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Новости Революция в Беларуси
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В Беларуси ввели запрет на торговлю пиротехникой

В Беларуси ввели запрет на торговлю пиротехникой

В Беларуси вводится запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Введение запрета предусмотрено постановлением Совета Министров от 11 августа 2020 года №475 "Об обороте пиротехнических изделий". Документ вступил в силу с 12 августа.

"В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси", - подчеркнули в МАРТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанные за протесты в Беларуси об условиях в минском СИЗО: Не кормят, систематически бьют, в камерах около 50 человек

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты. 

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) протест (5870) репрессии (2771) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+7
Надо людей запретить. От тогда будет порядок.
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12.08.2020 09:16 Ответить
+6
А то ОМОН от фейерверков в штаны срёт!
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12.08.2020 09:14 Ответить
+4
свободная страна та - которая позволяет владеть оружием своему населению
возьмите пример Швейцарию, там в каждом доме есть оружие, поэтому у правительства и в мыслях нет гнобить свой вооруженный народ.. тоже самое США

а бывашие страны СНГ так и будут жить в рабстве, потому что знают что население бессильно
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12.08.2020 09:16 Ответить
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А как же новый год? А как же бензин? его тоже запретят?
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12.08.2020 09:13 Ответить
А какой в Беларуси год новый? Пока у власти таракан, каждый год у них старый...
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12.08.2020 09:18 Ответить
и как же Йолка...
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12.08.2020 09:23 Ответить
літо, водомётами гасити можна...всіх і вся
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12.08.2020 09:25 Ответить
Бензин і солярку теж забороняйте худчише, Потім Коли і молотки. І Шини теж не забудьте.
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12.08.2020 09:14 Ответить
Надо людей запретить. От тогда будет порядок.
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12.08.2020 09:16 Ответить
Чудова ідея.
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12.08.2020 09:18 Ответить
Селитра! Вот решение!!!
Селитру никто не запретит - сажать и удобрять бульбу, то святое!
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12.08.2020 10:23 Ответить
та не всяка підходить, але ГродноАзот мвг би і допомогти
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12.08.2020 11:34 Ответить
А то ОМОН от фейерверков в штаны срёт!
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12.08.2020 09:14 Ответить
черенки для лопат тоже видать под угрозой
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12.08.2020 09:15 Ответить
Ну а ПУКНУТЬ то можно? ПУКИН он знает как это можно использовать сидя в бункере))
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12.08.2020 09:16 Ответить
За махинации с поставками энергоносителей сядешь моментально. Это ж монополия государства!
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12.08.2020 09:17 Ответить
Можно оформить как подарок и за доставку не брать.
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12.08.2020 09:24 Ответить
Подарки облагаются налогом, будет дело о неуплате.
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12.08.2020 09:25 Ответить
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12.08.2020 09:27 Ответить
Можна, тільки не курити при тому!
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12.08.2020 09:23 Ответить
Даже айкосы?
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12.08.2020 09:25 Ответить
свободная страна та - которая позволяет владеть оружием своему населению
возьмите пример Швейцарию, там в каждом доме есть оружие, поэтому у правительства и в мыслях нет гнобить свой вооруженный народ.. тоже самое США

