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Новини Революція в Білорусі
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Представники української інтелігенції підтримали протестувальників у Білорусі

Представники української інтелігенції підтримали протестувальників у Білорусі

Кілька українських політологів, філософів, економістів, істориків, правозахисників, політиків і публіцистів звернулися до учасників протестів у Білорусі зі словами підтримки.

Їхнє звернення опублікував у фейсбуці директор фонду "Відродження" Олександр Сушко, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його повністю.

ЗА ВАШУ І НАШУ СВОБОДУ!

Дорогі наші білоруські сестри і брати!

З сумішшю радості і тривоги спостерігаємо за подіями у Вашій країні.

З радістю – бо бачимо, як прокидається Ваш великий народ, а наш сусід і друг.

З тривогою – бо новини доносять нам повідомлення про нові й нові жертви.

Ми, українці, теж проходили через такі випробовування. Переконані, що вони ще не скінчилися. Але ми вибрали свій шлях. Хоч він нелегкий і довгий, та наш, і з нього ми не зійдемо.

Не маємо наміру ані повчати Вас, ані радити Вам – бо зараз не ми, а Ви показуєте приклад усьому світові, як стояти за свободу і гідність.

Просто хочемо висловити Вам почуття нашої братньої солідарності.

Переживаємо за Вас, гордимося Вами, любимо Вас.
Бажаємо Вам перемоги, бо Ваша перемога буде і нашою перемогою.

За Вашу і Нашу Свободу!

Живе Беларусь! Слава Україні!

Також читайте: Акція солідарності з білоруським народом відбулася у Львові

Євген Бистрицький, філософ, Інститут філософії НАУ України

Олексій Гарань, політолог, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Фонд "Демократичні ініціативи"

Володимир Горбач, політичний аналітик, Інститут Євроатлантичного співробітництва

Олександра Гнатюк, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Український ПЕН-центр

Ярослав Грицак, історик, Український Католицький Університет

Геннадій Друзенко, правник, публіцист, волонтер, ветеран АТО, співзасновник Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова

Володимир Дубровський, економіст, CASE Україна

Володимир Єрмоленко, філософ, ГО "Інтерньюз-Україна", UkraineWorld.org, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Євген Захаров, правозахисник, Українська Гельсінська спілка, Харківська правозахисна група

Йосеф Зісельс, колишній політв‘язень, Ініціативна група "Першого грудня"

Сергій Квіт, Національний університет "Києво-Могилянська академія", міністр освіти і науки України (2014-2016)

Ігор Козловський, релігієзнавець, в′язень сумління т.зв. ДНР

Мирослав Маринович, колишній політв'язень, Український Католицький Університет, Ініціативна група "Першого грудня"

Олександра Матвійчук, правозахисниця, Центр громадянських свобод

Володимир Омелян, політик, міністр інфраструктури України в 2016-2019

Олексій Панич, філософ, Український ПЕН-центр

Валерій Пекар, підприємець, громадський діяч, Громадянська Платформа "Нова Країна"

Наталія Попович, Український кризовий медіа центр, One Philosophy

Віталій Портніков, публіцист, журналіст, Радіо "Свобода", Український ПЕН-Центр

Микола Рябчук, літератор, Український ПЕН-Центр

Костянтин Сігов, філософ, Центр європейських гуманітарних досліджень Національного університету "Києво-Могилянська академія", видавництво "Дух і літера"

Олена Стяжкіна, історикиня, письменниця

Олександр Сушко, політолог, громадський діяч, Міжнародний фонд "Відродження"

Тетяна Терен, журналістка, Український ПЕН-центр

Автор: 

Білорусь (7987) Гарань Олексій (11) Грицак Ярослав (16) Захаров Євген (16) інтелігенція (20) Портников (16) Сушко (4) Квіт Сергій (17) Омелян Володимир (1351) Козловський Ігор (19) Рябчук (33) Пекар Валерій (8) Друзенко (12) Зісельс Іосіф (18) Матвійчук Олександра (7) Дубровський Володимир (2) Маринович (2)


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Топ коментарі
+9
Елена Холопова@ElenaKokvicy 14 ч

Объявление для учителей.
Беларусь.

Представители украинской интеллигенции поддержали протестующих в Беларуси - Цензор.НЕТ 1770
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14.08.2020 00:15 Відповісти
+8
Кому можна цілком довіряти - це Даля Грібаускайте, яка сказала "Лукашенко, диктатор с руками в крови - уйди сейчас. Ты определил свою судьбу ‒ у тебя нет будущего на белорусской земле".
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14.08.2020 00:17 Відповісти
+7
Представители украинской интеллигенции поддержали протестующих в Беларуси - Цензор.НЕТ 4691
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14.08.2020 00:11 Відповісти
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Ну, якщо Зісельс, Омелян...
Хоча там і Друзенко....такий собі «Ноєв ковчег»...
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14.08.2020 00:09 Відповісти
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14.08.2020 00:10 Відповісти
пояснення: інтелігенція - це ті, хто блює від серіалу "Слуга народу"
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14.08.2020 00:10 Відповісти
помню как пол года назад провайдер повысил цену на интернет ....я про себя подумал ... блэт наверно эти дебилы за ЗеЛю голосовали ..... захожу к ним в контору что бы проплатить за месяцы интернета и смотрю ...стоит телик а на нём .....95-й квартал. ЗАНАВЕС.
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14.08.2020 00:13 Відповісти
Представители украинской интеллигенции поддержали протестующих в Беларуси - Цензор.НЕТ 7792
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14.08.2020 00:18 Відповісти
"я, як почесний святий, як почесний Папа римський нашого королівства..."
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14.08.2020 00:20 Відповісти
Лукашенковские эССовцы во всей красе.
https://www.facebook.com/watch/?v=1940490646086714
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14.08.2020 00:10 Відповісти
Представители украинской интеллигенции поддержали протестующих в Беларуси - Цензор.НЕТ 4691
показати весь коментар
14.08.2020 00:11 Відповісти
Елена Холопова@ElenaKokvicy 14 ч

