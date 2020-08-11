УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6752 відвідувача онлайн
Новини Репресії в окупованому Криму
421 6

В окупованому Криму "суд" продовжив арешт цивільному журналістові Аріфмеметову

В окупованому Криму "суд" продовжив арешт цивільному журналістові Аріфмеметову

В окупованому Криму підконтрольний РФ суд продовжив арешт цивільному журналістові, фігуранту другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Осману Аріфмеметову до 15 вересня.

Про це повідомив його адвокат Олексій Ладін у коментарі "Крымской солидарности", передає Цензор.НЕТ.

"Доводи захисту в черговий раз не були почуті. Слідчі дії практично не проводяться. Той факт, що Осман проживає на території Криму, має неповнолітніх дітей і жодним чином не має наміру ховатися, не був почутий судом", - ідеться в повідомленні.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Усього було затримано 24 активістів за звинуваченням в участі забороненої в Росії та анексованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не визнає російських документів Криму навіть після його деокупації, - прокурор АРК

Крим (14256) суд (11880) Хізб ут-Тахрір (104)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хизб ут-Тахрир при юще были экстремисткой организацией, пророссийскими сепаратистами против которых выступал Меджелис. Теперь они чуть ли гланые борцы за Украину. Когда переобулись?
показати весь коментар
11.08.2020 12:33 Відповісти
хм..
все мы мудрые задним умом...
Украине нужно было помогать ПВО не Грузии в 2008-ом, а начинать еще с Чечни - Дудаеву в 1994-ом..
Тогда бы возможно не было бы и аннексии Крыма...
показати весь коментар
11.08.2020 12:40 Відповісти
Украине нужны были националисты при власти - тогда бы точно не было аннексии Крыма. Но националисты по любви к народу и Украине, а непродажные проходимцы грабящие Украину на мове прикрывшись верой похлеще инородцев и иноверцев.
показати весь коментар
11.08.2020 12:51 Відповісти
да
показати весь коментар
11.08.2020 13:02 Відповісти
В окупованому Криму "суд" продовжив арешт цивільному журналістові Аріфмеметову - Цензор.НЕТ 7628
показати весь коментар
11.08.2020 12:40 Відповісти
зато теперь коронавирус из крима в крим не прникнет
показати весь коментар
11.08.2020 12:41 Відповісти
 
 