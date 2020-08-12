Німеччина в 2019 році найбільше вислала з країни українців
У 2019 найбільше рішень про вислання з Німеччини було прийнято стосовно осіб з України. Всього рішення про вислання були прийняті щодо 11 081 іноземця.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, про це йдеться у відповіді МВС Німеччини на запит фракції Лівої партії в Бундестазі. Цю інформацію оприлюднило німецьке видання Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).
Усього рішення про вислання в 2019 році були прийняті щодо 11 081 іноземця. Порівняно з 2018 роком, коли було прийнято 7408 таких рішень, це майже вдвічі більше.
Найбільше рішень про вислання було прийнято стосовно осіб з України - 1252 випадки. На другому місці в списку Албанія (1220 випадків) і Сербія (828 випадків).
Найбільше рішень про вислання іноземців було прийнято в землі Баден-Вюртемберг - 3540, наступні - Північний Рейн-Вестфалія і Баварія (1762 і 1376).
Особи, щодо яких було прийнято рішення про вислання, повинні виїхати з Німеччини і вони позбавляються права в'їзду. У разі невиконання вимоги про виїзд застосовується примусова депортація.
У фракції "Лівих" Бундестагу розкритикували збільшення кількості випадків вислання іноземців із Німеччини. Представник політичної сили з внутрішніх справ Улла Ельпке (Ulla Jelpke) виступила за скасування відповідних рішень.
На її думку, для багатьох іноземців Німеччина вже десятиліттями є центром їхнього життя, а вислання вирве цих людей з їхнього соціального оточення. "Це жорстоко і неправильно", - заявила Ельпке в коментарі NOZ.
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Они знали что находятся здесь на птичих правах. Так что о чём тут говорить ещё.
Левым все тунеядцы и маргиналы - близки, они за них больше переживают чем за средний класс.
Попытки объяснить нашим людям, что их действия незаконный на 1000 % со ссылками на нормативные акты, как национального, так и общеевропейского законодательства наших не убеждает от слова "вообще". И это при том, что сейчас можно абсолютно легально работать в ФРГ либо по программам "Синяя карта" либо по программе привлечения специалистов, которая работает (именно работает) с 01 марта 2020 года. Но, тут есть требование - знание языка должно быть не ниже В1 (CERF). И это при том, что на иммиграционных форумах (форум "ЧЕМОДАН", например) это даже не тысячу раз уже обсуждалось Но, наши же умнее немцев. Едут и работаю без разрешения и без рабочей визы/контракта либо полькой/литовской/латышской и т.д. рабочей визой. Ну вот и получают.
Самое интересное, что земли откуда наших весьма умных граждан депортируют или выдворяют являются самыми богатыми землями в ФРГ. В былые времена люди, которые хотели туда иммигрировать по еврейской (контингентные беженцы) или немецкой иммиграции (поздние переселенцы) ждали около 5-6 лет своих разрешений.
Работать без рабочего контракта или визы можно на с\х работах в Финляндии (но там нужна лицензия) либо в Британии (даже языка не требуют), опять же нужна соответствующая виза. Кстати, все это есть на официальных сайтах посольств.