Вісім осіб постраждали в потрійній ДТП біля Львова

Унаслідок потрійної ДТП на трасі Київ-Чоп неподалік Львова вісім осіб госпіталізовано.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

За даними департаменту, аварія сталася ввечері 11 серпня поблизу села Пасіки-Зубрицькі неподалік Львова.

За даними департаменту, 26-річний житель Одеси, який керував легковим автомобілем БМВ, зіткнувся з автомобілем "Сітроен" під керуванням 64-річного мешканця Львівської області та позашляховиком "Тойота", за кермом якого перебував 59-річний житель Тернопільської області.

Унаслідок зіткнення травм зазнали 8 осіб, зокрема і 14-річний підліток. Усіх постраждалих доставили в лікарню швидкої допомоги з травмами різного ступеня тяжкості.

Поліція встановлює причини та всі обставини аварії.

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