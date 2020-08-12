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Обслуживание госдачи Зеленского в Конча-Заспе обходится в 3,5 млн, - Арьев. ДОКУМЕНТ

Обслуживание госдачи Зеленского в Конча-Заспе обходится в 3,5 млн, - Арьев. ДОКУМЕНТ

На обслуживание государственной дачи президента в Конча-Заспе из госбюджета расходуется 3,5 млн гривен в год.

Об этом сообщил депутат от "ЕС" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Вот официальный ответ руководителя президентского офиса: в этом году за государственную дачу, куда переехало президентское семейство, налогоплательщики выложат 3,5 миллиона гривен", - написал Арьев.

Обслуживание госдачи Зеленского в Конча-Заспе обходится в 3,5 млн, - Арьев 01

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При этом Арьев считает, что "готовиться к переезду Зеленский начал в июне 2019, только как стал президентом. То есть, сразу, когда пообещал передать госдачу детям".

Обслуживание госдачи Зеленского в Конча-Заспе обходится в 3,5 млн, - Арьев 02

Арьев Владимир (660) Зеленский Владимир (21057) Конча-Заспа (86)


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Топ комментарии
+30
НОЛЬ грн, бо Порох жил в своем доме.
И зебилам это хорошо известно.
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12.08.2020 13:02 Ответить
+19
зебил, ты снова лоханулся.. охрана - одно, а ремонт на сотни млн грн - совсем другое
более того:

"з листа видно, що готуватися до переїзду зеленский почав у черні 2019"...

тобто, шмаркля орал зебилам что "передам дачу детям!", а сам госбюджет (расходы в сотню млн. грн - мин) деребанил на ремонт
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12.08.2020 13:09 Ответить
+14
А как насчет отдать эту дачу детям? Зебил, ответь. Ваш Зельц-клоун обещал это.
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12.08.2020 13:12 Ответить
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Страница 2 из 2
Він нею НЕ КОРИСТУВАВСЯ, а жив за власний кошт у власному житлі. Дійшло чи тупий зебіл? Біда з вами зебілами, зебілізм хвороба невиліковна.
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12.08.2020 13:18 Ответить
ти навіть читати нормально не навчилось...
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12.08.2020 13:51 Ответить
Тяжко быть зебилом?
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12.08.2020 13:12 Ответить
Не знаю, не пробовал. Я сторонник иной политической сили. Нет, это не Медведчук.
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12.08.2020 13:17 Ответить
А невже Жюлька? І чим то краще? Ще, правда, Анатолій є, ну той, що армію розісрав. Він?
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12.08.2020 13:20 Ответить
А ты, голимобот, лучше подумай о другом. Зелю на президентство выхрюкали, чтобы ты про Порошенко сказки чесал? Тебе пофиг на "покращення", тебе важнее что БЫЛО? Голимый ты бот...
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12.08.2020 13:13 Ответить
Да, мне, голимоботу, важно, что было, и что будет, и то, какие сказки чесал Порошенко.
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12.08.2020 13:16 Ответить
Отчего ж тебя не волнует, где обещанное- не Порошенко, Зеленским? Порошенко чесал- а что Зеленский вычесал? Только то, что ты про Порошенко карябаешь...
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12.08.2020 13:20 Ответить
*************
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12.08.2020 13:05 Ответить
Обслуживание госдачи Зеленского в Конча-Заспе обходится в 3,5 млн, - Арьев - Цензор.НЕТ 3815

...
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12.08.2020 13:05 Ответить
https://mobile.twitter.com/Gorobina

https://mobile.twitter.com/Gorobina Olenka https://mobile.twitter.com/Gorobina @Gorobina https://mobile.twitter.com/Gorobina/status/1293486577411399681 9 мин

Насправді, закон про столицю вже в ВР.
Залишилося тільки проголосувати.
Кличка залишать стрічки перерізати, якщо більшість киян за нього проголосують (а так і буде), а Верещук призначать головою КМДА.
Оце страшно
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12.08.2020 13:07 Ответить
Не трогайте вову.Ему дача нужна,чтобы отдыхать от работы.Вы бы тоже устали,приходя на работу к 11 часам дня и отдыхая 8 раз в году.
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12.08.2020 13:07 Ответить
Обслуживание госдачи Зеленского в Конча-Заспе обходится в 3,5 млн, - Арьев - Цензор.НЕТ 7829
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12.08.2020 13:10 Ответить
Лохи пусть и платят!!
😛
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12.08.2020 13:07 Ответить
Ты налоги не в Украине платишь? Из-за поребрика пишешь, лапоть?
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13.08.2020 15:28 Ответить
Это что, в Европе один чиновник на 130 человек, а у нас на 30, вот и посчитайте. Украина богатая, может себе позволить...
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12.08.2020 13:07 Ответить
Зельц вообще - то эту дачу обещал ДЕТЯМ отдать. Так что зебилы, вы снова лошары
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12.08.2020 13:08 Ответить
Он же не говорил каким детям, вот и отдал, своим...
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12.08.2020 13:11 Ответить
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12.08.2020 13:15 Ответить
Детям он может отдать свою собственную дачу, а эта является государственной собственностью ....
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12.08.2020 13:29 Ответить
Идиотам не вдомек, что есть протокол охраны первого лица, охрана головой отвечает за охраняемого, хотя скорей всего звиздота тролльная специально разжигает эту тему, надеясь на реакцию недоумков.
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12.08.2020 13:11 Ответить
а че он деткам не отдал как обещал, и охраны тогда там не надо
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12.08.2020 13:13 Ответить
Идиоты еще и презом киноперсонаж себе выбрали, ничего не понимают...
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12.08.2020 13:14 Ответить
Обслуживание госдачи Зеленского в Конча-Заспе обходится в 3,5 млн, - Арьев - Цензор.НЕТ 8232

