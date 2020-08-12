Обслуживание госдачи Зеленского в Конча-Заспе обходится в 3,5 млн, - Арьев. ДОКУМЕНТ

На обслуживание государственной дачи президента в Конча-Заспе из госбюджета расходуется 3,5 млн гривен в год.

Об этом сообщил депутат от "ЕС" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Вот официальный ответ руководителя президентского офиса: в этом году за государственную дачу, куда переехало президентское семейство, налогоплательщики выложат 3,5 миллиона гривен", - написал Арьев.

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При этом Арьев считает, что "готовиться к переезду Зеленский начал в июне 2019, только как стал президентом. То есть, сразу, когда пообещал передать госдачу детям".