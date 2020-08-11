В окупованому Криму "суд" продовжив арешт цивільному журналістові Аріфмеметову

В окупованому Криму підконтрольний РФ суд продовжив арешт цивільному журналістові, фігуранту другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Осману Аріфмеметову до 15 вересня.

Про це повідомив його адвокат Олексій Ладін у коментарі "Крымской солидарности", передає Цензор.НЕТ.

"Доводи захисту в черговий раз не були почуті. Слідчі дії практично не проводяться. Той факт, що Осман проживає на території Криму, має неповнолітніх дітей і жодним чином не має наміру ховатися, не був почутий судом", - ідеться в повідомленні.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Усього було затримано 24 активістів за звинуваченням в участі забороненої в Росії та анексованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не визнає російських документів Криму навіть після його деокупації, - прокурор АРК