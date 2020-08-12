У Білорусі ввели заборону на торгівлю піротехнікою

У Білорусі вводиться заборона на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденту БЕЛТА в Міністерстві антимонопольного регулювання і торгівлі.

Введення заборони передбачено постановою Ради Міністрів від 11 серпня 2020 року №475 "Про обіг піротехнічних виробів". Документ набув чинності з 12 серпня.

"У зв'язку з цим просимо суб'єктів торгівлі вжити термінових заходів щодо неухильного дотримання норм зазначеної постанови та недопущення оптової та роздрібної торгівлі піротехнічними виробами на території Білорусі", - підкреслили в МАРТ.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.