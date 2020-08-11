На Одеській трасі внаслідок зіткнення вантажівок загинули 2 людини, - Нацполіція. ФОТО
Сьогодні, 11 серпня, близько 17:00 на автодорозі Київ - Одеса поблизу смт Любашівка сталася смертельна ДТП за участю двох вантажних автомобілів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
За попередніми даними, водій вантажного автомобіля DAF на швидкості в'їхав у припаркований на узбіччі магістральний вантажний автопоїзд Renault Magnum.
Водій і пасажир DAFа загинули.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Валерий Шляхов
показати весь коментар11.08.2020 22:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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