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"Укрзализныця" ввела скидку до 40% на билеты в "Интерсити+". ИНФОГРАФИКА

"Укрзализныця" изменила условия программы лояльности для пассажиров скоростных поездов "Интерсити+", которая позволяет получить скидку на билеты до 40%.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, информирует Цензор.НЕТ.

"Пассажиры скоростных поездов "Интерсити+" могут экономить на билетах. Для вагонов первого класса действует программа лояльности: покупай раньше - плати меньше. Выгодные скидки действуют, если покупать билеты в "Интерсити +" за 90-30 суток до даты отправления поезда", - говорят в "Укрзализныце".

Так, при раннем бронировании пассажиры могут экономить от 10% до 40% стоимости билета. За 90-30 суток до даты отправления поезда скидка составит 40%, а за 24-15 суток до отправления она снизится до 10%. Скидка действует для поездок внутри Украины.

Вместе с тем, в УЗ отмечают, что за несколько суток до даты отправления билеты, наоборот, подорожают. За 4-2 суток до отправления их стоимость вырастет на 10%, а за одни сутки до даты выезда - на 15%.

Укрзализныця ввела скидку до 40% на билеты в Интерсити+ 01

Скидка (или повышение стоимости) начисляется только на плацкартную часть билета.

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билеты (317) Укрзализныця (2766) скидка (17)


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Хорошо, хоть сбежать смог!
"Укрзализныця" ввела скидку до 40% на билеты в "Интерсити+" - Цензор.НЕТ 2139

А не сбежал бы - сейчас получал бы добавки в тюрьме.
Лежа штабелем с другими такими же.
Или стоя в настолько тесной камере, что там невозможно даже сесть.
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12.08.2020 16:14 Ответить
сначала взвентили цены там (первый класс-вообще бред), а потом устроили акцию, по просьбам трудящихся....
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12.08.2020 16:14 Ответить
смотрю сейчас на сайте уз бронирования билетов, начало октября 635 грв, где же это скидка?? или это уже со скидкой?))
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12.08.2020 16:19 Ответить
Какое сказочное надувательство!
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12.08.2020 16:21 Ответить
Залізничні кондоми. Підняли ціни вдвоє буцімто через епідемію щоб квитки продавать на половину місць і не нести втрати. А тепер квитки продають на всі місця, а подвійні ціни, порівнюючи з минулим роком, так і залишилися. Скоти! Де антимонопольний комітет України і навіщо він взагалі?
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12.08.2020 16:22 Ответить
АМКУ поездами не ездит)
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12.08.2020 16:27 Ответить
Это не скидки а на...баловка так как 90% покупают билеты за 2-3 дня до поездки.
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12.08.2020 16:47 Ответить
за 90 дней можно пешком дойти в любую точку Украины.. "бесплатно"..)
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12.08.2020 18:07 Ответить
невже не розуміло,- це скрите ПОДОРОЖЧЕННЯ квітків,- зараз тільки 1% покупає квітки за 90 днів, а 99% за 3-4 дні
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12.08.2020 19:34 Ответить
 
 