Обслуговування держдачі Зеленського в Конча-Заспі обходиться в 3,5 млн, - Ар'єв. ДОКУМЕНТ

На обслуговування державної дачі президента в Конча-Заспі з держбюджету витрачається 3,5 млн гривень на рік.

Про це повідомив депутат від "ЄС" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

"Ось офіційна відповідь керівника президентського офісу: цього року за державну дачу, куди переїхало президентське сімейство, платники податків викладуть 3,5 мільйона гривень", - написав Ар'єв.

При цьому Ар'єв вважає, що "готуватися до переїзду Зеленський почав у червні 2019, щойно став президентом. Тобто, відразу, коли пообіцяв передати держдачу дітям".

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