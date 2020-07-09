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Зеленський повідомив НАЗК про те, що продав будинок і землю під Києвом і тимчасово переїхав у державну резиденцію в Конча-Заспі, - Офіс Президента

Зеленський повідомив НАЗК про те, що продав будинок і землю під Києвом і тимчасово переїхав у державну резиденцію в Конча-Заспі, - Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив Національне агентство із запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс президента України в Фейсбуці.

У тексті зазначається: "Глава держави в липні 2020 продав будинок в с. Іванковичі у Київській області. Крім того, Володимир Зеленський здійснив продаж земельної ділянки, на якій розташовано проданий будинок.

Відповідна інформація відображена в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 7 липня 2020.

Дивіться також: Зеленський переїжджає на віллу в Конча-Заспі, яку обіцяв "віддати діткам". ВIДЕО

Президент України з сім'єю тимчасово проживає в державній резиденції "Конча-Заспа".

Згідно з декларацією президента Зеленського, проданий будинок у селі Іванковичі площею 353,5 кв. м був придбаний ним у 2008 році. Також у його власності була земельна ділянка площею 1200 кв. м.

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) нерухомість (895) резиденція (40) Конча-Заспа (58)


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Топ коментарі
+52
Готується до евакуації за паребрік.
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09.07.2020 22:47
+34
Таки развод с Ленкой?
А мендель уже в конче?
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09.07.2020 22:47
+32
Все распродает...готовится ...предусмотрительный...
Янукодло если бы знало что бежать придется..тоже бы Межегирье продало..
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09.07.2020 22:49
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Сторінка 2 з 2
Володимир Олександрович- президент держави. Він не виключення серед рівних собі за посадою і має повне право користуватися державною президентською резиденцією, яка належним чином захищена, забезпечена відповідними системами зв'язку і т.і. Тому прохання до всіх, кого відірвали від корита - перестаньте смердіти. Огидно слухати ваші висери.
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10.07.2020 00:01 Відповісти
голобородько стало ньюпоросенко, его люди выбирали потому, что не хотели больше поросенко.. а голобородько - оказался таким же, только брехливее..
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10.07.2020 00:12 Відповісти
Так, він має право, АЛЕ він обіцяв перед виборами, що не користуватиметься ані державними дачами, ані кортежами!
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10.07.2020 01:16 Відповісти
Зеленський повідомив НАЗК про те, що продав будинок і землю під Києвом і тимчасово переїхав у державну резиденцію в Конча-Заспі, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 8958
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10.07.2020 11:31 Відповісти
На гиляку Зелёную плесень!
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10.07.2020 00:02 Відповісти
голобородько так и не стал президентом, а стал врагом народа Украины и слугой олигархов))
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10.07.2020 00:10 Відповісти
по результатам работы ишак должен переехать не на виллу , а в сизо.
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10.07.2020 00:12 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1281054597453398017 18 ч

Нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия приняло решение о приостановке нотариальных действий в деле о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL от Зеленской Елены Владимировны другому лицу. Основанием для данного действия явилось предписание

В случае блокировки этих актов условием разблокировки является личное присутствие лица передающего данные права.