...
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12.08.2020 13:11 Ответить
а говорил деткам отдаст, самолет продаст, кортеж продаст, а сам вселился туда вместо деток
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12.08.2020 13:12 Ответить
Какаяразница!
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12.08.2020 13:12 Ответить
Обслуживание госдачи Зеленского в Конча-Заспе обходится в 3,5 млн / О койвшен, койвшен, койвшен папиросенТрикинэ ин трэволас барбосэн.Куйвче куйвче бэна мунэс,Готах мир айшенрахмурэс,Ратовита ё сын финэ той. Ночь дождлива и туманна, и темно кругом,Мальчик маленький стоит и мечтает об одном.Он стоит к стене прижатый,И на вид чуть-чуть горбатый,И поет на языке родном.Ой-ой-ой-ой, купите папиросы,Подходи пехота и матросы,Подходите, не жалейте, Сироту, меня согрейте, Посмотрите - ноги мои босы.
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12.08.2020 13:12 Ответить
Обслуживание госдачи Зеленского в Конча-Заспе обходится в 3,5 млн, - Арьев - Цензор.НЕТ 9413
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12.08.2020 13:21 Ответить
Не Зеленского дача, Президентская, зеленский уйдет - дача останется и точно также будет обслуживаться. Но спасибо за информацию)
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12.08.2020 13:22 Ответить
Зеленский - *****!!!
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12.08.2020 13:24 Ответить
зеленый ******* - долларовый миллионер. Для него потратить полторы сотни тысяч в год - сущие копейки - вилла в италии ему обходится дороже. Это еще одно доказательство, что эта тварь пришла к власти чтобы грабить нищий народ!
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12.08.2020 13:24 Ответить
Один долбодятел хрень написал, другой опубликовал, и целое стадо таких-же - её дружно обсасывает
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12.08.2020 13:37 Ответить
ну и ты не удержался
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12.08.2020 13:54 Ответить
В нищей , воюющей стране президент может жить и поскромнее.... Если он. естественно, не жлоб и не мурло....А миллионы гривен можно более достойно применить в госпиталях, для реабилитации наших воинов - инвалидов, для поддержки сирот и вдов погибших героев.... Но если президент страны - враг этой стране, ненавидит её, продаёт её с потрохами, разваливает армию, развращает игровой зависимостью детей и молодёжь, распродаёт своим людям государственные бесценные земли.... Нет слов... Верю, что Господь воздаст сполна....
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12.08.2020 13:39 Ответить
зеленое брехливое недоразумение обещало сиротам передать дачу или оно шутило
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12.08.2020 13:43 Ответить
Херасе, хрущевочка у Голозадька... А велик какой...
Зебилы, вы довольны?
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12.08.2020 14:28 Ответить
зэбилы жалиють ,що шария не обрали
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12.08.2020 15:48 Ответить
Знайдуть собі серед членів слуги іншого педофіла. #какаяразница
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12.08.2020 15:51 Ответить
для пороха за такие деньги только на покушать в ресторане было!вспомни какие деньги ему носили и что тебе перепадало))
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12.08.2020 14:41 Ответить
а ви самі рахували ті гроші,що йому перепадали? А гравець на піаніно вам рахувати не довіряє*
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12.08.2020 15:22 Ответить
о, наконец-то нашелся хоть один свидетель коррупции Порошенко
Бегом пиши заявление Венедиктовой, а то она уже с ног сбилась в поисках хоть какого-нибудь преступления 5-го Президента...
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13.08.2020 15:33 Ответить
Зе приватизировал "Конче-Заспу"?
Даже Порошенко себе такого не позволял.
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12.08.2020 14:49 Ответить
ось вам и лисапет зенелохи,памьятайте,зробили ви це разом
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12.08.2020 15:47 Ответить
Когда в последний раз нам показывали жену Зеленского? Теперь якобы продажа своего дома и переезд на госдачу. С чего бы Зеленскому продавать свой дом? Странно это.
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13.08.2020 12:18 Ответить
может Зеленский её убил? И съел... Ну как Порошенко своего брата?
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13.08.2020 15:35 Ответить
Обслуговування держдачі Зеленського в Конча-Заспі обходиться в 3,5 млн, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 2762
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13.08.2020 15:47 Ответить
Ну и про что гавно?
Сделайте, наконец, резиденцию Президента в Киеве, вторую - на пленере, и пусть ВСЕ президенты там живут в период каденции!
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13.08.2020 15:49 Ответить
Да пох.и в сто раз больше пусть будет .один хрен этот пир за щет тупых зебилов с их налогов..
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17.08.2020 12:42 Ответить
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