а бывашие страны СНГ так и будут жить в рабстве, потому что знают что население бессильно
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12.08.2020 09:16 Ответить
абсолютно разные в качественном отношении,если так можно сказать, народы.
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12.08.2020 09:19 Ответить
В Украине почти свободно можно приобрести самые летальные виды оружия - гладкоствольные ружья и нарезные карабины. С оптикой, с патронами картечи, экспансивными пулями... Нельзя только самое безобидное, в плане гражданского противостояния, и пригодное исключительно для личной самообороны короткоствольное нарезное.
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12.08.2020 09:24 Ответить
Как знать!
Лично я за свободное владение оружием. Но с другой стороны, мне бы не очень хотелось, что бы как в Швейцарии, у кого-то под кроватью лежал пулемет и этот кто-то вдруг оказался сепаром насмотревшимся РашаТВ...
До такой модели как в Швейцарии, нам идти и идти....(и это при условии что под боком не будет Рашки)
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12.08.2020 10:27 Ответить
А як же білоруси будуть перемогу Лукашенкі без феєрверків святкувати?
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12.08.2020 09:19 Ответить
В Беларуси ввели запрет на торговлю пиротехникой - Цензор.НЕТ 8368
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12.08.2020 09:22 Ответить
))))
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12.08.2020 09:36 Ответить
О Лука ставки повышает. Ой повышает. Ой Лука покупай дачу на Барвихе, ой покупай.....рядом с Януковичем.
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12.08.2020 09:24 Ответить
Теж думаю, що Лука робить помилку. Не можна примусити свою жінку носити чорні окуляри, а у вуха вставляти беруші, щоб не бачити і чути - що там робиться поганого у сусідів за парканом? Жінка все одно знайде можливість зрадити свйому чоловікові, якщо поставить це собі за мету. Народ не можна зробити щасливим, якщо забрати у нього свободу самому вирішувати свою долю.
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12.08.2020 09:29 Ответить
Білоруси, мерщій розкуповуйте СЕЛІТРУ! Ту, що бабахнула в Бейруті. Зробіть Лукашеску святковий салют!
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12.08.2020 09:26 Ответить
Бацька перекрив інтернет і мобільний зв'язок? Листівки і трафарети балончиком на парканах ще ніхто не відміняв. Люди мають бачити навколо себе постійне нагадування про протест. І тоді слово "прітєрпєлся" стане для білорусів непритаманне.
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12.08.2020 09:26 Ответить
В Беларуси ввели запрет на торговлю пиротехникой - Цензор.НЕТ 6704
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12.08.2020 09:27 Ответить
Если запрещают продажу пиротехники-её могут сменить коктейли Молотова
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12.08.2020 09:35 Ответить
Для Білорусі шлях "армагедончика на Грушевського" - хибний шлях. Їм треба в мирний спосіб вибороти право на чесні вибори
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12.08.2020 10:14 Ответить
Есть такая касабская, но хорошая поговорка: Благостью лихость не изоймёшь.
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12.08.2020 10:17 Ответить
Ага "подставлять другую щеку", пока Беркуту и Омону на надоест их *******. Скажут "все, мы устали, здаемся"...Победа!
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12.08.2020 10:30 Ответить
PS Суть росийского менталитета (и менталитета тех котго берут в силовые структуры) в том, что они воспринимают, отказ им противостоять или вообще соблюдать какие то правила (например обращение с пленными, задержаными, не применять какое то оружие), как слабость, а слабого в их понятии нужно уничтожать
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12.08.2020 10:34 Ответить
Треба не слабкістю, а кількістю перемагати. Прояв протесту може бути у будь чому. навіть у написах на стінах.
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12.08.2020 11:32 Ответить
все только начинается !бацька закончит плохо!!!
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12.08.2020 09:53 Ответить
Интересно, продажу бензина запретят ?
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12.08.2020 10:08 Ответить
У нас забороняли продавати в каністри, після обіцянки спалити АЗС здулись.
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12.08.2020 10:14 Ответить
Да у Вас там террористы живут.
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12.08.2020 11:18 Ответить
А що буде робити Лука, коли почнуть кидатись картоплею?
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12.08.2020 10:08 Ответить
Надо было ему запретить смартфоны, так бы вообще о преступлениях силовиков никто бы и не узнал. А так только начинают избивать мирных демонстрантов и даже детей бьют ( есть видео в сети избиения 15 летнего подростка) - тут же находятся люди, кто это снимает. Совсем распустил Лукашенко свой народ, слишком много свободы дал , а теперь вот Беларусь не подчиняется надсмотрщикам , хотят ещё и честные выборы!
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12.08.2020 10:50 Ответить
Этот запрет говорит лишь о том, что "умный и талантливый правитель" не знает никаких способов коммуникации с собственным народом, кроме "запретить, покалечить, убить". А его министр МВД - просто тупое фуфло, которое не освоило даже азов работы с массовыми беспорядками. Тупой окопный солдафон, наученный воевать с агрессором и бесполезный внутри страны.
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12.08.2020 12:08 Ответить
На бензин еще пусть запрет сделают и на бутылки стеклянные. Сожгут вас нахрен.
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12.08.2020 15:05 Ответить
 
 