** У нас нет достоверных данных о юридической группе осуществляющей защиту прав Елены Зеленской в этом вопросе, но можем только выразить искреннее восхищение их действиями.
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10.07.2020 00:24 Відповісти
Зеленський повідомив НАЗК про те, що продав будинок і землю під Києвом і тимчасово переїхав у державну резиденцію в Конча-Заспі, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 786
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10.07.2020 00:38 Відповісти
а как насчет виллы в крыму?
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10.07.2020 00:58 Відповісти
ленка продала в конце 2019 года вроде
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10.07.2020 01:06 Відповісти
Вава готовится в Ростов? Имущество распродает...
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10.07.2020 01:08 Відповісти
Зеленський повідомив НАЗК про те, що продав будинок і землю під Києвом і тимчасово переїхав у державну резиденцію в Конча-Заспі, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7791
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10.07.2020 02:36 Відповісти
похоже на то шо чумаданы уже собраны и бабло переведено в расейские *****, вопрос во времени когда стартовать
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10.07.2020 08:27 Відповісти
продал дом?
Явно собирается жить вечно в резиденции "Конча-Заспа"
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10.07.2020 01:16 Відповісти
Имею вам таки сказать, шо в Украине вечно живут только жители Бориспольской ИТК. Пожизненно так сказать живут.
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10.07.2020 05:20 Відповісти
Лучше бы было для всех и его самого, чтобы переехал жить в "Квартал", всё простили бы.
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10.07.2020 07:20 Відповісти
А хто ж це такий у нас обіцяв на стадіоні, що не буде кортежів і державних дач?
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10.07.2020 01:17 Відповісти
А этот дом. что он продал, был разве единственным домом у него?
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10.07.2020 01:39 Відповісти
А почему никто не рассматривает вариант возврата денег спонсору,который "протолкнул" его
в Президенты Украины,кто разворачивал и оплачивал травлю ,во ВСЕЙ ПРЕССЕ УКРАИНЫ, Порошенко ? Зе ,явно, провалил задание !
Но это не его вина! Он играет свою роль как умеет.... Комические роли,похоже,ему удаются лучше
Это заслуга людей и партии ЕС,которые показали,что с "зелёной плесенью " можно и нужно бороться !!! Свободная Украина будет!! Я всем сердцем хочу этого и желаю украинцам этого!!
Получилось немного патетически,но прожив 20 лет в Германии,я хочу вам,живущим в Украине,сказать: "Европейское сообщество стоит того,чтобы стремиться войти в него!!! В НЕМ У УКРАИНЫ БУДЕТ БУДУЩЕЕ!"
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10.07.2020 02:16 Відповісти
законная сделка.
ну, конечно, мальдивские гешефты потужного гораздо законнее.
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10.07.2020 03:12 Відповісти
И тут Порошистам шах-мат в исполнении Зеленского.
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10.07.2020 04:04 Відповісти
Вова ж..й чувствует, что скоро будет большой шухер и нюхом чует аромат смаленой ж..пы ЗЕленой свиньи, поэтому продает все то, что, расчитывая сдрыснуть, он не сможет с собой прихватить.
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10.07.2020 05:18 Відповісти
Виллу в Италии перевел на подставных лиц. Дом в Украине продал. С чего бы это?
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10.07.2020 06:00 Відповісти
Ростов зовет. Шо на том Дону. Украинский Ростов на Дону.
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10.07.2020 06:56 Відповісти
З Лєнкою розлучається, так щоб не ділити.
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10.07.2020 07:33 Відповісти
на ростов збірається
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10.07.2020 06:46 Відповісти
Клоун-мародер готовится к побегу, продает недвижимость
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10.07.2020 06:58 Відповісти
Вова готовиться в тоталітарний слов'янський союз на чолі з призедентом Путіним і віце- президенти Зеленський і Лукашенко. М'яке корупційне крісло тримаються по вічно зберегти за собою.Їм демократія поЦИМБАЛАХ !
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10.07.2020 07:20 Відповісти
Поговаривают что Мендель от него беременна и что они с Ленкой уже не живут, дело идёт к разводу
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10.07.2020 08:13 Відповісти
правильно делаешь "голобородько"!!! все должно вмещаться в ручную кладь, перед побегом в ростов или на свою исконную родину израиль!!!
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10.07.2020 08:22 Відповісти
к разводу готовится
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10.07.2020 08:36 Відповісти
Почалося?!
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10.07.2020 08:38 Відповісти
Распродается.
Собирается валить?
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10.07.2020 09:03 Відповісти
Зеленський повідомив НАЗК про те, що продав будинок і землю під Києвом і тимчасово переїхав у державну резиденцію в Конча-Заспі, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 6553
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10.07.2020 09:22 Відповісти
Вова хочет в Ростов!
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10.07.2020 09:25 Відповісти
Зеленский сообщил НАПК о том, что продал дом и землю под Киевом и временно переехал в госрезиденцию в Конча-Заспе, которую обещал "отдать деткам". - продать продал, а деньги куда, туда куда и Порошенко, в офшоры?

https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ofshornii-prezydent-kuda-y-kak-zelenskyi-platyt-nalohy-rassledovanye-205244.html Офшорный президент: куда и как Зеленский платит налоги
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo#_blank Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.
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10.07.2020 09:42 Відповісти
А че не снял квартиру в хрущевке? Шо это за бе-бе-бе?
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10.07.2020 09:48 Відповісти
гос.дача? оно будет еще один срок тянуть? в лучшем случае -ростов через полгода, а в другом случае гос.тюрьма зеленое гнилье.
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10.07.2020 10:26 Відповісти
Що Лошара, вже змащуєш лижі?
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10.07.2020 10:43 Відповісти
Жил-был Зеленский один,
Домик имел и холсты.
Но он актрису любил,
Ту, что любила цветы.
Он тогда продал свой дом,
Продал картины и кров
И на все деньги купил
Целое море цветов.
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10.07.2020 11:33 Відповісти
ВЕРИМ! Дебилы - верят прЯзЯденту!!!!
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10.07.2020 12:28 Відповісти
Ну и что, кто-то верит этому треплу, лично я - НЕТ!!!
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10.07.2020 19:59 Відповісти
Продал дом и землю и переехал "временно", ну, а потом, где собираешься жить - то???
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10.07.2020 20:04 Відповісти
прикольно, бедосик реально предчувствует грандиозный шухер?
пора уже паковать чемоданы зебарану, ростов заждался)))
клоун поедет развлекать зечару ?)))
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12.07.2020 15:15 Відповісти
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