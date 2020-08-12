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Німеччина в 2019 році найбільше вислала з країни українців

Німеччина в 2019 році найбільше вислала з країни українців

У 2019 найбільше рішень про вислання з Німеччини було прийнято стосовно осіб з України. Всього рішення про вислання були прийняті щодо 11 081 іноземця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, про це йдеться у відповіді МВС Німеччини на запит фракції Лівої партії в Бундестазі. Цю інформацію оприлюднило німецьке видання Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Усього рішення про вислання в 2019 році були прийняті щодо 11 081 іноземця. Порівняно з 2018 роком, коли було прийнято 7408 таких рішень, це майже вдвічі більше.

Найбільше рішень про вислання було прийнято стосовно осіб з України - 1252 випадки. На другому місці в списку Албанія (1220 випадків) і Сербія (828 випадків).

Найбільше рішень про вислання іноземців було прийнято в землі Баден-Вюртемберг - 3540, наступні - Північний Рейн-Вестфалія і Баварія (1762 і 1376).

Особи, щодо яких було прийнято рішення про вислання, повинні виїхати з Німеччини і вони позбавляються права в'їзду. У разі невиконання вимоги про виїзд застосовується примусова депортація.

У фракції "Лівих" Бундестагу розкритикували збільшення кількості випадків вислання іноземців із Німеччини. Представник політичної сили з внутрішніх справ Улла Ельпке (Ulla Jelpke) виступила за скасування відповідних рішень.

На її думку, для багатьох іноземців Німеччина вже десятиліттями є центром їхнього життя, а вислання вирве цих людей з їхнього соціального оточення. "Це жорстоко і неправильно", - заявила Ельпке в коментарі NOZ.

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виселення (26) Німеччина (7510)


