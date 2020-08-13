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Новини Революція в Білорусі
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Акція солідарності з білоруським народом відбулася у Львові

Акція солідарності з білоруським народом відбулася у Львові

Львів'яни зібралися на площі Ринок, щоб підтримати громадян Білорусі, які протестують проти свавілля Лукашенка.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Радіо Свобода".

Люди скандували - "Живе Білорусь", "Свободу білоруському народу", "Поліція, фашисти - одна коаліція".

Участь в акції взяли і білоруси, які живуть або відпочивають у Львові.

"Я білоруска, приїхала до Львова з дитиною і чоловіком у відпустку. Вдома батьки і сестра. Поки будемо тут, тому що ситуація така, що страшно повертатися. Не плануємо просити про політичний притулок. Зараз страх від того, що життя і здоров'я людей у твоїй країні нічого не значать. Я дуже пишаюся своїми білорусами й не очікувала, що таке взагалі може бути. Якщо не вийде зараз, то це страшно, і багато будуть думати про те, щоб залишити країну. Лукашенку однозначно пора піти", - каже Римма Н.

Читайте на Цензор.НЕТ: Увечері 13 серпня в містах Білорусі почалися акції протесту. Поки що без насильства з боку силовиків

"Я 5 років тому вийшла заміж і приїхала до Львова. Мої батьки в Білорусі, сидять удома, нікуди не йдуть, досвідчені. Одягла народний білоруський костюм, сестри моєї прабабусі. Дуже переживаю і вболіваю, щоб нарешті злочинний режим уже скинули, не сплю, а стежу, що відбувається", - каже Надія К.

Учасники акції зробили загальну фотографію, яку надішлють білоруським друзям, щоб висловити свою солідарність.

"Проливається кров і гинуть люди, і це жахливо. Хіба треба змиритися з тим, що зміни вимагають крові. Я б не хотів, щоб мій син загинув, як гинуть зараз у Білорусі", - сказав львів'янин, учасник акції.

"Мені події в Білорусі нагадують те, що було в Україні. Прийшла підтримати дружній народ, людей, які відстоюють своє право на демократію, вільні вибори і свободу. Сподіваюся, що влада почує людей", - каже львів'янка Марта Лесів.

Акцію супроводжували пісні білоруського музиканта і поета Сергія Міхалка.

Дивіться також: "Я тут не для того, щоб геополітичну х#йню розповідати", - Міхалок в Одесі щодо протестів у Білорусі. ФОТОрепортаж

Одне зі львівських підприємств шиє національні біло-червоно-білі прапори Білорусі (цей прапор був державним після 1991 року до приходу до влади в 1994 році Олександра Лукашенка, який повернув прапор радянської Білорусі). На акції всі учасники могли взяти прапор безкоштовно, але при цьому можна було і зробити благодійний внесок на допомогу постраждалим та заарештованим учасникам акцій протесту, які проходять у Білорусі. Під вечір у скриньці не було жодного прапора. Львів'яни розібрали прапори, залишаючи пожертвування.

акція (1461) Білорусь (7987) вибори (6726) Львів (3101)


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Топ коментарі
+6
Самое интересное, что кацапы сейчас активно поддерживают омон и призывают все метелить до смерти, а украинцы наоборот, поддерживают протестующих (адекватные украинцы, а не тупое быдло) но я уверен, что на выборах, честных и открытых, белорусы сейчас все равно выберут ватника, но уже хотя бы появиться оппозиция, которую просто запрещали последние 25 лет.
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13.08.2020 22:05 Відповісти
+6
Місту Лева РЕСПЕКТ !
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13.08.2020 22:06 Відповісти
+5
Чувак, ми УКРАЇНЦІ.
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13.08.2020 22:07 Відповісти
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Акция солидарности с белорусским украинским народом состоялась во Львове Минске в 2014-ом году..

