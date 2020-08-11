В Україні 1158 нових випадків коронавірусу за добу

За минулу добу, 10 серпня, в Україні виявили 1158 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Померли від коронавірусної інфекції 29 пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради нацбезпеки і оборони.

Загальна кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні досягла 83 115. Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській (161), Одеській (134), Харківській (129) областях, Києві (123) та Івано-Франківській (114) області. У Дніпропетровській області нових випадків коронавірусу за минулу добу не виявили.

Одужали від захворювання на коронавірус уже 44 934 українці, з них за останню добу - 575. Водночас хворіють на коронавірусну хворобу 36 230 українців, що на 554 більше, ніж добою раніше.