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Топ коментарі
+12
С каждым годом наблюдаю одну и туже картину, как на немецких улицах становится все больше и больше черных, азиатов и муслимов. Всё-таки чернокожие, мусульмане и прочие туниядцы, ментально и культурно ближе немцам, чем работящие европейские християне - украинцы
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12.08.2020 16:51 Відповісти
+11
А больше всех оставили у себя ещё и деньги плотят сирийцам,мароканцев и ряд стран африки они для них видимо родней,мало насилуют немок наверное
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12.08.2020 16:41 Відповісти
+10
А арабов и африканцев немцы не депортируют или мультикультурализм?
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12.08.2020 16:40 Відповісти
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Та все уже давно поняли, что немчура еще те уроды!
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12.08.2020 16:35 Відповісти
зоопарку потрібен порядок..
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12.08.2020 16:38 Відповісти
Німці самі вирішать, кому жити в Німеччині. І висилають зазвичай псевдо біженців з донбасу, які там від "хунти" та "українських карателів" переховувались.
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12.08.2020 17:38 Відповісти
Немчура с удовольствием продаст кацапам веревку, на которой те их и повесят!!
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12.08.2020 16:36 Відповісти
А арабов и африканцев немцы не депортируют или мультикультурализм?
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12.08.2020 16:40 Відповісти
А больше всех оставили у себя ещё и деньги плотят сирийцам,мароканцев и ряд стран африки они для них видимо родней,мало насилуют немок наверное
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12.08.2020 16:41 Відповісти
А как же мантры о том что "все любят Украину и хотят видеть у себя украинцев"?
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12.08.2020 16:43 Відповісти
Видеть но законно. Это 90 дней без визы или виза.
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12.08.2020 16:57 Відповісти
и без права работы. 90 дней безвиза - только туризм или посещение родственников.
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12.08.2020 16:59 Відповісти
Ты уже из Польши строчишь убогое? Шо, своей власовской тряпки стесняешься?
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12.08.2020 17:52 Відповісти
Причина высвлки, козлы!
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12.08.2020 16:44 Відповісти
Нет вида на жительство, закончилась рабочая виза........
Они знали что находятся здесь на птичих правах. Так что о чём тут говорить ещё.
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12.08.2020 16:50 Відповісти
нелегальная трудовая миграция. Украинцы работают без оформления рабочей визы.
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12.08.2020 17:00 Відповісти
Да, немцы очень не любят РАБОТАЮЩИХ нелегалов...
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12.08.2020 17:02 Відповісти
А кто любит?
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12.08.2020 17:09 Відповісти
100 %
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12.08.2020 17:41 Відповісти
С каждым годом наблюдаю одну и туже картину, как на немецких улицах становится все больше и больше черных, азиатов и муслимов. Всё-таки чернокожие, мусульмане и прочие туниядцы, ментально и культурно ближе немцам, чем работящие европейские християне - украинцы
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12.08.2020 16:51 Відповісти
они ближе вообще левым, не только немцам.
Левым все тунеядцы и маргиналы - близки, они за них больше переживают чем за средний класс.
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12.08.2020 17:01 Відповісти
Чомусь жителі Німеччини живуть краще за українців вже багато десятиліть якщо не сказати завжди, тож довіри до рішень німецького політикуму щодо кому залишатись жити в Німеччині більше ніж до міркувань з цього приводу коментаторів цензора.
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12.08.2020 17:52 Відповісти
мы не против, высылайте всех, а себе сирийцев
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12.08.2020 16:58 Відповісти
Немцев не стоит обсуждать. Они действуют исключительно в рамках их законов. Уверен на 99%, что все высланные или депортированные (это два разных понятия) работали с польскими/чешскими или иными визами на территории ФРГ. Это запрещено законом (кстати, как немецким, так и европейским) и только наши граждане ведуться на такое разводилово. По Директиве ЕС работа с национальной рабочей визой (т.е. для неграждан ЕС) одного государств ЕС можно в другом государстве только на монтажных и/или пуско-наладочных работах, да и то, не более 1 месяца. Исключение составляют водители, которые могут разъезжать на автомобилях, но при условии официального контракта и получение з/п в государстве, где они официально трудоустроены (т.е. рабочий контракт и ВНЖ на основании его). Кроме того, неграждане ЕС, имея ПМЖ/ВНЖ в одном из государств могут работать в ином государстве, если будут иметь, опять же рабочий контракт.
Попытки объяснить нашим людям, что их действия незаконный на 1000 % со ссылками на нормативные акты, как национального, так и общеевропейского законодательства наших не убеждает от слова "вообще". И это при том, что сейчас можно абсолютно легально работать в ФРГ либо по программам "Синяя карта" либо по программе привлечения специалистов, которая работает (именно работает) с 01 марта 2020 года. Но, тут есть требование - знание языка должно быть не ниже В1 (CERF). И это при том, что на иммиграционных форумах (форум "ЧЕМОДАН", например) это даже не тысячу раз уже обсуждалось Но, наши же умнее немцев. Едут и работаю без разрешения и без рабочей визы/контракта либо полькой/литовской/латышской и т.д. рабочей визой. Ну вот и получают.
Самое интересное, что земли откуда наших весьма умных граждан депортируют или выдворяют являются самыми богатыми землями в ФРГ. В былые времена люди, которые хотели туда иммигрировать по еврейской (контингентные беженцы) или немецкой иммиграции (поздние переселенцы) ждали около 5-6 лет своих разрешений.
Работать без рабочего контракта или визы можно на с\х работах в Финляндии (но там нужна лицензия) либо в Британии (даже языка не требуют), опять же нужна соответствующая виза. Кстати, все это есть на официальных сайтах посольств.
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12.08.2020 17:38 Відповісти
Сразу пишу, что о трудоустройстве знаю практически все, но никогда им не занимался и никого не трудоустраивал, т.к. мене иммиграционных програм вполне хватает.
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12.08.2020 17:40 Відповісти
а где указано ,что тех,кого они выслали ,выслали как нарушителей законов о трудоустройстве?
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12.08.2020 21:10 Відповісти
Не буду врать. В дойчланде не был с 2002 г. Но арабов на субсидиях было тогда много. Хамили но не сильно (я про Дрезден).
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12.08.2020 17:50 Відповісти
Та бачу іноді нашіх нелегалів... пашуть на бауштеллях у югославов аж фуфайки завертаються... Поліція час від часу робить шмон пакують в буси нарід, але за два тижня наступна робоча партія «даьот стране угля»»....
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12.08.2020 18:28 Відповісти
Неплохо бы и Украине заняться "чисткой". Какой только срани к нам не наехало.
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12.08.2020 23:07 Відповісти
 
 