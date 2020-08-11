Шахраї за підробленими документами привласнили приміщення Дарницького управління поліції в Києві, - прокуратура
Київська місцева прокуратура № 10 у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді міста Києва нежитлові приміщення в Дарницькому районі Києва площею майже 90 кв.м. і вартістю понад 3 млн грн, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.
Так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні місцева прокуратура встановила, що зловмисники, підробивши свідоцтво про право власності, незаконно заволоділи комунальним майном, що перебуває у користуванні Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві для розміщення кімнати дільничних інспекторів.
"З метою відновлення порушених прав територіальної громади місцевою прокуратурою заявлено позовну заяву про визнання недійсними правочинів та скасування державної реєстрації прав власності на це майно.
У межах кримінального провадження на приміщення, що стали об’єктом злочинних посягань, накладено арешт. Встановлюються особи, які причетні до вчинення злочину", - йдеться в повідомленні..
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Может и за аморальный ущерб баблуинов подкинули...
))
Или выкинули на улицу??
😂
)))
сначала проводят сделку где 60% денег берут налом, потом сделку отменяют, 40% суммы возвращают, а 60% так и оседает в карманах. иди потом стребуй с пентов))))
нормальная схема кидка. пенты сами и придумали.
🤣🤣🤣
Даю наводку, человек авакова, который теперь возглавил дсо, передал левой конторе три этажа здания по борщаговской 145, плюс десяток автомобилей за три копейки, предварительно вогнав ментовскую компанию в искусственные долги
Это отличный сигнал для инвесторов.
в голубом вертолете
и
бесплатно подарит
за бабки вам всучит рюкзак...
Когда "отожмут" здание ВР, только тогда законодатели "зачешутся".