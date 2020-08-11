Гериатрический пансионат на Тернопольщине изолируют из-за вспышки COVID-19: инфицированы 24 человека

Петриковский областной гериатрический пансионат на Тернопольщине переводят в режим изоляции из-за вспышки коронавируса среди пациентов и персонала.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш.

Сейчас коронавирус обнаружили у 23 пациентов и одного врача.

Всего в заведении находятся 160 проживающих и 80 работников. Следующие две недели, по словам Труша, гериатрический центр будет закрыт для посещений, за этим будет следить полиция. На территории будут постоянно проживать 25 работников. Люди, находящиеся на изоляции, будут обеспечены продуктами и всем необходимым.

В заведении создадут помещение, оборудованное как изолятор, чтобы разделить инфицированных и неинфицированных.

Один тяжелобольной переведен из центра на стационарное лечение, среди остальных часть имеет симптомы заболевания, часть болеет бессимптомно.

Сейчас продолжается ПЦР-тестирование пациентов и персонала - на наличие болезни предстоит проверить еще 150 человек.

