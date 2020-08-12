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Германия в 2019 году больше всего выслала из страны граждан Украины

Германия в 2019 году больше всего выслала из страны граждан Украины

В 2019 году больше всего решений о высылке из Германии было принято в отношении лиц из Украины. Всего решения о высылке были приняты в отношении 11 081 иностранцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, об этом говорится в ответе МВД Германии на запрос фракции Левой партии в Бундестаге. Эту информацию обнародовало немецкое издание Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Всего решения о высылке в 2019 году были приняты в отношении 11 081 иностранцев. По сравнению с 2018 годом, когда было принято 7408 подобных решений, это почти вдвое больше.

Больше всего решений о высылке было принято в отношении лиц из Украины - 1252 случая. На втором месте в списке Албания (1220 случаев) и Сербия (828 случаев).

Больше всего решений о высылке иностранцев было принято в земле Баден-Вюртенберг - 3540, следующие - Северный Рейн-Вестфалия и Бавария (1762 и 1376).

Лица, в отношении которых было принято решение о высылке, должны выехать из Германии и лишаются права въезда. В случае невыполнения требования о выезде применяется принудительная депортация.

Во фракции "Левых" Бундестага раскритиковали увеличение количества случаев высылки иностранцев из Германии. Представитель политической силы по внутренним делам Улла Ельпке (Ulla Jelpke) выступила за отмену соответствующих решений.

По ее мнению, для многих иностранцев Германия уже десятилетиями является центром их жизни, а высылка вырвет этих людей из их социального окружения. "Это жестоко и неправильно", - заявила Ельпке в комментарии NOZ.

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Автор: 

выселение (52) Германия (7093)


