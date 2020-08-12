Обслуживание госдачи Зеленского в Конча-Заспе обходится в 3,5 млн, - Арьев. ДОКУМЕНТ
На обслуживание государственной дачи президента в Конча-Заспе из госбюджета расходуется 3,5 млн гривен в год.
Об этом сообщил депутат от "ЕС" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.
"Вот официальный ответ руководителя президентского офиса: в этом году за государственную дачу, куда переехало президентское семейство, налогоплательщики выложат 3,5 миллиона гривен", - написал Арьев.
При этом Арьев считает, что "готовиться к переезду Зеленский начал в июне 2019, только как стал президентом. То есть, сразу, когда пообещал передать госдачу детям".
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https://mobile.twitter.com/Gorobina Olenka https://mobile.twitter.com/Gorobina @Gorobina https://mobile.twitter.com/Gorobina/status/1293486577411399681 9 мин
Насправді, закон про столицю вже в ВР.
Залишилося тільки проголосувати.
Кличка залишать стрічки перерізати, якщо більшість киян за нього проголосують (а так і буде), а Верещук призначать головою КМДА.
Оце страшно
😛
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Зебилы, вы довольны?
Бегом пиши заявление Венедиктовой, а то она уже с ног сбилась в поисках хоть какого-нибудь преступления 5-го Президента...
Даже Порошенко себе такого не позволял.
Сделайте, наконец, резиденцию Президента в Киеве, вторую - на пленере, и пусть ВСЕ президенты там живут в период каденции!