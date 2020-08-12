Обслуговування держдачі Зеленського в Конча-Заспі обходиться в 3,5 млн, - Ар'єв. ДОКУМЕНТ
На обслуговування державної дачі президента в Конча-Заспі з держбюджету витрачається 3,5 млн гривень на рік.
Про це повідомив депутат від "ЄС" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.
"Ось офіційна відповідь керівника президентського офісу: цього року за державну дачу, куди переїхало президентське сімейство, платники податків викладуть 3,5 мільйона гривень", - написав Ар'єв.
Топ коментарі
+30 Scorpman Y
показати весь коментар12.08.2020 13:02 Відповісти Посилання
+19 Scorpman Y
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+14 serh
показати весь коментар12.08.2020 13:12 Відповісти Посилання
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https://mobile.twitter.com/Gorobina Olenka https://mobile.twitter.com/Gorobina @Gorobina https://mobile.twitter.com/Gorobina/status/1293486577411399681 9 мин
Насправді, закон про столицю вже в ВР.
Залишилося тільки проголосувати.
Кличка залишать стрічки перерізати, якщо більшість киян за нього проголосують (а так і буде), а Верещук призначать головою КМДА.
Оце страшно
😛
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Зебилы, вы довольны?
Бегом пиши заявление Венедиктовой, а то она уже с ног сбилась в поисках хоть какого-нибудь преступления 5-го Президента...
Даже Порошенко себе такого не позволял.
Сделайте, наконец, резиденцию Президента в Киеве, вторую - на пленере, и пусть ВСЕ президенты там живут в период каденции!