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Новости Революция в Беларуси
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Захарова заявила о попытках "внешнего вмешательства" в дела Беларуси

Захарова заявила о попытках

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешние силы пытаются вмешаться в дела Беларуси, чтобы расколоть общество и дестабилизировать ситуацию.

Об этом она заявила на брифинге в МИД России, информирует Цензор.НЕТ .

"Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениям общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов", - сказала Захарова.

"Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", - добавила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Захарова о задержании боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси: Вина задержанных не доказана, мы их в обиду не дадим

По словам Захаровой, "применение подобных методов мы неоднократно видели в других странах".

Захарова добавила: Москва рассчитывает, что ситуация в Беларуси вскоре "нормализуется и вернется в спокойное русло".

Она также назвала безосновательными попытки найти "русский след" в происходящем сейчас в Беларуси. По ее словам, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев находится в тесном контакте с белорусскими компетентными органами.

Также на Цензор.НЕТ: Визит Венедиктовой в Минск по делу задержанных боевиков был сорван белорусской стороной. Заявления Лукашенко не соответствуют действительности, - источник

Представитель МИД РФ заверила, что Россия "была и остается надежным союзником и другом Беларуси и братского белорусского народа".

"Уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал", - резюмировала она.

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24765) МИД РФ (1679) россия (96455) Захарова Мария (382)


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Топ комментарии
+50
Шо, сама призналась что "их там есть"?
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13.08.2020 21:31 Ответить
+35
я щитаю,що треба братьЗахарова заявила о попытках "внешнего вмешательства" в дела Беларуси - Цензор.НЕТ 4367
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13.08.2020 21:35 Ответить
+29
Захарова заявила о попытках "внешнего вмешательства" в дела Беларуси - Цензор.НЕТ 3797
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13.08.2020 21:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Шо, сама призналась что "их там есть"?
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13.08.2020 21:31 Ответить
Ихтамнеты ? Канешно есть .
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13.08.2020 21:43 Ответить
Ждём принятия закона Госдумы РФ о введении войск в Республику Беларусь.

в 2014 году Закон о введении войск на территорию Украины был.
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13.08.2020 22:00 Ответить
Кстати,в Армии Наполеона 50% были не французы-немцы,итальянцы,австрияки,хорваты,испанцы)-ну вобщем весь сброд,как говорится.
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13.08.2020 22:25 Ответить
Сброд и тогда и сейчас остается в рашке
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14.08.2020 11:27 Ответить
Призналась, в смысле ?
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13.08.2020 21:31 Ответить
"По ее словам, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев находится в тесном контакте с белорусскими компетентными органами."
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14.08.2020 01:22 Ответить
В смысле, что расея и есть "внешнее вмешательство"
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14.08.2020 09:12 Ответить
Любые силы кроме российских это внешние
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13.08.2020 21:32 Ответить
Захарова заявила о попытках "внешнего вмешательства" в дела Беларуси - Цензор.НЕТ 3797
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13.08.2020 21:35 Ответить
инсульт?.. инфаркт?))
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13.08.2020 21:53 Ответить
росмир
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13.08.2020 22:02 Ответить
там долго не живут)
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13.08.2020 22:06 Ответить
***** сколько ?
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13.08.2020 22:13 Ответить
он еще не сильно старый, но несмотря на то, что за его здоровьем следят хорошие врачи, генсеки в Совке не живут по 90 лет, после 70-ти загибаются по-тихому...
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13.08.2020 22:16 Ответить
Это можно расценивать как признание?
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13.08.2020 21:32 Ответить
ну чья бы корова мычала ))))
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13.08.2020 21:32 Ответить
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/08/13/119206/moskva-vvela-v-belarus-svoi-silovye-bandy--oni-proyavlyayut-naibolshuyu-zhestokost-protiv-belarusov.shtml Москва ввела в Беларусь свои силовые банды. Они проявляют наибольшую жестокость против беларусов
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13.08.2020 21:32 Ответить
это их братья сами беларуси их так называют в большинстве
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13.08.2020 21:34 Ответить
мы живем в динамично развивающемся мире... после этого многие белорусы перестанут считать их братьями... Запад все равно переиграет кремлядей
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13.08.2020 22:02 Ответить
Чувак, если ты подзабыл, то до 2014 года кацапов называли братьями большинство украинцев.
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13.08.2020 22:13 Ответить
Внешнего вмешательства...расеи что ли? Дык сие и так всем ведомо!
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13.08.2020 21:33 Ответить
О, кобила Лаврова, підтримала місцевих: «Нє трогайтє Лккашенка, а то хуже будєт !»
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13.08.2020 21:33 Ответить
Бредни алкоголички-как раз самое то 13 августа)
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13.08.2020 21:34 Ответить
Брехливая ****...
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13.08.2020 21:34 Ответить
У Білорусі приземлився російський військовий спецборт - Flightradar
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13.08.2020 21:41 Ответить
Уже 5-й, Ту 154.
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13.08.2020 21:48 Ответить
я щитаю,що треба братьЗахарова заявила о попытках "внешнего вмешательства" в дела Беларуси - Цензор.НЕТ 4367
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13.08.2020 21:35 Ответить
Захарова заявила о попытках "внешнего вмешательства" в дела Беларуси - Цензор.НЕТ 8350
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13.08.2020 21:39 Ответить
https://twitter.com/PrytSLU