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Топ комментарии
+12
С каждым годом наблюдаю одну и туже картину, как на немецких улицах становится все больше и больше черных, азиатов и муслимов. Всё-таки чернокожие, мусульмане и прочие туниядцы, ментально и культурно ближе немцам, чем работящие европейские християне - украинцы
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12.08.2020 16:51 Ответить
+11
А больше всех оставили у себя ещё и деньги плотят сирийцам,мароканцев и ряд стран африки они для них видимо родней,мало насилуют немок наверное
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12.08.2020 16:41 Ответить
+10
А арабов и африканцев немцы не депортируют или мультикультурализм?
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12.08.2020 16:40 Ответить
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Та все уже давно поняли, что немчура еще те уроды!
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12.08.2020 16:35 Ответить
зоопарку потрібен порядок..
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12.08.2020 16:38 Ответить
Німці самі вирішать, кому жити в Німеччині. І висилають зазвичай псевдо біженців з донбасу, які там від "хунти" та "українських карателів" переховувались.
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12.08.2020 17:38 Ответить
Немчура с удовольствием продаст кацапам веревку, на которой те их и повесят!!
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12.08.2020 16:36 Ответить
А арабов и африканцев немцы не депортируют или мультикультурализм?
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12.08.2020 16:40 Ответить
А больше всех оставили у себя ещё и деньги плотят сирийцам,мароканцев и ряд стран африки они для них видимо родней,мало насилуют немок наверное
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12.08.2020 16:41 Ответить
А как же мантры о том что "все любят Украину и хотят видеть у себя украинцев"?
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12.08.2020 16:43 Ответить
Видеть но законно. Это 90 дней без визы или виза.
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12.08.2020 16:57 Ответить
и без права работы. 90 дней безвиза - только туризм или посещение родственников.
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12.08.2020 16:59 Ответить
Ты уже из Польши строчишь убогое? Шо, своей власовской тряпки стесняешься?
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12.08.2020 17:52 Ответить
Причина высвлки, козлы!
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12.08.2020 16:44 Ответить
Нет вида на жительство, закончилась рабочая виза........
Они знали что находятся здесь на птичих правах. Так что о чём тут говорить ещё.
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12.08.2020 16:50 Ответить
нелегальная трудовая миграция. Украинцы работают без оформления рабочей визы.
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12.08.2020 17:00 Ответить
Да, немцы очень не любят РАБОТАЮЩИХ нелегалов...
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12.08.2020 17:02 Ответить
А кто любит?
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12.08.2020 17:09 Ответить
100 %
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12.08.2020 17:41 Ответить
С каждым годом наблюдаю одну и туже картину, как на немецких улицах становится все больше и больше черных, азиатов и муслимов. Всё-таки чернокожие, мусульмане и прочие туниядцы, ментально и культурно ближе немцам, чем работящие европейские християне - украинцы
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12.08.2020 16:51 Ответить
они ближе вообще левым, не только немцам.
Левым все тунеядцы и маргиналы - близки, они за них больше переживают чем за средний класс.
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12.08.2020 17:01 Ответить
Чомусь жителі Німеччини живуть краще за українців вже багато десятиліть якщо не сказати завжди, тож довіри до рішень німецького політикуму щодо кому залишатись жити в Німеччині більше ніж до міркувань з цього приводу коментаторів цензора.
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12.08.2020 17:52 Ответить
мы не против, высылайте всех, а себе сирийцев
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12.08.2020 16:58 Ответить
Немцев не стоит обсуждать. Они действуют исключительно в рамках их законов. Уверен на 99%, что все высланные или депортированные (это два разных понятия) работали с польскими/чешскими или иными визами на территории ФРГ. Это запрещено законом (кстати, как немецким, так и европейским) и только наши граждане ведуться на такое разводилово. По Директиве ЕС работа с национальной рабочей визой (т.е. для неграждан ЕС) одного государств ЕС можно в другом государстве только на монтажных и/или пуско-наладочных работах, да и то, не более 1 месяца. Исключение составляют водители, которые могут разъезжать на автомобилях, но при условии официального контракта и получение з/п в государстве, где они официально трудоустроены (т.е. рабочий контракт и ВНЖ на основании его). Кроме того, неграждане ЕС, имея ПМЖ/ВНЖ в одном из государств могут работать в ином государстве, если будут иметь, опять же рабочий контракт.
Попытки объяснить нашим людям, что их действия незаконный на 1000 % со ссылками на нормативные акты, как национального, так и общеевропейского законодательства наших не убеждает от слова "вообще". И это при том, что сейчас можно абсолютно легально работать в ФРГ либо по программам "Синяя карта" либо по программе привлечения специалистов, которая работает (именно работает) с 01 марта 2020 года. Но, тут есть требование - знание языка должно быть не ниже В1 (CERF). И это при том, что на иммиграционных форумах (форум "ЧЕМОДАН", например) это даже не тысячу раз уже обсуждалось Но, наши же умнее немцев. Едут и работаю без разрешения и без рабочей визы/контракта либо полькой/литовской/латышской и т.д. рабочей визой. Ну вот и получают.
Самое интересное, что земли откуда наших весьма умных граждан депортируют или выдворяют являются самыми богатыми землями в ФРГ. В былые времена люди, которые хотели туда иммигрировать по еврейской (контингентные беженцы) или немецкой иммиграции (поздние переселенцы) ждали около 5-6 лет своих разрешений.
Работать без рабочего контракта или визы можно на с\х работах в Финляндии (но там нужна лицензия) либо в Британии (даже языка не требуют), опять же нужна соответствующая виза. Кстати, все это есть на официальных сайтах посольств.
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12.08.2020 17:38 Ответить
Сразу пишу, что о трудоустройстве знаю практически все, но никогда им не занимался и никого не трудоустраивал, т.к. мене иммиграционных програм вполне хватает.
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12.08.2020 17:40 Ответить
а где указано ,что тех,кого они выслали ,выслали как нарушителей законов о трудоустройстве?
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12.08.2020 21:10 Ответить
Не буду врать. В дойчланде не был с 2002 г. Но арабов на субсидиях было тогда много. Хамили но не сильно (я про Дрезден).
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12.08.2020 17:50 Ответить
Та бачу іноді нашіх нелегалів... пашуть на бауштеллях у югославов аж фуфайки завертаються... Поліція час від часу робить шмон пакують в буси нарід, але за два тижня наступна робоча партія «даьот стране угля»»....
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12.08.2020 18:28 Ответить
Неплохо бы и Украине заняться "чисткой". Какой только срани к нам не наехало.
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12.08.2020 23:07 Ответить
 
 