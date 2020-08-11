В оккупированном Крыму "суд" продлил арест гражданскому журналисту Арифмеметову

В оккупированом Крыму подконтрольный РФ суд продлил арест гражданскому журналисту, фигуранту второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Осману Арифмеметову ​до 15 сентября.

Об этом сообщил его адвокат Алексей Ладин в комментарии "Крымской солидарности", передает Цензор.НЕТ.

"Доводы защиты в очередной раз не были услышаны. Следственные действия практически не проводятся. Тот факт, что Осман проживает на территории Крыма, имеет несовершеннолетних детей и никоим образом не собирается скрываться, никак не был услышан судом",- говорится в сообщении.

27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста по обвинению в участии запрещенной в России и аннексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Позже был задержан еще один подозреваемый Раим Айвазов.