https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://twitter.com/PrytSLU/status/1293614795728584710 12 авг.

Що це? Хто знає?
У Львові захопили підприємства, які виконують невідкладні секретні держзамовлення для ЗСУ.

У вихідні на територію львівських підприємств, які залучені до виконання робіт у сфері української оборонної промисловості, увійшла група невідомих осіб, які зняли охорону і взяли контроль над об'єктом.
Захоплення підприємств «МАРКЕТ-МАТС» та ТзОВ «САТС» мотивували тим, що в приміщень з'явився новий власник і вони представляють його інтереси.
Про це https://dailylviv.com/news DailyLviv повідомив директор підприємства «МАРКЕТ-МАТС» Володимир Янковський.

10 серпня працівники оборонних підприємств не змогли зранку потрапити на робочі місця.

ТзОВ «МАРКЕТ-МАТС» та ТзОВ «САТС» розробляють і виробляють авіаційні тренажери для Повітряних Сил ЗС України та підрозділів армійської авіації Сухопутних військ, а також прилади для ******** українських ракетних комплексів військового призначення.
Зокрема, львівські підприємці виконували розробницькі роботи, пов'язані із системою наведення ракет ОТРК «Грім».
Директор ТзОВ «МАРКЕТ-МАТС» Володимир Янковський наголосив, що в приміщеннях, які вони орендують, зберігається технічна документація на їхні вироби і розробки. Частина документації має комерційну таємницю, окремий пакет документів - є власністю держпідприємств оборонно-промислової галузі, що була взята підприємцями на відповідальне зберігання з метою проведення робіт.
Зокрема, схеми, алгоритми та рішення з розробки системи наведення для ракет. Підприємці занепокоєні тим, що за час, який вони не мають доступу до орендованих приміщень, цю документацію могли скопіювати. І інформація може потрапити до сторонніх. Про це https://**********.com.ua/2020/08/u-lvovi-zablokovano-diyalnist-dvoh-************-sektoru-oboronnoyi-promyslovosti/ пише ***********.
Директор ТзОВ «САТС» Анатолій Єлагін наголошує, що існує міжнародний інтерес до українських розробок в ракетній галузі. І якщо відбудеться витік технічної інформації, то в рамках агресії РФ щодо України, це може спричинити суттєві негативні наслідки для вітчизняного ОПК та сектору безпеки загалом.
Директор ТзОВ «МАРКЕТ-МАТС» Володимир Янковський також наголошує, що діяльність підприємства, яке він очолює, заблокована, а в приміщеннях залишились грифовані документи, вироби та прототипи, створені в рамках виконання державного оборонного замовлення. І поки підприємці не мають доступу до орендованих приміщень, гарантій збереження інформації з обмеженим доступом, виконання оборонного замовлення для підрозділів ЗС України - жодних.
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13.08.2020 21:36 Ответить
А це відгикується дурнуватим малороссам 21.04.2019: «Кто угодно только нє Порошенко !»
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13.08.2020 21:46 Ответить
Иди ты нахрен и сейчас со своим Порошенко.
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13.08.2020 22:13 Ответить
Релакс, хахол.
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13.08.2020 22:22 Ответить
что, набутылочник - бутылка уже до мозга достала?
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14.08.2020 11:29 Ответить
"Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", -Источник: https://censor.net.ua/n3213684
Таки да. 4 рейса з Московії, та 0 з решти країн. То хто ж втручається зовні?
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13.08.2020 21:39 Ответить
а в хабаровске кто вмешался?
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14.08.2020 00:38 Ответить
А про що ще злодій може кричати, як не держи злодія.
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14.08.2020 07:52 Ответить
"...и братского белорусского народа" - перевод этой фразы: "мы вас поимеем"
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13.08.2020 21:39 Ответить
печеньки уже принесли?опять нуланд?
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13.08.2020 21:40 Ответить
Она также назвала безосновательными попытки найти "русский след" в происходящем сейчас в Беларуси. НО, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев находится в тесном контакте с белорусскими компетентными органами. оставляя тем самым"русский след" и причастность рашиста к происходящему у сябров(почерк рашиста выдает по всему миру)
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13.08.2020 21:41 Ответить
Зізналась чи що ?
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13.08.2020 21:41 Ответить
То вона натякає на слова Луки про Прагу... А "ихтамнет"...
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14.08.2020 06:23 Ответить
Нічого нового. Все так, як і думалося з самого початку. Сценарій пройшов успішно.Дятли в клітці, а кіт покараний.
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13.08.2020 21:41 Ответить
Явно кто-то пытается расколость общество объединившееся против Луки.
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13.08.2020 21:44 Ответить
Скоро сябры поймут, что слова про братский народ - это страшное проклятие из уст кацапов.
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13.08.2020 21:46 Ответить
raska bojatsia sto u nix takoje nebylo,u nix takoj ze diktator i liudi zyvut ploxo.Tam toze terpenyje u liudej imejet predel.
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13.08.2020 21:47 Ответить
Захарова заявила про спроби "зовнішнього втручання" у справи Білорусі - Цензор.НЕТ 8290
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13.08.2020 21:48 Ответить
Захарова заявила про спроби "зовнішнього втручання" у справи Білорусі - Цензор.НЕТ 2437
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13.08.2020 22:43 Ответить
заХЕРова много на себя берёт - печень посадит.
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13.08.2020 21:48 Ответить
Она также назвала безосновательными попытки найти "русский след" в происходящем сейчас в Беларуси.Источник: https://censor.net/n3213684

