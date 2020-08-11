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На Одеській трасі внаслідок зіткнення вантажівок загинули 2 людини, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 11 серпня, близько 17:00 на автодорозі Київ - Одеса поблизу смт Любашівка сталася смертельна ДТП за участю двох вантажних автомобілів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Одеській трасі внаслідок зіткнення вантажівок загинули 2 людини, - Нацполіція 01

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля DAF на швидкості в'їхав у припаркований на узбіччі магістральний вантажний автопоїзд Renault Magnum.

Водій і пасажир DAFа загинули.

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На Одеській трасі внаслідок зіткнення вантажівок загинули 2 людини, - Нацполіція 02

Правоохоронці встановлюють усі обставини події і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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ДТП (4495) Одеська область (3350) Нацполіція (15325)


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солнце слепануло, бува
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11.08.2020 22:41 Відповісти
 
 