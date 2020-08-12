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Новини Революція в Білорусі
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У Білорусі ввели заборону на торгівлю піротехнікою

У Білорусі ввели заборону на торгівлю піротехнікою

У Білорусі вводиться заборона на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденту БЕЛТА в Міністерстві антимонопольного регулювання і торгівлі.

Введення заборони передбачено постановою Ради Міністрів від 11 серпня 2020 року №475 "Про обіг піротехнічних виробів". Документ набув чинності з 12 серпня.

"У зв'язку з цим просимо суб'єктів торгівлі вжити термінових заходів щодо неухильного дотримання норм зазначеної постанови та недопущення оптової та роздрібної торгівлі піротехнічними виробами на території Білорусі", - підкреслили в МАРТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі повідомляють про затримання організаторів акцій протесту: Чоловік керував трьома підлеглими, а вони - сотнями

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) протест (2410) репресії (1626) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+7
Надо людей запретить. От тогда будет порядок.
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12.08.2020 09:16 Відповісти
+6
А то ОМОН от фейерверков в штаны срёт!
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12.08.2020 09:14 Відповісти
+4
свободная страна та - которая позволяет владеть оружием своему населению
возьмите пример Швейцарию, там в каждом доме есть оружие, поэтому у правительства и в мыслях нет гнобить свой вооруженный народ.. тоже самое США

а бывашие страны СНГ так и будут жить в рабстве, потому что знают что население бессильно
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12.08.2020 09:16 Відповісти
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А как же новый год? А как же бензин? его тоже запретят?
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12.08.2020 09:13 Відповісти
А какой в Беларуси год новый? Пока у власти таракан, каждый год у них старый...
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12.08.2020 09:18 Відповісти
и как же Йолка...
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12.08.2020 09:23 Відповісти
літо, водомётами гасити можна...всіх і вся
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12.08.2020 09:25 Відповісти
Бензин і солярку теж забороняйте худчише, Потім Коли і молотки. І Шини теж не забудьте.
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12.08.2020 09:14 Відповісти
Надо людей запретить. От тогда будет порядок.
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12.08.2020 09:16 Відповісти
Чудова ідея.
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12.08.2020 09:18 Відповісти
Селитра! Вот решение!!!
Селитру никто не запретит - сажать и удобрять бульбу, то святое!
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12.08.2020 10:23 Відповісти
та не всяка підходить, але ГродноАзот мвг би і допомогти
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12.08.2020 11:34 Відповісти
А то ОМОН от фейерверков в штаны срёт!
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12.08.2020 09:14 Відповісти
черенки для лопат тоже видать под угрозой
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12.08.2020 09:15 Відповісти
Ну а ПУКНУТЬ то можно? ПУКИН он знает как это можно использовать сидя в бункере))
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12.08.2020 09:16 Відповісти
За махинации с поставками энергоносителей сядешь моментально. Это ж монополия государства!
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12.08.2020 09:17 Відповісти
Можно оформить как подарок и за доставку не брать.
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12.08.2020 09:24 Відповісти
Подарки облагаются налогом, будет дело о неуплате.
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12.08.2020 09:25 Відповісти
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12.08.2020 09:27 Відповісти
Можна, тільки не курити при тому!
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12.08.2020 09:23 Відповісти
Даже айкосы?
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12.08.2020 09:25 Відповісти
свободная страна та - которая позволяет владеть оружием своему населению
возьмите пример Швейцарию, там в каждом доме есть оружие, поэтому у правительства и в мыслях нет гнобить свой вооруженный народ.. тоже самое США