Объявление для учителей.
Беларусь.

Представители украинской интеллигенции поддержали протестующих в Беларуси - Цензор.НЕТ 1770
показати весь коментар
14.08.2020 00:15 Відповісти
Кому можна цілком довіряти - це Даля Грібаускайте, яка сказала "Лукашенко, диктатор с руками в крови - уйди сейчас. Ты определил свою судьбу ‒ у тебя нет будущего на белорусской земле".
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14.08.2020 00:17 Відповісти
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14.08.2020 00:30 Відповісти
"...когда я слішу слово "культура...""
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14.08.2020 02:31 Відповісти
Українці не слухають інтелігенцію.
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14.08.2020 00:21 Відповісти
PatriotoffUA

Белорусы,вам нужно быть готовым к тому, что путин обязательно придёт вас защищать...
-

тупой мэр

Поверьте, их встретят хлебом солью. Вы не понимаете, у них россия не враг, враг - Лука.
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14.08.2020 00:27 Відповісти
т.н. украинская интеллигенция это как потужные ассоциации химиков, металлургов и сборщиков металлолома?
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14.08.2020 00:46 Відповісти
зеленый говнокомандующий продолжает молчать.
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14.08.2020 00:47 Відповісти
Позор в том, что Украина в лице своего президента Зеленского и МИД отмалчивается, видимо Путин не велел. Стараниями нынешней власти Украина из региональной державы превращается в глухую провинцию, без позиции, без чести и совести. Для нее существует только "та старана" (с) от которой она полностью зависит и перед которой позорно капитулировала.
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14.08.2020 01:03 Відповісти
Боятся обосраться, как с Трампом, а ну как усидит Лука на троне, придётся заднюю давать)))
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14.08.2020 04:55 Відповісти
Не впервой! Управятся! Корпоративные пассажи МНОГОГОМУ учат!
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14.08.2020 06:51 Відповісти
украинские антылигенты - это как евреи-оленеводы...
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14.08.2020 02:40 Відповісти
Это та вся ***********, что за Парашенка на выборах подписывалась. Та ещё зараза. Отправить всех в Минск, пешком.
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14.08.2020 05:40 Відповісти
тиц і
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14.08.2020 07:04 Відповісти
Я би в заголовку написав "української компрадорської інтелігенції". Іноземці заходять на цей форум, можуть заплутатися.
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14.08.2020 08:05 Відповісти
Колись був нардепом поет Павличко спец по ЯЗ, стрибав до стелі в ВР вимагав роззброєння і відати РФ ядерну зброю, тепер вже ці "інтелігенти" , з яких я знаю тільки Омеляна і Портникова. Чому я повинен підтримувати агентуру СЗР РФ, яка робить державний заколот у Білорусі, чому я повинен переживати за курку Тіхановську, яка не знає чий Крим, чому я повинен переживати за Валєру Цепкала, який приперся з РФ в ОПУ і говорить у вас громадянска війна. Чому я повинен перживати за ідіотів з Бєлазу , які валять власне державне виробництво заради того щоб Захід не мав успішних конкурентів. Абсурд. Білорусь має 56 місце за розвитком, РФ - 60, а Україна, яка вчить як треба жити Лукашенка сидить в дупі на 80 місці. Шановні інтелігенти у вас з клепкою все добре, ви хочете щоб танки РФ були, ще на 1000 км кордонів з Україною? До того ж 56 місце Білорусія зуміла утримати без вирізання лісів, без корисних копалин, а ви інтелігенти профукали Україну і опустили її на 80 місце в рейтингу благополуччя, ви продали землю орендарям, ви знаходитесь під зовнішнім управлінням, ваші депутати їздять до РФ, тобто до ворога. Тож щоб не забанили на Цензорі скажу - Стурбований, але не Білорусією а внутрішніми олігофренами і зрадниками.
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14.08.2020 08:35 Відповісти
Звичайно, погоджуюсь і підтримую "Живе Бєларусь !" , Лукашенко-муділо і т.д, але нашій інтелігенції потрібно бути такими ж солідарними і з тими громадянами в Україні які протистоять намаганням ЗЕзрадників знищити країну .
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14.08.2020 08:57 Відповісти
 
 