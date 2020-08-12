Восемь человек пострадали в тройном ДТП возле Львова

Вследствие тройного ДТП на трассе Киев-Чоп неподалеку Львова восемь человек госпитализированы.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

По данным департамента, авария произошла вечером 11 августа около села Пасеки-Зубрицкие неподалеку от Львова.

По данным департамента, 26-летний житель Одессы, управлявший легковым автомобилем БМВ, столкнулся с автомобилем "Ситроен" под управлением 64-летнего жителя Львовской области и внедорожником "Тойота", за рулем которого находился 59-летний житель Тернопольской области.

В результате столкновения травмы получили 8 человек, в том числе и 14-летний подросток. Всех пострадавших доставили в больницу скорой помощи с травмами различной степени тяжести.

Полиция устанавливает причины и все обстоятельства аварии.

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