а бывашие страны СНГ так и будут жить в рабстве, потому что знают что население бессильно
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12.08.2020 09:16 Відповісти
абсолютно разные в качественном отношении,если так можно сказать, народы.
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12.08.2020 09:19 Відповісти
В Украине почти свободно можно приобрести самые летальные виды оружия - гладкоствольные ружья и нарезные карабины. С оптикой, с патронами картечи, экспансивными пулями... Нельзя только самое безобидное, в плане гражданского противостояния, и пригодное исключительно для личной самообороны короткоствольное нарезное.
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12.08.2020 09:24 Відповісти
Как знать!
Лично я за свободное владение оружием. Но с другой стороны, мне бы не очень хотелось, что бы как в Швейцарии, у кого-то под кроватью лежал пулемет и этот кто-то вдруг оказался сепаром насмотревшимся РашаТВ...
До такой модели как в Швейцарии, нам идти и идти....(и это при условии что под боком не будет Рашки)
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12.08.2020 10:27 Відповісти
А як же білоруси будуть перемогу Лукашенкі без феєрверків святкувати?
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12.08.2020 09:19 Відповісти
В Беларуси ввели запрет на торговлю пиротехникой - Цензор.НЕТ 8368
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12.08.2020 09:22 Відповісти
))))
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12.08.2020 09:36 Відповісти
О Лука ставки повышает. Ой повышает. Ой Лука покупай дачу на Барвихе, ой покупай.....рядом с Януковичем.
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12.08.2020 09:24 Відповісти
Теж думаю, що Лука робить помилку. Не можна примусити свою жінку носити чорні окуляри, а у вуха вставляти беруші, щоб не бачити і чути - що там робиться поганого у сусідів за парканом? Жінка все одно знайде можливість зрадити свйому чоловікові, якщо поставить це собі за мету. Народ не можна зробити щасливим, якщо забрати у нього свободу самому вирішувати свою долю.
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12.08.2020 09:29 Відповісти
Білоруси, мерщій розкуповуйте СЕЛІТРУ! Ту, що бабахнула в Бейруті. Зробіть Лукашеску святковий салют!
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12.08.2020 09:26 Відповісти
Бацька перекрив інтернет і мобільний зв'язок? Листівки і трафарети балончиком на парканах ще ніхто не відміняв. Люди мають бачити навколо себе постійне нагадування про протест. І тоді слово "прітєрпєлся" стане для білорусів непритаманне.
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12.08.2020 09:26 Відповісти
В Беларуси ввели запрет на торговлю пиротехникой - Цензор.НЕТ 6704
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12.08.2020 09:27 Відповісти
Если запрещают продажу пиротехники-её могут сменить коктейли Молотова
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12.08.2020 09:35 Відповісти
Для Білорусі шлях "армагедончика на Грушевського" - хибний шлях. Їм треба в мирний спосіб вибороти право на чесні вибори
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12.08.2020 10:14 Відповісти
Есть такая касабская, но хорошая поговорка: Благостью лихость не изоймёшь.
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12.08.2020 10:17 Відповісти
Ага "подставлять другую щеку", пока Беркуту и Омону на надоест их *******. Скажут "все, мы устали, здаемся"...Победа!
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12.08.2020 10:30 Відповісти
PS Суть росийского менталитета (и менталитета тех котго берут в силовые структуры) в том, что они воспринимают, отказ им противостоять или вообще соблюдать какие то правила (например обращение с пленными, задержаными, не применять какое то оружие), как слабость, а слабого в их понятии нужно уничтожать
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12.08.2020 10:34 Відповісти
Треба не слабкістю, а кількістю перемагати. Прояв протесту може бути у будь чому. навіть у написах на стінах.
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12.08.2020 11:32 Відповісти
все только начинается !бацька закончит плохо!!!
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12.08.2020 09:53 Відповісти
Интересно, продажу бензина запретят ?
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12.08.2020 10:08 Відповісти
У нас забороняли продавати в каністри, після обіцянки спалити АЗС здулись.
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12.08.2020 10:14 Відповісти
Да у Вас там террористы живут.
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12.08.2020 11:18 Відповісти
А що буде робити Лука, коли почнуть кидатись картоплею?
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12.08.2020 10:08 Відповісти
Надо было ему запретить смартфоны, так бы вообще о преступлениях силовиков никто бы и не узнал. А так только начинают избивать мирных демонстрантов и даже детей бьют ( есть видео в сети избиения 15 летнего подростка) - тут же находятся люди, кто это снимает. Совсем распустил Лукашенко свой народ, слишком много свободы дал , а теперь вот Беларусь не подчиняется надсмотрщикам , хотят ещё и честные выборы!
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12.08.2020 10:50 Відповісти
Этот запрет говорит лишь о том, что "умный и талантливый правитель" не знает никаких способов коммуникации с собственным народом, кроме "запретить, покалечить, убить". А его министр МВД - просто тупое фуфло, которое не освоило даже азов работы с массовыми беспорядками. Тупой окопный солдафон, наученный воевать с агрессором и бесполезный внутри страны.
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12.08.2020 12:08 Відповісти
На бензин еще пусть запрет сделают и на бутылки стеклянные. Сожгут вас нахрен.
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12.08.2020 15:05 Відповісти
 
 