"Укрзализныця" ввела скидку до 40% на билеты в "Интерсити+". ИНФОГРАФИКА

"Укрзализныця" изменила условия программы лояльности для пассажиров скоростных поездов "Интерсити+", которая позволяет получить скидку на билеты до 40%.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, информирует Цензор.НЕТ.

"Пассажиры скоростных поездов "Интерсити+" могут экономить на билетах. Для вагонов первого класса действует программа лояльности: покупай раньше - плати меньше. Выгодные скидки действуют, если покупать билеты в "Интерсити +" за 90-30 суток до даты отправления поезда", - говорят в "Укрзализныце".

Так, при раннем бронировании пассажиры могут экономить от 10% до 40% стоимости билета. За 90-30 суток до даты отправления поезда скидка составит 40%, а за 24-15 суток до отправления она снизится до 10%. Скидка действует для поездок внутри Украины.

Вместе с тем, в УЗ отмечают, что за несколько суток до даты отправления билеты, наоборот, подорожают. За 4-2 суток до отправления их стоимость вырастет на 10%, а за одни сутки до даты выезда - на 15%.

Скидка (или повышение стоимости) начисляется только на плацкартную часть билета.

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