Проведение демократических выборов на оккупированном Донбассе пока невозможно - Маас
Демократические выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пока невозможны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Необходимых условий для проведения демократических выборов в областях, неподконтрольных правительству, как это предусмотрено в Минских соглашениях, в настоящий момент нет. Здесь от Москвы также требуется использовать свое влияние", - отметил министр.
"Недавнее развитие ситуации дает повод для надежды. Режим прекращения огня впервые за долгое время соблюдается, что дает людям на востоке Украины так необходимую им передышку. При этом Украина проявила гибкость и готовность идти навстречу" - добавил Маас.
По его словам, ФРГ продолжает делать ставку на "конструктивное участие России в "нормандском формате".
"Для того, чтобы слова не расходились с делом, Россия должна использовать свое влияние. Мы, конечно, вместе с Францией готовы продолжать формировать этот процесс в "нормандском формате", - указал он.
Германский министр приветствовал планы проведения Киевом региональных выборов, по его мнению, это хороший знак "для участия украинцев в демократических процессах".
а взагалі має бути так: звільнення окупованої території; ураження в праві обирати та бути обраним всього населення, яке весь цей час залишалось на окупованих територіях.
ураження в правах на то самий строк, який ця територія була окупована.
тим, хто з окупованих територій виїхав на територію росії, - пожиттєва заборона на повернення до України.
Зєвохо...