Что?
Не было таких акций?
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13.08.2020 22:03 Відповісти
Чувак, ми УКРАЇНЦІ.
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13.08.2020 22:07 Відповісти
ну и?
должны быть добрее Иисуса, да?
тогда о нас ноги все начнут вытирать (уже) на этой грешной Земле...
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13.08.2020 22:10 Відповісти
Не надо быть таким злым. Просто украинцев поумнели немного раньше, а белорусов - немного позже. Когда эта херня закончится (а она когда нибудь закончится), то готов спорить на бутылку кефира, что белорусы будут входить на митинги поддержки украинцев, восставших против Бубочки и давимых кацапскими танками.
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13.08.2020 22:22 Відповісти
больше чем за 6 лет войны он ни разу не вышли - не выйдут и потом...
и осудят восстание против Бубочки, как осудили Майдан большинством и одобрили аннексию Крыма тоже большинством...
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13.08.2020 22:25 Відповісти
пока Бабочка накроется медным тазом на своем президентстве - ТВ Медведчука сделает из украинцев белорусов
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13.08.2020 22:34 Відповісти
Белорусский правозащитник: Людей держат часами лицом вниз на полу райотделов, пока судья не вынесет решение. Кто поднимет голову, получит дубинкой
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/belorusskiy-pravozashchitnik-lyudey-derzhat-chasami-licom-vniz-na-polu-rayotdelov-poka-sudya-ne-vyneset-reshenie-kto-podnimet-golovu-poluchit-dubinkoy-1513611.html
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13.08.2020 22:25 Відповісти
Были акции солидарности в 2014, беларусы выходили в Минске к российскому посольству рискуя получить штраф или 15 суток. Беларусы поддерживали вас на "померанчовом майдане". Когда вы просрали достижения померанчовой революции - беларусы были рядом с вами на следующем майдане и отдавали свои жизни. Когда началась война на донбасе - беларусы снова были рядом с вами и платили за это своей жизнью.
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13.08.2020 23:23 Відповісти
Порядка 60% опрошенных белорусов отрицательно оценили украинский Евромайдан и отстранение от власти Виктора Януковича. Столько же опрошенных положительно отнеслись к присоединению Крыма к России, считая этот процесс законным.



Таковы результаты июньского национального опроса общественного мнения, проведенного Независимым институтом социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ, Вильнюс).


https://naviny.by/rubrics/politic/2014/07/01/ic_articles_112_185937
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13.08.2020 23:28 Відповісти
Психологія бойовика. Чому сотні білорусів їхали на Донбас воювати у складі угруповань «ЛДНР»?

https://www.radiosvoboda.org/a/knyha-biloruskykh-zhurnalistiv-pro-bilorusiv-na-vijni-v-ukrajini/30719781.html
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13.08.2020 23:31 Відповісти
Той кат був справжній термінатор.
Не членограй,не янелох,
Не людства рятівник-аматор
І не кремлівський скоморох.
На шиі розійшлася шкіра,
Кадик зустрівся з язиком,
Як,свиснувши,ввійшла сокира
Між шостим й сьомим позвонком.
Той кат був професіоналом -
Сокиру витер від крові...
У Блазня потекло з аналу
І промайнули в голові
Останні кольорові глюки,
Прощальні батюшки слова...
Скотилась з дриветні в багнюку
Лупатоока голова.
Куйовдив вітер Блазню чуба,
Дощик осінній мерехтів,
І,глипнувши довкола тупо,
Хрипатий бас прошепотів:
- Мнє пофіг етот дождь осєнній,
Сєгодня нє до сантімєнтов.
І шо тєпєрь скажу я Бєнє?
Сходіл,***,шльома в прєзідєнти...
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13.08.2020 22:04 Відповісти
Самое интересное, что кацапы сейчас активно поддерживают омон и призывают все метелить до смерти, а украинцы наоборот, поддерживают протестующих (адекватные украинцы, а не тупое быдло) но я уверен, что на выборах, честных и открытых, белорусы сейчас все равно выберут ватника, но уже хотя бы появиться оппозиция, которую просто запрещали последние 25 лет.
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13.08.2020 22:05 Відповісти
Так, ватника, але не КАЛГАСНІКА Путіна.
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13.08.2020 22:09 Відповісти
увидим еще... Тихановскую сейчас перепрошивают в Литве
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13.08.2020 22:09 Відповісти
Місту Лева РЕСПЕКТ !
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13.08.2020 22:06 Відповісти
Территориальные избирательные комиссии в Хмельницкой области сформированы таким образом, что органы во всех без исключения ТИК полностью контролирует партия власти, а оппозиция не получила ни одного представителя. Это выглядит как беспрецедентное нарушение одного из основополагающих принципов проведения выборов - равного избирательного права.
Об этом https://ba.org.ua/zelenskij-formuye-viborchi-komisi%D1%97-starimi-metodami-povnistyu-uzurpuyuchi-vladu-v-nix-zayava-batkivshhini/ говорится в заявлении партии "Батькивщина".

