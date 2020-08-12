"Укрзалізниця" ввела знижку до 40% на квитки в "Інтерсіті+". ІНФОГРАФІКА

"Укрзалізниця" змінила умови програми лояльності для пасажирів швидкісних поїздів "Інтерсіті+", що дозволяє отримати знижку на квитки до 40%.

Про це повідомили в пресслужбі перевізника, інформує Цензор.НЕТ.

"Пасажири швидкісних поїздів "Інтерсіті+" можуть економити на квитках. Для вагонів першого класу діє програма лояльності: купуй раніше - плати менше. Вигідні знижки діють, якщо купувати квитки в "Інтерсіті+" за 90-30 діб до дати відправлення поїзда", - кажуть в "Укрзалізниці".

Так, при ранньому бронюванні пасажири можуть заощаджувати від 10% до 40% вартості квитка. За 90-30 діб до дати відправлення поїзда знижка становитиме 40%, а за 24-15 діб до відправлення вона знизиться до 10%. Знижка діє для поїздок усередині України.

Водночас в УЗ зазначають, що за кілька діб до дати відправлення квитки, навпаки, подорожчають. За 4-2 доби до відправлення їх вартість зросте на 10%, а за одну добу до дати виїзду - на 15%.

Знижка (або підвищення вартості) нараховується лише на плацкартну частину квитка.

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