Акція солідарності з білоруським народом відбулася у Львові

Львів'яни зібралися на площі Ринок, щоб підтримати громадян Білорусі, які протестують проти свавілля Лукашенка.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Радіо Свобода".

Люди скандували - "Живе Білорусь", "Свободу білоруському народу", "Поліція, фашисти - одна коаліція".

Участь в акції взяли і білоруси, які живуть або відпочивають у Львові.

"Я білоруска, приїхала до Львова з дитиною і чоловіком у відпустку. Вдома батьки і сестра. Поки будемо тут, тому що ситуація така, що страшно повертатися. Не плануємо просити про політичний притулок. Зараз страх від того, що життя і здоров'я людей у твоїй країні нічого не значать. Я дуже пишаюся своїми білорусами й не очікувала, що таке взагалі може бути. Якщо не вийде зараз, то це страшно, і багато будуть думати про те, щоб залишити країну. Лукашенку однозначно пора піти", - каже Римма Н.

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"Я 5 років тому вийшла заміж і приїхала до Львова. Мої батьки в Білорусі, сидять удома, нікуди не йдуть, досвідчені. Одягла народний білоруський костюм, сестри моєї прабабусі. Дуже переживаю і вболіваю, щоб нарешті злочинний режим уже скинули, не сплю, а стежу, що відбувається", - каже Надія К.

Учасники акції зробили загальну фотографію, яку надішлють білоруським друзям, щоб висловити свою солідарність.

"Проливається кров і гинуть люди, і це жахливо. Хіба треба змиритися з тим, що зміни вимагають крові. Я б не хотів, щоб мій син загинув, як гинуть зараз у Білорусі", - сказав львів'янин, учасник акції.

"Мені події в Білорусі нагадують те, що було в Україні. Прийшла підтримати дружній народ, людей, які відстоюють своє право на демократію, вільні вибори і свободу. Сподіваюся, що влада почує людей", - каже львів'янка Марта Лесів.

Акцію супроводжували пісні білоруського музиканта і поета Сергія Міхалка.

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Одне зі львівських підприємств шиє національні біло-червоно-білі прапори Білорусі (цей прапор був державним після 1991 року до приходу до влади в 1994 році Олександра Лукашенка, який повернув прапор радянської Білорусі). На акції всі учасники могли взяти прапор безкоштовно, але при цьому можна було і зробити благодійний внесок на допомогу постраждалим та заарештованим учасникам акцій протесту, які проходять у Білорусі. Під вечір у скриньці не було жодного прапора. Львів'яни розібрали прапори, залишаючи пожертвування.