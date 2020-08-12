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"Слуга народа" проведет внеочередной съезд 29 августа, - Качура

Партия "Слуга народа" определилась с датой проведения внеочередного съезда, сообщил народный депутат одноименной фракции Александр Качура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

"Высший совет партии "Слуга народа" определил дату внеочередного съезда партии на 29 августа. В повестке: принятие решения об участии в местных выборах, презентация общей программы и кандидатов в меры городов, выдвижение кандидата на довыборах в Верховную Раду по 208–му округу", - написал он на своем телеграмм-канале.

Качура пояснил агентству "Интерфакс-Украина", что согласно уставу партии очередной съезд проходит один раз в два года.

"У внеочередного съезда другая процедура инициирования, более короткие сроки уведомления членов партии, делегатов на такой съезд …. Очередной съезд проходит раз в два года в обязательном порядке, а внеочередные съезды проходят в период между ними", - рассказал он.

Также читайте: Предвыборный съезд партии "Слуга народа" пройдет ориентировочно 21 августа, - замглавы фракции Кравчук

Автор: 

съезд (367) Слуга народа (2638) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+4
Два рыга и клоун на подпевках.
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12.08.2020 17:27 Ответить
+3
Новый выпуск 95-го квартала ? Так уже никому не интересно .
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12.08.2020 17:26 Ответить
+3
"Слуга народу" проведе позачерговий з'їзд 29 серпня, - Качура - Цензор.НЕТ 9774
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12.08.2020 17:45 Ответить
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"Слуга народа" проведет внеочередной съезд на 29 августа, - Качура - Цензор.НЕТ 5934
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12.08.2020 17:24 Ответить
Два рыга и клоун на подпевках.
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12.08.2020 17:27 Ответить
"Слуга народу" проведе позачерговий з'їзд 29 серпня, - Качура - Цензор.НЕТ 7775
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12.08.2020 17:49 Ответить
"Слуга народу" проведе позачерговий з'їзд 29 серпня, - Качура - Цензор.НЕТ 5
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12.08.2020 17:50 Ответить
Новый выпуск 95-го квартала ? Так уже никому не интересно .
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12.08.2020 17:26 Ответить
Качура - кацапский штопаный гандон, работающий на агента портнова.
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12.08.2020 23:26 Ответить
"Слуга народа" проведет внеочередной съезд 29 августа, - Качура - Цензор.НЕТ 9044
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12.08.2020 17:27 Ответить
Ничего удивительного, одна банда.
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12.08.2020 17:29 Ответить
слугам по триста грамм мозгов в пакете докинут...
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12.08.2020 17:29 Ответить
В Омані?
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12.08.2020 17:31 Ответить
Сходняк полоумных.
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12.08.2020 17:34 Ответить
А что сходняк кидал теперь съездом партии называется?
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12.08.2020 17:36 Ответить
"Слуга народу" проведе позачерговий з'їзд 29 серпня, - Качура - Цензор.НЕТ 2968
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12.08.2020 17:38 Ответить
Это уже как мертвому припарки
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12.08.2020 17:39 Ответить
"Слуга народу" проведе позачерговий з'їзд 29 серпня, - Качура - Цензор.НЕТ 9774
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12.08.2020 17:45 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Слуга народа" проведет внеочередной съезд 29 августа"
А учасники хто? Невже випускники "Ріксосу"?
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12.08.2020 17:48 Ответить
Сползаются опарыши зеленой навозной мухи зе-зе .
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12.08.2020 17:49 Ответить
В СН очень много попутчиков.Темп перемен - нулевой.Укатали Сивку крутые горки?
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12.08.2020 17:51 Ответить
-Друззя, давайте забухаем. Но!. Назовём это "Съезд".
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12.08.2020 19:09 Ответить
Збіговисько вражених спермотоксикозом мужиків, для яких анал табу та стрункі ряди гінких корабельних сосен - "баба да, баба да". А взагалі то - лишньохромосомні торішні випускники Трускавецького ВНЗ по підготовці слуг, почесний ректор, якого Коломойський.
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12.08.2020 19:14 Ответить
Да хоть как собирайтесь все равно Вас просто скоро вынесут СН уроды Вы
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12.08.2020 20:28 Ответить
 
 