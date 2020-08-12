В Беларуси ввели запрет на торговлю пиротехникой
В Беларуси вводится запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
Введение запрета предусмотрено постановлением Совета Министров от 11 августа 2020 года №475 "Об обороте пиротехнических изделий". Документ вступил в силу с 12 августа.
"В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси", - подчеркнули в МАРТ.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Селитру никто не запретит - сажать и удобрять бульбу, то святое!
возьмите пример Швейцарию, там в каждом доме есть оружие, поэтому у правительства и в мыслях нет гнобить свой вооруженный народ.. тоже самое США
а бывашие страны СНГ так и будут жить в рабстве, потому что знают что население бессильно
Лично я за свободное владение оружием. Но с другой стороны, мне бы не очень хотелось, что бы как в Швейцарии, у кого-то под кроватью лежал пулемет и этот кто-то вдруг оказался сепаром насмотревшимся РашаТВ...
До такой модели как в Швейцарии, нам идти и идти....(и это при условии что под боком не будет Рашки)