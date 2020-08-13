Захарова заявила про спроби "зовнішнього втручання" у справи Білорусі

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що зовнішні сили намагаються втрутитися в справи Білорусі, щоб розколоти суспільство і дестабілізувати ситуацію.

Про це вона заявила на брифінгу в МЗС Росії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми стурбовані інформацією, що надходить, про пов'язані з порушенням громадського порядку інциденти на вулицях низки білоруських міст, які мали місце після проведених президентських виборів", - сказала Захарова.

"Простежуються виразні спроби зовнішнього втручання в справи суверенної держави з метою розколоти суспільство і дестабілізувати ситуацію", - додала вона.

За словами Захарової, "застосування таких методів ми неодноразово бачили в інших країнах".

Захарова додала: Москва розраховує, що ситуація в Білорусі незабаром "нормалізується і повернеться в спокійне русло".

Вона також назвала безпідставними спроби знайти "російський слід" у тому, що відбувається зараз у Білорусі. За її словами, посол Росії в Мінську Дмитро Мезенцев перебуває в тісному контакті з білоруськими компетентними органами.

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Представник МЗС РФ запевнила, що Росія "була і залишається надійним союзником і другом Білорусі та братнього білоруського народу".

"Впевнені, що спроби внести розлад між нами приречені на провал", - резюмувала вона.