УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7143 відвідувача онлайн
Новини
6 216 36

Шахраї за підробленими документами привласнили приміщення Дарницького управління поліції в Києві, - прокуратура

Шахраї за підробленими документами привласнили приміщення Дарницького управління поліції в Києві, - прокуратура

Київська місцева прокуратура № 10 у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді міста Києва нежитлові приміщення в Дарницькому районі Києва площею майже 90 кв.м. і вартістю понад 3 млн грн, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

Так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні місцева прокуратура встановила, що зловмисники, підробивши свідоцтво про право власності, незаконно заволоділи комунальним майном, що перебуває у користуванні Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві для розміщення кімнати дільничних інспекторів.

"З метою відновлення порушених прав територіальної громади місцевою прокуратурою заявлено позовну заяву про визнання недійсними правочинів та скасування державної реєстрації прав власності на це майно.

У межах кримінального провадження на приміщення, що стали об’єктом злочинних посягань, накладено арешт. Встановлюються особи, які причетні до вчинення злочину", - йдеться в повідомленні..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє жителів Нової Каховки продавали в інтернеті за повну передоплату неіснуючі речі, - кіберполіція

Автор: 

Київ (20199) шахрайство (1159) Нацполіція (15514) прокуратура (3753)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Тобто поліція Дарницького р-ну лохи?
показати весь коментар
11.08.2020 11:51 Відповісти
+9
Мошенники по поддельным документам присвоили помещения Дарницкого управления полиции в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4790
показати весь коментар
11.08.2020 11:51 Відповісти
+9
Даже коммунальная собственность в аренде у полиции может быть предметом рейдерского захвата.

Это отличный сигнал для инвесторов.
показати весь коментар
11.08.2020 11:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мошенники по поддельным документам присвоили помещения Дарницкого управления полиции в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4790
показати весь коментар
11.08.2020 11:51 Відповісти
Рюкзаки плавно перешли на помещения громады.
показати весь коментар
11.08.2020 11:51 Відповісти
Тобто поліція Дарницького р-ну лохи?
показати весь коментар
11.08.2020 11:51 Відповісти
Думаешь, без их ведома можно было это сделать?...
показати весь коментар
11.08.2020 11:55 Відповісти
Их пердупердили-100%%!!
Может и за аморальный ущерб баблуинов подкинули...
))
показати весь коментар
11.08.2020 12:20 Відповісти
Воно звичайно так. Проте мусора ж не скажуть, що їм накинули бабла. Отже їм залишається бути лохами.
показати весь коментар
11.08.2020 12:28 Відповісти
Ага!
показати весь коментар
11.08.2020 12:36 Відповісти
Ментов кинули??
Или выкинули на улицу??
😂
показати весь коментар
11.08.2020 11:53 Відповісти
Цілком можливо, що без ментів афера не обійшлася.
показати весь коментар
11.08.2020 11:54 Відповісти
Сами свой участок продали??
)))
показати весь коментар
11.08.2020 11:59 Відповісти
а почему бы и нет? нормальная схема кидка
сначала проводят сделку где 60% денег берут налом, потом сделку отменяют, 40% суммы возвращают, а 60% так и оседает в карманах. иди потом стребуй с пентов))))
нормальная схема кидка. пенты сами и придумали.
показати весь коментар
11.08.2020 12:09 Відповісти
"От этих пчел всего можно ожидать".
показати весь коментар
11.08.2020 13:42 Відповісти
Не кинули и не выкинули. Даже права не успели предъявить - отследили при мониторинге смены права собственности.
показати весь коментар
11.08.2020 12:14 Відповісти
Та один чорт- Ржака!!
🤣🤣🤣
показати весь коментар
11.08.2020 12:17 Відповісти
приватизировали вместе с помещением
показати весь коментар
11.08.2020 12:21 Відповісти
Схоже на будівлю колишнього ЖЕКу на Ахматової 13в, де зараз приватна клініка.
показати весь коментар
11.08.2020 11:53 Відповісти
Я читал, один чувак ДВА раза Эйфелефу башню налево продал.
показати весь коментар
11.08.2020 11:54 Відповісти
Насмешили.
Даю наводку, человек авакова, который теперь возглавил дсо, передал левой конторе три этажа здания по борщаговской 145, плюс десяток автомобилей за три копейки, предварительно вогнав ментовскую компанию в искусственные долги
показати весь коментар
11.08.2020 11:55 Відповісти
дна нет!
показати весь коментар
11.08.2020 11:55 Відповісти
Даже коммунальная собственность в аренде у полиции может быть предметом рейдерского захвата.

Это отличный сигнал для инвесторов.
показати весь коментар
11.08.2020 11:56 Відповісти
Дайте Авакову орден "За сприяння корупції".
показати весь коментар
11.08.2020 11:58 Відповісти
Новые лица-новые схемы и правила отжима . 😉😉😉
показати весь коментар
11.08.2020 11:59 Відповісти
Где ж они харчеватца будут??!
показати весь коментар
11.08.2020 12:03 Відповісти
Теперь понятно откуда деньги у сына завхоза МВД.
показати весь коментар
11.08.2020 12:05 Відповісти
совсем охамели )))))
показати весь коментар
11.08.2020 12:05 Відповісти
Прилетит вдруг Аваков
в голубом вертолете
и бесплатно подарит
за бабки вам всучит рюкзак...
показати весь коментар
11.08.2020 12:06 Відповісти
Так в каком звании и должности мошенники?
показати весь коментар
11.08.2020 12:14 Відповісти
Ани под прикрытием.."крышей"...)))
показати весь коментар
11.08.2020 12:22 Відповісти
Ильф и Петров отдыхают ! В какой стране коммуниздят у полиции? Браво! Овация!
показати весь коментар
11.08.2020 12:32 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2020 12:37 Відповісти
Сейчас в реестрах на собственность проходной двор, кто имеет доступ сейчас переписывают собственность и фирмы без особых проблем расчитывая что там нет владельцев, не найдут оригиналы бумаг на собственность, или будут судится а они тем временем дениги сольют, видимо и с ментами таже ситуация, рейдеры даже и не пробивали чьи эти помещения.
показати весь коментар
11.08.2020 12:50 Відповісти
Страна идиотов
показати весь коментар
11.08.2020 13:14 Відповісти
Щас перепродадут, и пиши пропало.
Когда "отожмут" здание ВР, только тогда законодатели "зачешутся".
показати весь коментар
11.08.2020 13:26 Відповісти


Шахраї за підробленими документами привласнили приміщення Дарницького управління поліції в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4695
показати весь коментар
11.08.2020 13:48 Відповісти
Мошенники уже всю страну присвоили!
показати весь коментар
11.08.2020 19:16 Відповісти
 
 