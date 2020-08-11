РУС
В оккупированном Крыму "суд" продлил арест гражданскому журналисту Арифмеметову

В оккупированном Крыму "суд" продлил арест гражданскому журналисту Арифмеметову

В оккупированом Крыму подконтрольный РФ суд продлил арест гражданскому журналисту, фигуранту второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Осману Арифмеметову ​до 15 сентября.

Об этом сообщил его адвокат Алексей Ладин в комментарии "Крымской солидарности", передает Цензор.НЕТ.

"Доводы защиты в очередной раз не были услышаны. Следственные действия практически не проводятся. Тот факт, что Осман проживает на территории Крыма, имеет несовершеннолетних детей и никоим образом не собирается скрываться, никак не был услышан судом",- говорится в сообщении.

27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста по обвинению в участии запрещенной в России и аннексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Позже был задержан еще один подозреваемый Раим Айвазов.

Хизб ут-Тахрир при юще были экстремисткой организацией, пророссийскими сепаратистами против которых выступал Меджелис. Теперь они чуть ли гланые борцы за Украину. Когда переобулись?
11.08.2020 12:33 Ответить
хм..
все мы мудрые задним умом...
Украине нужно было помогать ПВО не Грузии в 2008-ом, а начинать еще с Чечни - Дудаеву в 1994-ом..
Тогда бы возможно не было бы и аннексии Крыма...
11.08.2020 12:40 Ответить
Украине нужны были националисты при власти - тогда бы точно не было аннексии Крыма. Но националисты по любви к народу и Украине, а непродажные проходимцы грабящие Украину на мове прикрывшись верой похлеще инородцев и иноверцев.
11.08.2020 12:51 Ответить
да
11.08.2020 13:02 Ответить
В окупованому Криму "суд" продовжив арешт цивільному журналістові Аріфмеметову - Цензор.НЕТ 7628
11.08.2020 12:40 Ответить
зато теперь коронавирус из крима в крим не прникнет
11.08.2020 12:41 Ответить
 
 