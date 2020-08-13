Захарова заявила о попытках "внешнего вмешательства" в дела Беларуси...

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешние силы пытаются вмешаться в дела Беларуси, чтобы расколоть общество и дестабилизировать ситуацию.

Об этом она заявила на брифинге в МИД России, информирует Цензор.НЕТ .

"Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениям общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов", - сказала Захарова.

"Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", - добавила она.

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По словам Захаровой, "применение подобных методов мы неоднократно видели в других странах".

Захарова добавила: Москва рассчитывает, что ситуация в Беларуси вскоре "нормализуется и вернется в спокойное русло".

Она также назвала безосновательными попытки найти "русский след" в происходящем сейчас в Беларуси. По ее словам, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев находится в тесном контакте с белорусскими компетентными органами.

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Представитель МИД РФ заверила, что Россия "была и остается надежным союзником и другом Беларуси и братского белорусского народа".

"Уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал", - резюмировала она.