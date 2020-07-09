Зеленський повідомив НАЗК про те, що продав будинок і землю під Києвом і тимчасово переїхав у державну резиденцію в Конча-Заспі, - Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив Національне агентство із запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс президента України в Фейсбуці.

У тексті зазначається: "Глава держави в липні 2020 продав будинок в с. Іванковичі у Київській області. Крім того, Володимир Зеленський здійснив продаж земельної ділянки, на якій розташовано проданий будинок.

Відповідна інформація відображена в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 7 липня 2020.

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Президент України з сім'єю тимчасово проживає в державній резиденції "Конча-Заспа".

Згідно з декларацією президента Зеленського, проданий будинок у селі Іванковичі площею 353,5 кв. м був придбаний ним у 2008 році. Також у його власності була земельна ділянка площею 1200 кв. м.