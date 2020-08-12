УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4838 відвідувачів онлайн
Новини
872 21

"Слуга народу" проведе позачерговий з'їзд 29 серпня, - Качура

Партія "Слуга народу" визначилася з датою проведення позачергового з'їзду, повідомив народний депутат однойменної фракції Олександр Качура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

"Вища рада партії "Слуга народу" визначила дату позачергового з'їзду партії на 29 серпня. На порядку: прийняття рішення про участь у місцевих виборах, презентація спільної програми та кандидатів у міські голови, висування кандидата на довиборах до Верховної Ради по 208-му округу", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Качура пояснив агентству "Інтерфакс-Україна", що відповідно до статуту партії черговий з'їзд проходить один раз на два роки.

"У позачергового з'їзду інша процедура ініціювання, коротші терміни повідомлення членів партії, делегатів на такий з'їзд.... Черговий з'їзд проходить раз на два роки в обов'язковому порядку, а позачергові з'їзди проходять у період між ними", - розповів він.

Також читайте: Передвиборчий з'їзд партії "Слуга народу" відбудеться орієнтовно 21 серпня, - заступниця голови фракції Кравчук

з’їзд (120) Слуга народу (2822) Качура Олександр (170)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Два рыга и клоун на подпевках.
показати весь коментар
12.08.2020 17:27 Відповісти
+3
Новый выпуск 95-го квартала ? Так уже никому не интересно .
показати весь коментар
12.08.2020 17:26 Відповісти
+3
"Слуга народу" проведе позачерговий з'їзд 29 серпня, - Качура - Цензор.НЕТ 9774
показати весь коментар
12.08.2020 17:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Слуга народа" проведет внеочередной съезд на 29 августа, - Качура - Цензор.НЕТ 5934
показати весь коментар
12.08.2020 17:24 Відповісти
Два рыга и клоун на подпевках.
показати весь коментар
12.08.2020 17:27 Відповісти
"Слуга народу" проведе позачерговий з'їзд 29 серпня, - Качура - Цензор.НЕТ 7775
показати весь коментар
12.08.2020 17:49 Відповісти
"Слуга народу" проведе позачерговий з'їзд 29 серпня, - Качура - Цензор.НЕТ 5
показати весь коментар
12.08.2020 17:50 Відповісти
Новый выпуск 95-го квартала ? Так уже никому не интересно .
показати весь коментар
12.08.2020 17:26 Відповісти
Качура - кацапский штопаный гандон, работающий на агента портнова.
показати весь коментар
12.08.2020 23:26 Відповісти
"Слуга народа" проведет внеочередной съезд 29 августа, - Качура - Цензор.НЕТ 9044
показати весь коментар
12.08.2020 17:27 Відповісти
Ничего удивительного, одна банда.
показати весь коментар
12.08.2020 17:29 Відповісти
слугам по триста грамм мозгов в пакете докинут...
показати весь коментар
12.08.2020 17:29 Відповісти
В Омані?
показати весь коментар
12.08.2020 17:31 Відповісти
Сходняк полоумных.
показати весь коментар
12.08.2020 17:34 Відповісти
А что сходняк кидал теперь съездом партии называется?
показати весь коментар
12.08.2020 17:36 Відповісти
"Слуга народу" проведе позачерговий з'їзд 29 серпня, - Качура - Цензор.НЕТ 2968
показати весь коментар
12.08.2020 17:38 Відповісти
Это уже как мертвому припарки
показати весь коментар
12.08.2020 17:39 Відповісти
"Слуга народу" проведе позачерговий з'їзд 29 серпня, - Качура - Цензор.НЕТ 9774
показати весь коментар
12.08.2020 17:45 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Слуга народа" проведет внеочередной съезд 29 августа"
А учасники хто? Невже випускники "Ріксосу"?
показати весь коментар
12.08.2020 17:48 Відповісти
Сползаются опарыши зеленой навозной мухи зе-зе .
показати весь коментар
12.08.2020 17:49 Відповісти
В СН очень много попутчиков.Темп перемен - нулевой.Укатали Сивку крутые горки?
показати весь коментар
12.08.2020 17:51 Відповісти
-Друззя, давайте забухаем. Но!. Назовём это "Съезд".
показати весь коментар
12.08.2020 19:09 Відповісти
Збіговисько вражених спермотоксикозом мужиків, для яких анал табу та стрункі ряди гінких корабельних сосен - "баба да, баба да". А взагалі то - лишньохромосомні торішні випускники Трускавецького ВНЗ по підготовці слуг, почесний ректор, якого Коломойський.
показати весь коментар
12.08.2020 19:14 Відповісти
Да хоть как собирайтесь все равно Вас просто скоро вынесут СН уроды Вы
показати весь коментар
12.08.2020 20:28 Відповісти
 
 