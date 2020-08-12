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"Укрзалізниця" ввела знижку до 40% на квитки в "Інтерсіті+". ІНФОГРАФІКА

"Укрзалізниця" змінила умови програми лояльності для пасажирів швидкісних поїздів "Інтерсіті+", що дозволяє отримати знижку на квитки до 40%.

Про це повідомили в пресслужбі перевізника, інформує Цензор.НЕТ.

"Пасажири швидкісних поїздів "Інтерсіті+" можуть економити на квитках. Для вагонів першого класу діє програма лояльності: купуй раніше - плати менше. Вигідні знижки діють, якщо купувати квитки в "Інтерсіті+" за 90-30 діб до дати відправлення поїзда", - кажуть в "Укрзалізниці".

Так, при ранньому бронюванні пасажири можуть заощаджувати від 10% до 40% вартості квитка. За 90-30 діб до дати відправлення поїзда знижка становитиме 40%, а за 24-15 діб до відправлення вона знизиться до 10%. Знижка діє для поїздок усередині України.

Водночас в УЗ зазначають, що за кілька діб до дати відправлення квитки, навпаки, подорожчають. За 4-2 доби до відправлення їх вартість зросте на 10%, а за одну добу до дати виїзду - на 15%.

Укрзалізниця ввела знижку до 40% на квитки в Інтерсіті+ 01

Знижка (або підвищення вартості) нараховується лише на плацкартну частину квитка.

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квитки (449) Укрзалізниця (6927) знижка (51)


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Хорошо, хоть сбежать смог!
"Укрзализныця" ввела скидку до 40% на билеты в "Интерсити+" - Цензор.НЕТ 2139

А не сбежал бы - сейчас получал бы добавки в тюрьме.
Лежа штабелем с другими такими же.
Или стоя в настолько тесной камере, что там невозможно даже сесть.
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12.08.2020 16:14 Відповісти
сначала взвентили цены там (первый класс-вообще бред), а потом устроили акцию, по просьбам трудящихся....
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12.08.2020 16:14 Відповісти
смотрю сейчас на сайте уз бронирования билетов, начало октября 635 грв, где же это скидка?? или это уже со скидкой?))
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12.08.2020 16:19 Відповісти
Какое сказочное надувательство!
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12.08.2020 16:21 Відповісти
Залізничні кондоми. Підняли ціни вдвоє буцімто через епідемію щоб квитки продавать на половину місць і не нести втрати. А тепер квитки продають на всі місця, а подвійні ціни, порівнюючи з минулим роком, так і залишилися. Скоти! Де антимонопольний комітет України і навіщо він взагалі?
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12.08.2020 16:22 Відповісти
АМКУ поездами не ездит)
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12.08.2020 16:27 Відповісти
Это не скидки а на...баловка так как 90% покупают билеты за 2-3 дня до поездки.
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12.08.2020 16:47 Відповісти
за 90 дней можно пешком дойти в любую точку Украины.. "бесплатно"..)
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12.08.2020 18:07 Відповісти
невже не розуміло,- це скрите ПОДОРОЖЧЕННЯ квітків,- зараз тільки 1% покупає квітки за 90 днів, а 99% за 3-4 дні
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12.08.2020 19:34 Відповісти
 
 