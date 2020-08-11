Проведення демократичних виборів на окупованому Донбасі поки що неможливе - Маас
Демократичні вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей поки що неможливі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів глава МЗС ФРН Хайко Маас.
"Необхідних умов для проведення демократичних виборів в областях, непідконтрольних уряду, як це передбачено в Мінських угодах, зараз немає. Тут від Москви також потрібно використовувати свій вплив", - зазначив міністр.
"Недавній розвиток ситуації дає привід для надії. Режим припинення вогню вперше за довгий час дотримується, що дає людям на сході України так необхідний їм перепочинок. При цьому Україна проявила гнучкість і готовність іти назустріч" - додав Маас.
За його словами, ФРН продовжує робити ставку на "конструктивну участь Росії в "нормандському форматі".
"Для того, щоб слова не розходилися з ділом, Росія повинна використовувати свій вплив. Ми, звичайно, разом із Францією готові продовжувати формувати цей процес у "нормандському форматі", - зазначив він.
Німецький міністр схвалив плани проведення Києвом регіональних виборів, на його думку, це хороший знак "для участі українців у демократичних процесах".
а взагалі має бути так: звільнення окупованої території; ураження в праві обирати та бути обраним всього населення, яке весь цей час залишалось на окупованих територіях.
ураження в правах на то самий строк, який ця територія була окупована.
тим, хто з окупованих територій виїхав на територію росії, - пожиттєва заборона на повернення до України.
Зєвохо...