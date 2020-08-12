Германия в 2019 году больше всего выслала из страны граждан Украины
В 2019 году больше всего решений о высылке из Германии было принято в отношении лиц из Украины. Всего решения о высылке были приняты в отношении 11 081 иностранцев.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, об этом говорится в ответе МВД Германии на запрос фракции Левой партии в Бундестаге. Эту информацию обнародовало немецкое издание Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).
Всего решения о высылке в 2019 году были приняты в отношении 11 081 иностранцев. По сравнению с 2018 годом, когда было принято 7408 подобных решений, это почти вдвое больше.
Больше всего решений о высылке было принято в отношении лиц из Украины - 1252 случая. На втором месте в списке Албания (1220 случаев) и Сербия (828 случаев).
Больше всего решений о высылке иностранцев было принято в земле Баден-Вюртенберг - 3540, следующие - Северный Рейн-Вестфалия и Бавария (1762 и 1376).
Лица, в отношении которых было принято решение о высылке, должны выехать из Германии и лишаются права въезда. В случае невыполнения требования о выезде применяется принудительная депортация.
Во фракции "Левых" Бундестага раскритиковали увеличение количества случаев высылки иностранцев из Германии. Представитель политической силы по внутренним делам Улла Ельпке (Ulla Jelpke) выступила за отмену соответствующих решений.
По ее мнению, для многих иностранцев Германия уже десятилетиями является центром их жизни, а высылка вырвет этих людей из их социального окружения. "Это жестоко и неправильно", - заявила Ельпке в комментарии NOZ.
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Они знали что находятся здесь на птичих правах. Так что о чём тут говорить ещё.
Левым все тунеядцы и маргиналы - близки, они за них больше переживают чем за средний класс.
Попытки объяснить нашим людям, что их действия незаконный на 1000 % со ссылками на нормативные акты, как национального, так и общеевропейского законодательства наших не убеждает от слова "вообще". И это при том, что сейчас можно абсолютно легально работать в ФРГ либо по программам "Синяя карта" либо по программе привлечения специалистов, которая работает (именно работает) с 01 марта 2020 года. Но, тут есть требование - знание языка должно быть не ниже В1 (CERF). И это при том, что на иммиграционных форумах (форум "ЧЕМОДАН", например) это даже не тысячу раз уже обсуждалось Но, наши же умнее немцев. Едут и работаю без разрешения и без рабочей визы/контракта либо полькой/литовской/латышской и т.д. рабочей визой. Ну вот и получают.
Самое интересное, что земли откуда наших весьма умных граждан депортируют или выдворяют являются самыми богатыми землями в ФРГ. В былые времена люди, которые хотели туда иммигрировать по еврейской (контингентные беженцы) или немецкой иммиграции (поздние переселенцы) ждали около 5-6 лет своих разрешений.
Работать без рабочего контракта или визы можно на с\х работах в Финляндии (но там нужна лицензия) либо в Британии (даже языка не требуют), опять же нужна соответствующая виза. Кстати, все это есть на официальных сайтах посольств.