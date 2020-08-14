Представники української інтелігенції підтримали протестувальників у Білорусі

Кілька українських політологів, філософів, економістів, істориків, правозахисників, політиків і публіцистів звернулися до учасників протестів у Білорусі зі словами підтримки.

Їхнє звернення опублікував у фейсбуці директор фонду "Відродження" Олександр Сушко, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його повністю.

ЗА ВАШУ І НАШУ СВОБОДУ!

Дорогі наші білоруські сестри і брати!

З сумішшю радості і тривоги спостерігаємо за подіями у Вашій країні.

З радістю – бо бачимо, як прокидається Ваш великий народ, а наш сусід і друг.

З тривогою – бо новини доносять нам повідомлення про нові й нові жертви.

Ми, українці, теж проходили через такі випробовування. Переконані, що вони ще не скінчилися. Але ми вибрали свій шлях. Хоч він нелегкий і довгий, та наш, і з нього ми не зійдемо.

Не маємо наміру ані повчати Вас, ані радити Вам – бо зараз не ми, а Ви показуєте приклад усьому світові, як стояти за свободу і гідність.

Просто хочемо висловити Вам почуття нашої братньої солідарності.

Переживаємо за Вас, гордимося Вами, любимо Вас.

Бажаємо Вам перемоги, бо Ваша перемога буде і нашою перемогою.

За Вашу і Нашу Свободу!

Живе Беларусь! Слава Україні!

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Євген Бистрицький, філософ, Інститут філософії НАУ України

Олексій Гарань, політолог, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Фонд "Демократичні ініціативи"

Володимир Горбач, політичний аналітик, Інститут Євроатлантичного співробітництва

Олександра Гнатюк, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Український ПЕН-центр

Ярослав Грицак, історик, Український Католицький Університет

Геннадій Друзенко, правник, публіцист, волонтер, ветеран АТО, співзасновник Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова

Володимир Дубровський, економіст, CASE Україна

Володимир Єрмоленко, філософ, ГО "Інтерньюз-Україна", UkraineWorld.org, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Євген Захаров, правозахисник, Українська Гельсінська спілка, Харківська правозахисна група

Йосеф Зісельс, колишній політв‘язень, Ініціативна група "Першого грудня"

Сергій Квіт, Національний університет "Києво-Могилянська академія", міністр освіти і науки України (2014-2016)

Ігор Козловський, релігієзнавець, в′язень сумління т.зв. ДНР

Мирослав Маринович, колишній політв'язень, Український Католицький Університет, Ініціативна група "Першого грудня"

Олександра Матвійчук, правозахисниця, Центр громадянських свобод

Володимир Омелян, політик, міністр інфраструктури України в 2016-2019

Олексій Панич, філософ, Український ПЕН-центр

Валерій Пекар, підприємець, громадський діяч, Громадянська Платформа "Нова Країна"

Наталія Попович, Український кризовий медіа центр, One Philosophy

Віталій Портніков, публіцист, журналіст, Радіо "Свобода", Український ПЕН-Центр

Микола Рябчук, літератор, Український ПЕН-Центр

Костянтин Сігов, філософ, Центр європейських гуманітарних досліджень Національного університету "Києво-Могилянська академія", видавництво "Дух і літера"

Олена Стяжкіна, історикиня, письменниця

Олександр Сушко, політолог, громадський діяч, Міжнародний фонд "Відродження"

Тетяна Терен, журналістка, Український ПЕН-центр