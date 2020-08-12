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Новини Окупація Криму
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Судді, який незаконно засудив одного з лідерів Меджлісу, повідомлено про підозру в зраді, - прокуратура АРК

Судді, який незаконно засудив одного з лідерів Меджлісу, повідомлено про підозру в зраді, - прокуратура АРК

Прокуратура автономії повідомила про підозру колишньому судді Сімферопольського районного суду АР Крим у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

За даними слідства, суддя Сімферопольського районного суду АР Крим після окупації півострова в 2014 році перейшов на службу в незаконно створені судові органи держави-окупанта.

Він сприяв становленню і зміцненню окупаційної адміністрації, надаючи допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України. Розуміючи, що правосуддя на тимчасово окупованому півострові має здійснюватися відповідно до законодавства України, усвідомлюючи незаконність кримінального переслідування за законодавством РФ, підозрюваний незаконно засудив до двох років позбавлення волі одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, який активно підтримував проукраїнську позицію.

На даний момент підозрюваного оголошено в розшук.

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Крим (14199) Меджліс (330) прокуратура (3708) суддя (1591) державна зрада (1728)


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12.08.2020 17:57 Відповісти
а в зенки бенедиктовой прокуратура автономии не пробовала заглянуть?
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12.08.2020 17:59 Відповісти
Госизмена произошла в 2014-м году . Опомнились ?
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12.08.2020 18:08 Відповісти
Яка інформативна стаття! Жодного імені, жодного прізвища.
"Кто-то коє-хдє у нас порой..."
Місцеві новини від бабульок на лавочці біля під'їзду бувають достовірнішими...
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13.08.2020 05:13 Відповісти
 
 