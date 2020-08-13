Акція солідарності з білоруським народом відбулася у Львові
Львів'яни зібралися на площі Ринок, щоб підтримати громадян Білорусі, які протестують проти свавілля Лукашенка.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Радіо Свобода".
Люди скандували - "Живе Білорусь", "Свободу білоруському народу", "Поліція, фашисти - одна коаліція".
Участь в акції взяли і білоруси, які живуть або відпочивають у Львові.
"Я білоруска, приїхала до Львова з дитиною і чоловіком у відпустку. Вдома батьки і сестра. Поки будемо тут, тому що ситуація така, що страшно повертатися. Не плануємо просити про політичний притулок. Зараз страх від того, що життя і здоров'я людей у твоїй країні нічого не значать. Я дуже пишаюся своїми білорусами й не очікувала, що таке взагалі може бути. Якщо не вийде зараз, то це страшно, і багато будуть думати про те, щоб залишити країну. Лукашенку однозначно пора піти", - каже Римма Н.
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"Я 5 років тому вийшла заміж і приїхала до Львова. Мої батьки в Білорусі, сидять удома, нікуди не йдуть, досвідчені. Одягла народний білоруський костюм, сестри моєї прабабусі. Дуже переживаю і вболіваю, щоб нарешті злочинний режим уже скинули, не сплю, а стежу, що відбувається", - каже Надія К.
Учасники акції зробили загальну фотографію, яку надішлють білоруським друзям, щоб висловити свою солідарність.
"Проливається кров і гинуть люди, і це жахливо. Хіба треба змиритися з тим, що зміни вимагають крові. Я б не хотів, щоб мій син загинув, як гинуть зараз у Білорусі", - сказав львів'янин, учасник акції.
"Мені події в Білорусі нагадують те, що було в Україні. Прийшла підтримати дружній народ, людей, які відстоюють своє право на демократію, вільні вибори і свободу. Сподіваюся, що влада почує людей", - каже львів'янка Марта Лесів.
Акцію супроводжували пісні білоруського музиканта і поета Сергія Міхалка.
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Одне зі львівських підприємств шиє національні біло-червоно-білі прапори Білорусі (цей прапор був державним після 1991 року до приходу до влади в 1994 році Олександра Лукашенка, який повернув прапор радянської Білорусі). На акції всі учасники могли взяти прапор безкоштовно, але при цьому можна було і зробити благодійний внесок на допомогу постраждалим та заарештованим учасникам акцій протесту, які проходять у Білорусі. Під вечір у скриньці не було жодного прапора. Львів'яни розібрали прапори, залишаючи пожертвування.
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белорусскимукраинским народом состоялась во ЛьвовеМинске в 2014-ом году..
Что?
Не было таких акций?
должны быть добрее Иисуса, да?
тогда о нас ноги все начнут вытирать (уже) на этой грешной Земле...
и осудят восстание против Бубочки, как осудили Майдан большинством и одобрили аннексию Крыма тоже большинством...
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/belorusskiy-pravozashchitnik-lyudey-derzhat-chasami-licom-vniz-na-polu-rayotdelov-poka-sudya-ne-vyneset-reshenie-kto-podnimet-golovu-poluchit-dubinkoy-1513611.html
Таковы результаты июньского национального опроса общественного мнения, проведенного Независимым институтом социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ, Вильнюс).
https://naviny.by/rubrics/politic/2014/07/01/ic_articles_112_185937
https://www.radiosvoboda.org/a/knyha-biloruskykh-zhurnalistiv-pro-bilorusiv-na-vijni-v-ukrajini/30719781.html
Не членограй,не янелох,
Не людства рятівник-аматор
І не кремлівський скоморох.
На шиі розійшлася шкіра,
Кадик зустрівся з язиком,
Як,свиснувши,ввійшла сокира
Між шостим й сьомим позвонком.
Той кат був професіоналом -
Сокиру витер від крові...
У Блазня потекло з аналу
І промайнули в голові
Останні кольорові глюки,
Прощальні батюшки слова...
Скотилась з дриветні в багнюку
Лупатоока голова.
Куйовдив вітер Блазню чуба,
Дощик осінній мерехтів,
І,глипнувши довкола тупо,
Хрипатий бас прошепотів:
- Мнє пофіг етот дождь осєнній,
Сєгодня нє до сантімєнтов.
І шо тєпєрь скажу я Бєнє?
Сходіл,***,шльома в прєзідєнти...
Об этом https://ba.org.ua/zelenskij-formuye-viborchi-komisi%D1%97-starimi-metodami-povnistyu-uzurpuyuchi-vladu-v-nix-zayava-batkivshhini/ говорится в заявлении партии "Батькивщина".
"Руководящие должности в комиссиях Хмельницкой области получили представители партий "Слуга народа", "Голос" и "Солидарность женщин Украины". Наше расследование показало, что кандидатуры от этих трех политсил готовились в одном офисе. Фактически это означает, что партия Зеленского взяла под свой абсолютный контроль ход выборов на Хмельнитчине.
Мы обращаемся к президенту Зеленскому: полтора года назад вы обещали избирателям, что теперь все будет по-другому - честно, демократично, прозрачно, справедливо. Объясните, зачем вы устраиваете такой позорный цирк и устанавливаете монополии в избирательных комиссиях? Готовите фальсификации? Боитесь, что без них вы потеряете власть? Тогда чем вы отличаетесь от предшественников?
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Stugna UA
@StugnaU
·https://twitter.com/StugnaU/status/1293967881055735814 1 ч
Украинскую власть чётко характеризует отношение и реакция ее, в частн. Президента Зеленского к событям в соседнем гос-ве Беларусь. Ни реакции ни эрекции. Вялое, никакое выжидающее состояние импотентов. А Украина как никто другая должна была быть первой и активной в этом вопросе!
Не бзди.
Алексей ДАВИДЕНКО