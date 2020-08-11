Геріатричний пансіонат на Тернопільщині ізолюють через спалах COVID-19: інфіковані 24 людини
Петриківський обласний геріатричний пансіонат на Тернопільщині переводять у режим ізоляції через спалах коронавірусу серед пацієнтів і персоналу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.
Зараз коронавірус виявили в 23 пацієнтів та одного лікаря.
Усього в закладі перебувають 160 осіб і 80 працівників. Наступні два тижні, за словами Труша, геріатричний центр буде закритий для відвідувань, за цим буде стежити поліція. На території будуть постійно проживати 25 працівників. Люди, які перебувають на ізоляції, будуть забезпечені продуктами і всім необхідним.
У закладі створять приміщення, обладнане як ізолятор, щоб розділити інфікованих і неінфікованих.
Одного тяжкохворого переведено з центру на стаціонарне лікування, серед інших частина має симптоми захворювання, частина хворіє безсимптомно.
Зараз триває ПЛР-тестування пацієнтів і персоналу - на наявність хвороби потрібно перевірити ще 150 осіб.
Тоже в гериатрическом пансионате, 34 заболевших.
Разговаривал с медиками, знающими, как финансируется лечение.
Есть мнение, что люди просто улучшают свою финансовую ситуацию, ставя такой диагноз и получая деньги на лечение.
А мы имеем ежедневный рост числа заболевших...
А вот, если у нас, по слухам, на одного заболевшего выделяют 10 тысяч, то пара-другая десятков "больных" может серьезно поправить бюджет вечно недофинансированных пансионатов вообще, и их руководства, в частности.
Тем более, что лечить никого не нужно...