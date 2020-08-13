Захарова заявила о попытках "внешнего вмешательства" в дела Беларуси
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешние силы пытаются вмешаться в дела Беларуси, чтобы расколоть общество и дестабилизировать ситуацию.
Об этом она заявила на брифинге в МИД России, информирует Цензор.НЕТ .
"Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениям общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов", - сказала Захарова.
"Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", - добавила она.
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По словам Захаровой, "применение подобных методов мы неоднократно видели в других странах".
Захарова добавила: Москва рассчитывает, что ситуация в Беларуси вскоре "нормализуется и вернется в спокойное русло".
Она также назвала безосновательными попытки найти "русский след" в происходящем сейчас в Беларуси. По ее словам, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев находится в тесном контакте с белорусскими компетентными органами.
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Представитель МИД РФ заверила, что Россия "была и остается надежным союзником и другом Беларуси и братского белорусского народа".
"Уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал", - резюмировала она.
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в 2014 году Закон о введении войск на территорию Украины был.
https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://twitter.com/PrytSLU/status/1293614795728584710 12 авг.
Що це? Хто знає?
У Львові захопили підприємства, які виконують невідкладні секретні держзамовлення для ЗСУ.
У вихідні на територію львівських підприємств, які залучені до виконання робіт у сфері української оборонної промисловості, увійшла група невідомих осіб, які зняли охорону і взяли контроль над об'єктом.
Захоплення підприємств «МАРКЕТ-МАТС» та ТзОВ «САТС» мотивували тим, що в приміщень з'явився новий власник і вони представляють його інтереси.
Про це https://dailylviv.com/news DailyLviv повідомив директор підприємства «МАРКЕТ-МАТС» Володимир Янковський.
10 серпня працівники оборонних підприємств не змогли зранку потрапити на робочі місця.
ТзОВ «МАРКЕТ-МАТС» та ТзОВ «САТС» розробляють і виробляють авіаційні тренажери для Повітряних Сил ЗС України та підрозділів армійської авіації Сухопутних військ, а також прилади для ******** українських ракетних комплексів військового призначення.
Зокрема, львівські підприємці виконували розробницькі роботи, пов'язані із системою наведення ракет ОТРК «Грім».
Директор ТзОВ «МАРКЕТ-МАТС» Володимир Янковський наголосив, що в приміщеннях, які вони орендують, зберігається технічна документація на їхні вироби і розробки. Частина документації має комерційну таємницю, окремий пакет документів - є власністю держпідприємств оборонно-промислової галузі, що була взята підприємцями на відповідальне зберігання з метою проведення робіт.
Зокрема, схеми, алгоритми та рішення з розробки системи наведення для ракет. Підприємці занепокоєні тим, що за час, який вони не мають доступу до орендованих приміщень, цю документацію могли скопіювати. І інформація може потрапити до сторонніх. Про це https://**********.com.ua/2020/08/u-lvovi-zablokovano-diyalnist-dvoh-************-sektoru-oboronnoyi-promyslovosti/ пише ***********.
Директор ТзОВ «САТС» Анатолій Єлагін наголошує, що існує міжнародний інтерес до українських розробок в ракетній галузі. І якщо відбудеться витік технічної інформації, то в рамках агресії РФ щодо України, це може спричинити суттєві негативні наслідки для вітчизняного ОПК та сектору безпеки загалом.
Директор ТзОВ «МАРКЕТ-МАТС» Володимир Янковський також наголошує, що діяльність підприємства, яке він очолює, заблокована, а в приміщеннях залишились грифовані документи, вироби та прототипи, створені в рамках виконання державного оборонного замовлення. І поки підприємці не мають доступу до орендованих приміщень, гарантій збереження інформації з обмеженим доступом, виконання оборонного замовлення для підрозділів ЗС України - жодних.
Таки да. 4 рейса з Московії, та 0 з решти країн. То хто ж втручається зовні?
Захерова, там от кацапсячих лаптей не то, что попахивает, а очень сильно вАняИтЬ, мля
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Военные из РБ сообщают, что кремлевские убийцы уже в Беларуси первые группы. Дальше больше На выходные готов. провокации, стрельба, массовая бойня...Сколько продлится неизвестно, будут смотреть по ситуации. Далее планируется от имени народа РБ просьба к РФ о помощи и вводе войск.
Мабуть, одічалі повністю позбавлені почуття гумору. У противному разі вони б замінили кокс для Маруськи чимось іншим. Наприклад, тальком.
....старший брат идёт к вам на помощь, вам уже пиз..................
На вору и шапка горит
Белорусы природные восточные европейцы, такие же как их соседи поляки и литовцы, их судьба вообще в ЕС и НАТО, как и их соседей.
есть советский народ, даже в конституции ссср это записали
во всех концах союза остался, но кое-где его уже не кормят с ящика, вот и прозревает местами
и нет ума понять, что это про себя
Вот там таки "внешнее вмешательство" ...
Вот же извращёнка !