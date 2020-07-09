Зеленський повідомив НАЗК про те, що продав будинок і землю під Києвом і тимчасово переїхав у державну резиденцію в Конча-Заспі, - Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський повідомив Національне агентство із запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс президента України в Фейсбуці.
У тексті зазначається: "Глава держави в липні 2020 продав будинок в с. Іванковичі у Київській області. Крім того, Володимир Зеленський здійснив продаж земельної ділянки, на якій розташовано проданий будинок.
Відповідна інформація відображена в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 7 липня 2020.
Президент України з сім'єю тимчасово проживає в державній резиденції "Конча-Заспа".
Згідно з декларацією президента Зеленського, проданий будинок у селі Іванковичі площею 353,5 кв. м був придбаний ним у 2008 році. Також у його власності була земельна ділянка площею 1200 кв. м.
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Нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия приняло решение о приостановке нотариальных действий в деле о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL от Зеленской Елены Владимировны другому лицу. Основанием для данного действия явилось предписание
В случае блокировки этих актов условием разблокировки является личное присутствие лица передающего данные права.
** У нас нет достоверных данных о юридической группе осуществляющей защиту прав Елены Зеленской в этом вопросе, но можем только выразить искреннее восхищение их действиями.
Явно собирается жить вечно в резиденции "Конча-Заспа"
в Президенты Украины,кто разворачивал и оплачивал травлю ,во ВСЕЙ ПРЕССЕ УКРАИНЫ, Порошенко ? Зе ,явно, провалил задание !
Но это не его вина! Он играет свою роль как умеет.... Комические роли,похоже,ему удаются лучше
Это заслуга людей и партии ЕС,которые показали,что с "зелёной плесенью " можно и нужно бороться !!! Свободная Украина будет!! Я всем сердцем хочу этого и желаю украинцам этого!!
Получилось немного патетически,но прожив 20 лет в Германии,я хочу вам,живущим в Украине,сказать: "Европейское сообщество стоит того,чтобы стремиться войти в него!!! В НЕМ У УКРАИНЫ БУДЕТ БУДУЩЕЕ!"
ну, конечно, мальдивские гешефты потужного гораздо законнее.
Собирается валить?
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ofshornii-prezydent-kuda-y-kak-zelenskyi-platyt-nalohy-rassledovanye-205244.html Офшорный президент: куда и как Зеленский платит налоги
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo#_blank Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.
Домик имел и холсты.
Но он актрису любил,
Ту, что любила цветы.
Он тогда продал свой дом,
Продал картины и кров
И на все деньги купил
Целое море цветов.
пора уже паковать чемоданы зебарану, ростов заждался)))
клоун поедет развлекать зечару ?)))