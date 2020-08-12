Німеччина в 2019 році найбільше вислала з країни українців

У 2019 найбільше рішень про вислання з Німеччини було прийнято стосовно осіб з України. Всього рішення про вислання були прийняті щодо 11 081 іноземця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, про це йдеться у відповіді МВС Німеччини на запит фракції Лівої партії в Бундестазі. Цю інформацію оприлюднило німецьке видання Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Усього рішення про вислання в 2019 році були прийняті щодо 11 081 іноземця. Порівняно з 2018 роком, коли було прийнято 7408 таких рішень, це майже вдвічі більше.

Найбільше рішень про вислання було прийнято стосовно осіб з України - 1252 випадки. На другому місці в списку Албанія (1220 випадків) і Сербія (828 випадків).

Найбільше рішень про вислання іноземців було прийнято в землі Баден-Вюртемберг - 3540, наступні - Північний Рейн-Вестфалія і Баварія (1762 і 1376).

Особи, щодо яких було прийнято рішення про вислання, повинні виїхати з Німеччини і вони позбавляються права в'їзду. У разі невиконання вимоги про виїзд застосовується примусова депортація.

У фракції "Лівих" Бундестагу розкритикували збільшення кількості випадків вислання іноземців із Німеччини. Представник політичної сили з внутрішніх справ Улла Ельпке (Ulla Jelpke) виступила за скасування відповідних рішень.

На її думку, для багатьох іноземців Німеччина вже десятиліттями є центром їхнього життя, а вислання вирве цих людей з їхнього соціального оточення. "Це жорстоко і неправильно", - заявила Ельпке в коментарі NOZ.

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