Захерова, там от кацапсячих лаптей не то, что попахивает, а очень сильно вАняИтЬ, мля
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13.08.2020 21:48 Ответить
Их узнаешь по делам...
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13.08.2020 22:03 Ответить
правда или ложь каждый решает для себя сам...

https://twitter.com/StugnaU

https://twitter.com/StugnaU Захарова заявила про спроби "зовнішнього втручання" у справи Білорусі - Цензор.НЕТ 1927 Stugna UA

https://twitter.com/StugnaU @StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1293976555073527810 24 мин

Военные из РБ сообщают, что кремлевские убийцы уже в Беларуси первые группы. Дальше больше На выходные готов. провокации, стрельба, массовая бойня...Сколько продлится неизвестно, будут смотреть по ситуации. Далее планируется от имени народа РБ просьба к РФ о помощи и вводе войск.
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13.08.2020 21:49 Ответить
так чего же военные РБ ждут ) Если знаю где и сколько - почему не защищают страну
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13.08.2020 23:11 Ответить
ждут что ***** придет и даст им большие зарплаты
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14.08.2020 11:31 Ответить
О, Маруська Дорожка озвалася.
Мабуть, одічалі повністю позбавлені почуття гумору. У противному разі вони б замінили кокс для Маруськи чимось іншим. Наприклад, тальком.
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13.08.2020 21:51 Ответить
"попытки найти "русский след".... зачем его искать, разве на этой планете кто то ещё в лаптях ходит ?
....старший брат идёт к вам на помощь, вам уже пиз..................
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13.08.2020 21:58 Ответить
Обязанность кремлевской шалавы, готовить 140 млн овец, фундамент для вмешаиельства в любую страну, а тем более соседнюю, где легко придумать повод для диверсии с последующей оккупацией, они называют это собиранием русских земель, еще совсем недавно это срабатывало.
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13.08.2020 21:59 Ответить
если ***** выпустило этих двух тварей скабееву и захарову то дела плохи у Беларусов.
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13.08.2020 22:00 Ответить
Заткни рот Захарова. Забирай к себе лукашенко и всю его поганую семейку .
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13.08.2020 22:01 Ответить
Значит ,их там точно нет.
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13.08.2020 22:01 Ответить
Захарова заявила о попытках "внешнего вмешательства" в дела Беларуси...

