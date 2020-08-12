У Білорусі ввели заборону на торгівлю піротехнікою
У Білорусі вводиться заборона на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденту БЕЛТА в Міністерстві антимонопольного регулювання і торгівлі.
Введення заборони передбачено постановою Ради Міністрів від 11 серпня 2020 року №475 "Про обіг піротехнічних виробів". Документ набув чинності з 12 серпня.
"У зв'язку з цим просимо суб'єктів торгівлі вжити термінових заходів щодо неухильного дотримання норм зазначеної постанови та недопущення оптової та роздрібної торгівлі піротехнічними виробами на території Білорусі", - підкреслили в МАРТ.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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Селитру никто не запретит - сажать и удобрять бульбу, то святое!
возьмите пример Швейцарию, там в каждом доме есть оружие, поэтому у правительства и в мыслях нет гнобить свой вооруженный народ.. тоже самое США
а бывашие страны СНГ так и будут жить в рабстве, потому что знают что население бессильно
Лично я за свободное владение оружием. Но с другой стороны, мне бы не очень хотелось, что бы как в Швейцарии, у кого-то под кроватью лежал пулемет и этот кто-то вдруг оказался сепаром насмотревшимся РашаТВ...
До такой модели как в Швейцарии, нам идти и идти....(и это при условии что под боком не будет Рашки)