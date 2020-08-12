"Слуга народу" проведе позачерговий з'їзд 29 серпня, - Качура

Партія "Слуга народу" визначилася з датою проведення позачергового з'їзду, повідомив народний депутат однойменної фракції Олександр Качура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

"Вища рада партії "Слуга народу" визначила дату позачергового з'їзду партії на 29 серпня. На порядку: прийняття рішення про участь у місцевих виборах, презентація спільної програми та кандидатів у міські голови, висування кандидата на довиборах до Верховної Ради по 208-му округу", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Качура пояснив агентству "Інтерфакс-Україна", що відповідно до статуту партії черговий з'їзд проходить один раз на два роки.

"У позачергового з'їзду інша процедура ініціювання, коротші терміни повідомлення членів партії, делегатів на такий з'їзд.... Черговий з'їзд проходить раз на два роки в обов'язковому порядку, а позачергові з'їзди проходять у період між ними", - розповів він.

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