На вору и шапка горит
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13.08.2020 22:04 Ответить
У неё анус пылает, какая шапка...
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13.08.2020 22:50 Ответить
Следующая Россия, потом Машка будет рассказывать, что это Китай спонсирует протесты и вмешивается из-за границы)
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13.08.2020 22:09 Ответить
Пекинская хунта...
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13.08.2020 22:22 Ответить
Ні, проти Китаю в них кишка слаба бо відразу буде "Сібірь нася".
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14.08.2020 07:55 Ответить
Честно или получено вмешательство РАШИСТОВ казала попыткой
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13.08.2020 22:09 Ответить
Вмешательство рашки очевидно. Но Машка удивила сама об этом заговорив.
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13.08.2020 22:12 Ответить
Особливо за Марухіною інформацією втрутилась Новосибірська школа служби зовнішньої розвідки РФ, таких орлів школа підготувала, Одна кандадатка не знає чий Крим, Валєра не бачить РФ на Донбасі. І головне носять ватники по святам, і , як батюшка РПЦ на питання ви приїхали з РФ відповідають - Так точно!
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13.08.2020 22:14 Ответить
Захарова заявила про спроби "зовнішнього втручання" у справи Білорусі - Цензор.НЕТ 1352
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13.08.2020 22:15 Ответить
А я прочитав спершу "шлюшка"...
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13.08.2020 22:19 Ответить
Мария - КРАСАВИЦА, что бы она не говорила!
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13.08.2020 22:27 Ответить
Все в точности до наоборот. Кремль всегда говорит одно, а делает противоположное. Все беспорядки в Республике Беларусь организовал и спонсировал Кремль, усатый картофелин перестал подчиняться Путину и последний решил его просто убрать, чтобы потом быстро аннексировать всю территорию РБ.
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13.08.2020 22:35 Ответить
"Она также назвала безосновательными попытки найти "русский след" в происходящем сейчас в Беларуси. По ее словам, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев находится в тесном контакте с белорусскими компетентными органами." - учись янелох и воровать ничего не надо!!! =)))
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13.08.2020 22:45 Ответить
Любят же эти обезьяны из снежной нигерии воздух сотрясать... Вопиющая русофобия - они завезли гиббонов со своего руцкава мира, который никому не впился, их ткнули рылом, а они верещат мы не при делах
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13.08.2020 22:49 Ответить
Россияне азиаты и природные рабы, им нужен царь.
Белорусы природные восточные европейцы, такие же как их соседи поляки и литовцы, их судьба вообще в ЕС и НАТО, как и их соседей.
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13.08.2020 23:00 Ответить
ага, унтерменшен... глупости это
есть советский народ, даже в конституции ссср это записали
во всех концах союза остался, но кое-где его уже не кормят с ящика, вот и прозревает местами
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14.08.2020 00:33 Ответить
"- Вот,Шарапов,довелось тебе поручкаться со знаменитой Манькой-облигацией. Дамой,приятной во всех отношениях, только работать не хочет. А напротив,ведет антиобщественный образ жизни. - А ты меня за руку ловил,волчина позорный,чтобы про мои дела на людях рассуждать? Да я ж тебе... - Не ругайся, Маня,ты мне молодого человека испортишь"... (с)
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13.08.2020 23:02 Ответить
Не всё так хорошо в мацковском царстве Москве нужна кровь тогда Лука мог бы смело просить у мацквы о помощи Белорусы умный народ Всё мирно и без оружия Это в планы кремля не входило Теперь орут - Держи вора Хотя этим вором они являются веками...
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13.08.2020 23:24 Ответить
На злодієві шапка горить
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13.08.2020 23:53 Ответить
Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию

и нет ума понять, что это про себя
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14.08.2020 00:16 Ответить
Шото оно перепутала события в Беларуси с тем , шо с ней сотворяет её босс Лавров .
Вот там таки "внешнее вмешательство" ...

Вот же извращёнка !
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14.08.2020 00:30 Ответить
Американский беркут вообще распоясался, сначала Украина, теперь Беларусь.
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14.08.2020 01:40 Ответить
Далі треба ждати ще появи солдатів НАТО.
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14.08.2020 07:58 Ответить
Да кому интересны высказывания этой спившейся рассейской дурочки...
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14.08.2020 05:03 Ответить
Значит-выбора у народа нет-жди слияния.
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14.08.2020 06:38 Ответить
Вот что умеет эта корова так это мычать там где надо молчать. Пускай едет в Беларусь и там помычит подонкам из вагнера и прочей шушере рашки, которая "НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ".
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14.08.2020 08:21 Ответить
 
 