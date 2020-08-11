Шахраї за підробленими документами привласнили приміщення Дарницького управління поліції в Києві, - прокуратура

Київська місцева прокуратура № 10 у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді міста Києва нежитлові приміщення в Дарницькому районі Києва площею майже 90 кв.м. і вартістю понад 3 млн грн, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

Так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні місцева прокуратура встановила, що зловмисники, підробивши свідоцтво про право власності, незаконно заволоділи комунальним майном, що перебуває у користуванні Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві для розміщення кімнати дільничних інспекторів.

"З метою відновлення порушених прав територіальної громади місцевою прокуратурою заявлено позовну заяву про визнання недійсними правочинів та скасування державної реєстрації прав власності на це майно.

У межах кримінального провадження на приміщення, що стали об’єктом злочинних посягань, накладено арешт. Встановлюються особи, які причетні до вчинення злочину", - йдеться в повідомленні..

