В Украине 1 158 новых случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 10 августа, в Украине обнаружили 1 158 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 29 пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Общее количество случаев инфицирования коронавируса в Украине достигло 83 115. Больше всего новых случаев за сутки выявили во Львовской (161), Одесской (134), Харьковской (129) областях, Киеве (123) и Ивано-Франковской (114) области. В Днепропетровской области новых случаев коронавируса за минувшие сутки не выявили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 20,2 млн, количество жертв - 738,9 тыс. ИНФОГРАФИКА

Выздоровели от заболевания коронавирус уже 44 934 украинцев, из них за последние сутки - 575. Вместе с тем, болеют коронавирусной болезнью 36 230 украинцев, что на 554 больше, чем сутками ранее.











