Захарова заявила про спроби "зовнішнього втручання" у справи Білорусі
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що зовнішні сили намагаються втрутитися в справи Білорусі, щоб розколоти суспільство і дестабілізувати ситуацію.
Про це вона заявила на брифінгу в МЗС Росії, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми стурбовані інформацією, що надходить, про пов'язані з порушенням громадського порядку інциденти на вулицях низки білоруських міст, які мали місце після проведених президентських виборів", - сказала Захарова.
"Простежуються виразні спроби зовнішнього втручання в справи суверенної держави з метою розколоти суспільство і дестабілізувати ситуацію", - додала вона.
За словами Захарової, "застосування таких методів ми неодноразово бачили в інших країнах".
Захарова додала: Москва розраховує, що ситуація в Білорусі незабаром "нормалізується і повернеться в спокійне русло".
Вона також назвала безпідставними спроби знайти "російський слід" у тому, що відбувається зараз у Білорусі. За її словами, посол Росії в Мінську Дмитро Мезенцев перебуває в тісному контакті з білоруськими компетентними органами.
Також на Цензор.НЕТ: Захарова про затримання бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусі: вину затриманих не доведенр, ми їх ображати не дамо
Представник МЗС РФ запевнила, що Росія "була і залишається надійним союзником і другом Білорусі та братнього білоруського народу".
"Впевнені, що спроби внести розлад між нами приречені на провал", - резюмувала вона.
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в 2014 году Закон о введении войск на территорию Украины был.
https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://twitter.com/PrytSLU/status/1293614795728584710 12 авг.
Що це? Хто знає?
У Львові захопили підприємства, які виконують невідкладні секретні держзамовлення для ЗСУ.
У вихідні на територію львівських підприємств, які залучені до виконання робіт у сфері української оборонної промисловості, увійшла група невідомих осіб, які зняли охорону і взяли контроль над об'єктом.
Захоплення підприємств «МАРКЕТ-МАТС» та ТзОВ «САТС» мотивували тим, що в приміщень з'явився новий власник і вони представляють його інтереси.
Про це https://dailylviv.com/news DailyLviv повідомив директор підприємства «МАРКЕТ-МАТС» Володимир Янковський.
10 серпня працівники оборонних підприємств не змогли зранку потрапити на робочі місця.
ТзОВ «МАРКЕТ-МАТС» та ТзОВ «САТС» розробляють і виробляють авіаційні тренажери для Повітряних Сил ЗС України та підрозділів армійської авіації Сухопутних військ, а також прилади для ******** українських ракетних комплексів військового призначення.
Зокрема, львівські підприємці виконували розробницькі роботи, пов'язані із системою наведення ракет ОТРК «Грім».
Директор ТзОВ «МАРКЕТ-МАТС» Володимир Янковський наголосив, що в приміщеннях, які вони орендують, зберігається технічна документація на їхні вироби і розробки. Частина документації має комерційну таємницю, окремий пакет документів - є власністю держпідприємств оборонно-промислової галузі, що була взята підприємцями на відповідальне зберігання з метою проведення робіт.
Зокрема, схеми, алгоритми та рішення з розробки системи наведення для ракет. Підприємці занепокоєні тим, що за час, який вони не мають доступу до орендованих приміщень, цю документацію могли скопіювати. І інформація може потрапити до сторонніх. Про це https://**********.com.ua/2020/08/u-lvovi-zablokovano-diyalnist-dvoh-************-sektoru-oboronnoyi-promyslovosti/ пише ***********.
Директор ТзОВ «САТС» Анатолій Єлагін наголошує, що існує міжнародний інтерес до українських розробок в ракетній галузі. І якщо відбудеться витік технічної інформації, то в рамках агресії РФ щодо України, це може спричинити суттєві негативні наслідки для вітчизняного ОПК та сектору безпеки загалом.
Директор ТзОВ «МАРКЕТ-МАТС» Володимир Янковський також наголошує, що діяльність підприємства, яке він очолює, заблокована, а в приміщеннях залишились грифовані документи, вироби та прототипи, створені в рамках виконання державного оборонного замовлення. І поки підприємці не мають доступу до орендованих приміщень, гарантій збереження інформації з обмеженим доступом, виконання оборонного замовлення для підрозділів ЗС України - жодних.
Таки да. 4 рейса з Московії, та 0 з решти країн. То хто ж втручається зовні?
Захерова, там от кацапсячих лаптей не то, что попахивает, а очень сильно вАняИтЬ, мля
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Военные из РБ сообщают, что кремлевские убийцы уже в Беларуси первые группы. Дальше больше На выходные готов. провокации, стрельба, массовая бойня...Сколько продлится неизвестно, будут смотреть по ситуации. Далее планируется от имени народа РБ просьба к РФ о помощи и вводе войск.
Мабуть, одічалі повністю позбавлені почуття гумору. У противному разі вони б замінили кокс для Маруськи чимось іншим. Наприклад, тальком.
....старший брат идёт к вам на помощь, вам уже пиз..................
На вору и шапка горит
Белорусы природные восточные европейцы, такие же как их соседи поляки и литовцы, их судьба вообще в ЕС и НАТО, как и их соседей.
есть советский народ, даже в конституции ссср это записали
во всех концах союза остался, но кое-где его уже не кормят с ящика, вот и прозревает местами
и нет ума понять, что это про себя
Вот там таки "внешнее вмешательство" ...
Вот же извращёнка !