"Руководящие должности в комиссиях Хмельницкой области получили представители партий "Слуга народа", "Голос" и "Солидарность женщин Украины". Наше расследование показало, что кандидатуры от этих трех политсил готовились в одном офисе. Фактически это означает, что партия Зеленского взяла под свой абсолютный контроль ход выборов на Хмельнитчине.

Мы обращаемся к президенту Зеленскому: полтора года назад вы обещали избирателям, что теперь все будет по-другому - честно, демократично, прозрачно, справедливо. Объясните, зачем вы устраиваете такой позорный цирк и устанавливаете монополии в избирательных комиссиях? Готовите фальсификации? Боитесь, что без них вы потеряете власть? Тогда чем вы отличаетесь от предшественников?
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13.08.2020 22:08 Відповісти
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1293967881055735814 1 ч

Украинскую власть чётко характеризует отношение и реакция ее, в частн. Президента Зеленского к событям в соседнем гос-ве Беларусь. Ни реакции ни эрекции. Вялое, никакое выжидающее состояние импотентов. А Украина как никто другая должна была быть первой и активной в этом вопросе!
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13.08.2020 22:13 Відповісти
Обращение к Зеленскому блогера не позорить свой 40 млн-ый народ -.... Ты вообще ничего не сделал в своей стране за год. Сделай хоть что-то хорошее для наших добрых соседей.
Не бзди.

Алексей ДАВИДЕНКО
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13.08.2020 22:17 Відповісти
Народный депутат Вадим Новинский обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой официального признания итогов выборов президента республики Беларусь 9 августа.Бедняга НЕлошара разрывается в шпагате на шаткой основе своего рейтинга ...
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13.08.2020 22:23 Відповісти
Его народ уже 73 года воюет в Израиле. А здесь каждый жид бздит. Рождается и живет в страхе и боится уехать на "историчечскую"- там же за Родину воевать придется... А здесь жиду "за Родину" остается только красть и срать на все...
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14.08.2020 02:00 Відповісти
А клоун Зеленский, тем временем, засобирался на инавгурацию председателя советского колхоза
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13.08.2020 22:34 Відповісти
Выб так солидарно к офису зеленского ермака выходили. А то гляди месяца через 2-3 будут вас также в асфальт закатывать. Рабам свобода не нужна.
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13.08.2020 23:52 Відповісти
Яка солідарність? З ким? Цю акцію мабуть на гроші Фрідмана Садовий організував...
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14.08.2020 01:57 Відповісти
А чем нам Лука плох, он помогает нам в войне с рашкой. Топливо, МАЗы, боеприпассы, запчасти для танков. Оккупацию Крыма не поддержал , белорусов примкнувших к террориста на донбассе судит, с куйлом постоянно на ножах. Какая нам разница, что он там со своей ватой делает? Они же на 90% там все пророссийские, пусть хоть всех там перестреляет.
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14.08.2020 03:26 Відповісти
Львів - за вату, яку пестували в спецшколах служби зовнішньої розвідки РФ. Коли Тіхановська так і не зрозуміла чий же Крим, а Валєрка Цепкало будучі в Києві так і не побачив хто спалив Донбасс, і заявив , що там немає російських окупантів, а оте спалене і пограбоване лайно тепер він рахує воно вже Українське, то галичани мабуть не сповна розуму, вони прогтестують за те щоб танки РФ стояли на кордоні Львова, а за спалений і розграбований Донбас заплатили не окупанти а галичани зі своїх гаманців. .
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14.08.2020 07:18 Відповісти
 
 