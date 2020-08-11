В Україні 1158 нових випадків коронавірусу за добу
За минулу добу, 10 серпня, в Україні виявили 1158 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Померли від коронавірусної інфекції 29 пацієнтів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради нацбезпеки і оборони.
Загальна кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні досягла 83 115. Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській (161), Одеській (134), Харківській (129) областях, Києві (123) та Івано-Франківській (114) області. У Дніпропетровській області нових випадків коронавірусу за минулу добу не виявили.
Одужали від захворювання на коронавірус уже 44 934 українці, з них за останню добу - 575. Водночас хворіють на коронавірусну хворобу 36 230 українців, що на 554 більше, ніж добою раніше.
15.06 - 31810 - новых 656
16.06 - 32476 - новых 666
17.06 - 33234 - новых 758
18.06 - 34063 - новых 829
19.06 - 34984 - новых 921
20.06 - 35825 - новых 841
21.06 - 36560 - новых 735
22.06 - 37241 - новых 681 v - Пн
23.06 - 38074 - новых 833
24.06 - 39014 - новых 940
25.06 - 40008 - новых 994
26.06 - 41117 - новых 1109
27.06 - 42065 - новых 948
28.06 - 42982 - новых 917
29.06 - 43628 - новых 646 v - Пн
30.06 - 44334 - новых 706
01.07 - 44998 - новых 664
02.07 - 45887 - новых 889
03.07 - 46763 - новых 876
04.07 - 47677 - новых 914
05.07 - 48500 - новых 823
06.07 - 49043 - новых 543 v - Пн
07.07 - 49607 - новых 564
08.07 - 50414 - новых 807
09.07 - 51224 - новых 810
10.07 - 52043 - новых 819
11.07 - 52843 - новых 800
12.07 - 53521 - новых 678
13.07 - 54133 - новых 612 v - Пн
14.07 - 54771 - новых 638
15.07 - 55607 - новых 836
16.07 - 56455 - новых 848
17.07 - 57264 - новых 809
18.07 - 58111 - новых 847
19.07 - 58842 - новых 731
20.07 - 59493 - новых 651 v - Пн
21.07 - 60166 - новых 673
22.07 - 60995 - новых 829
23.07 - 61851 - новых 856
24.07 - 62823 - новых 972
25.07 - 63929 - новых 1106
26.07 - 64849 - новых 920
27.07 - 65656 - новых 807 v - Пн
28.07 - 66575 - новых 919
29.07 - 67597 - новых 1022
30.07 - 68794 - новых 1197
31.07 - 69884 - новых 1090
01.08 - 71056 - новых 1172
02.08 - 72168 - новых 1112
03.08 - 73158 - новых 990 v - Пн
04.08 - 74219 - новых 1061
05.08 - 75490 - новых 1271
06.08 - 76808 - новых 1318
07.08 - 78261 - новых 1453
08.08 - 79750 - новых 1489
09.08 - 80949 - новых 1199
10.08 - 81957 - новых 1008 v - Пн
11.08 - 83115 - новых 1158
Не знаю я, какой урон нанес дурантин экономике Украины, оценить не возьмусь.
А вот то, что сделал наш австралийский коммуняка, Премьер штата Виктория, Австралия, товарищ Эндрюс с экономикой Мельбурна я сегодня оценить смогла.
А всего-то понадобились мне спицы, вот не нашлось именно таких в запасе у меня.
И подумалось мне, что ну а вдруг магазин то тканево-ниточный, там с марта на огромной площади больше 5 человек зараз никогда не было, а теперь то все в масках, так зачем же закрывать?
Фиг, если бы так-то.
То есть надо понимать так: нитки купить, чтобы дырку зашить - это бизнес не необходимый, нагота то ведь хоть как-то прикрыта, верно?
Теперь прикиньте: спицы стоят 10 баксов, доставка 12 баксов, прикинули?
Но это, граждане, не проблема.
Проблема, например, краску прикупить, ее по почте не отправляют, ее даже при сборе мусора никогда не забирают, крышка отойти может потому-что и все залить-загадить.
Но и это не проблема. Проблема в том, что многие бизнесы закрылись навсегда, и никогда больше не откроются, а их работники и владельцы пойдут за пособием по безработице, и таких будут миллионы.
Если искать логику, почему спицы купить нельзя, а бухло купить можно (бухошопы открыты), то ее не найти.
Если же искать логику коммуняцкую, а именно, как закрыть все, что можно, причем закрыть так, чтобы лохторат не повесил "закрывальшика", то становится все понятно: с дырами в портках лохторат ходить согласен, а вот жить без бухла - восстание устроит.
И никакого отношения к макароновирусу это уничтожение экономики не имет, а имеет только к сохранянию тоталитарной власти "закрывальщика".
К чему я?
Я к тому, что Рабинович и Ко - это того же поля ягоды.
"Бубочка" почти прикончил экономику Украины, Рабиновичи-Кивы-Бойко-Шарии добьют ее окончательно.
так что делайте выводы, за кого голосовать.
С марта.
Все закрывают, и закрывают, и закрывают.
Пора коммуняк закрыть, а так считаю.
парикмахерские - не необходимы и закрыты, краску-гвозди-ведро купить нельзя, обувь/одежду тоже, а вот штрафы выписать не только можно, но и нужно.
Вывод: для коммуняк те сервисы "необходимые", которые помогают мошну набить.
А выводы делайте сами.