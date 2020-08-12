Судді, який незаконно засудив одного з лідерів Меджлісу, повідомлено про підозру в зраді, - прокуратура АРК

Прокуратура автономії повідомила про підозру колишньому судді Сімферопольського районного суду АР Крим у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

За даними слідства, суддя Сімферопольського районного суду АР Крим після окупації півострова в 2014 році перейшов на службу в незаконно створені судові органи держави-окупанта.

Він сприяв становленню і зміцненню окупаційної адміністрації, надаючи допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України. Розуміючи, що правосуддя на тимчасово окупованому півострові має здійснюватися відповідно до законодавства України, усвідомлюючи незаконність кримінального переслідування за законодавством РФ, підозрюваний незаконно засудив до двох років позбавлення волі одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, який активно підтримував проукраїнську позицію.

На даний момент підозрюваного оголошено в розшук.

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