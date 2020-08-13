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Новости Революция в Беларуси
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Акция солидарности с белорусским народом состоялась во Львове

Акция солидарности с белорусским народом состоялась во Львове

Львовяне собрались на площади Рынок, чтобы поддержать протестующих против произвола Лукашенко граждан Беларуси.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Люди скандировали - "Жыве Беларусь", "Свободу белорусскому народу", "Полиция, фашисты - одна коалиция".

Участие в акции приняли и белорусы, который живут или отдыхают во Львове.

"Я белоруска, приехала во Львов с ребенком и мужем в отпуск. Дома родители и сестра. Пока будем здесь, потому что ситуация такая, что страшно возвращаться. Не планируем просить о политическом убежище. Сейчас страх от того, что жизнь и здоровье людей в твоей стране ничего не значат. Я очень горжусь своими белорусами и не ожидала, что такое вообще может быть. Если не получится сейчас, то это страшно, и многие будут думать о том, чтобы покинуть страну. Лукашенко однозначно уйти", - говорит Римма Н.

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"Я 5 лет назад вышла замуж и приехала во Львов. Мои родители в Беларуси, сидят дома, никуда не идут, опытные. Надела народный белорусский костюм, сестры моей прабабушки. Очень переживаю и болею, чтобы наконец-то преступный режим уже сбросили, не сплю, а слежу, что происходит", - говорит Надежда К.

Участники акции сделали общую фотографию, которую пришлют белорусским друзьям, чтобы выразить свою солидарность.

"Проливается кровь и гибнут люди, и это ужасно. Разве надо смириться с тем, что изменения требуют крови. Я бы не хотел, чтобы мой сын погиб, как погибают сейчас в Беларуси", - сказал львовянин, участник акции.

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"Мне события в Беларуси напоминают то, что было в Украине. Пришла поддержать дружественный народ, людей, которые отстаивают свое право на демократию, свободные выборы и свободу. Надеюсь, что власть услышит людей ", - говорит львовянка Марта Лесив.

Акцию сопровождали песни белорусского музыканта и поэта Сергея Михалка.

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Одно из львовских предприятий шьет национальные бело-красно-белые флаги Беларуси (этот флаг был государственным после 1991 года до прихода к власти в 1994 году Александра Лукашенко, который вернул флаг советской Беларуси). На акции все участники могли взять знамя бесплатно, но при этом можно было и сделать благотворительный взнос в помощь пострадавшим и арестованным участникам акций протеста, которые проходят в Беларуси. Под вечер в ящике не было ни одного флага. Львовяне разобрали знамена, оставляя пожертвования.

Автор: 

акция (2425) Беларусь (7937) выборы (24765) Львов (4605)


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Топ комментарии
+6
Самое интересное, что кацапы сейчас активно поддерживают омон и призывают все метелить до смерти, а украинцы наоборот, поддерживают протестующих (адекватные украинцы, а не тупое быдло) но я уверен, что на выборах, честных и открытых, белорусы сейчас все равно выберут ватника, но уже хотя бы появиться оппозиция, которую просто запрещали последние 25 лет.
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13.08.2020 22:05 Ответить
+6
Місту Лева РЕСПЕКТ !
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13.08.2020 22:06 Ответить
+5
Чувак, ми УКРАЇНЦІ.
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13.08.2020 22:07 Ответить
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Акция солидарности с белорусским украинским народом состоялась во Львове Минске в 2014-ом году..

Что?
Не было таких акций?
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13.08.2020 22:03 Ответить
Чувак, ми УКРАЇНЦІ.
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13.08.2020 22:07 Ответить
ну и?
должны быть добрее Иисуса, да?
тогда о нас ноги все начнут вытирать (уже) на этой грешной Земле...
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13.08.2020 22:10 Ответить
Не надо быть таким злым. Просто украинцев поумнели немного раньше, а белорусов - немного позже. Когда эта херня закончится (а она когда нибудь закончится), то готов спорить на бутылку кефира, что белорусы будут входить на митинги поддержки украинцев, восставших против Бубочки и давимых кацапскими танками.
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13.08.2020 22:22 Ответить
больше чем за 6 лет войны он ни разу не вышли - не выйдут и потом...
и осудят восстание против Бубочки, как осудили Майдан большинством и одобрили аннексию Крыма тоже большинством...
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13.08.2020 22:25 Ответить
пока Бабочка накроется медным тазом на своем президентстве - ТВ Медведчука сделает из украинцев белорусов
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13.08.2020 22:34 Ответить
Белорусский правозащитник: Людей держат часами лицом вниз на полу райотделов, пока судья не вынесет решение. Кто поднимет голову, получит дубинкой
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/belorusskiy-pravozashchitnik-lyudey-derzhat-chasami-licom-vniz-na-polu-rayotdelov-poka-sudya-ne-vyneset-reshenie-kto-podnimet-golovu-poluchit-dubinkoy-1513611.html
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13.08.2020 22:25 Ответить
Были акции солидарности в 2014, беларусы выходили в Минске к российскому посольству рискуя получить штраф или 15 суток. Беларусы поддерживали вас на "померанчовом майдане". Когда вы просрали достижения померанчовой революции - беларусы были рядом с вами на следующем майдане и отдавали свои жизни. Когда началась война на донбасе - беларусы снова были рядом с вами и платили за это своей жизнью.
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13.08.2020 23:23 Ответить
Порядка 60% опрошенных белорусов отрицательно оценили украинский Евромайдан и отстранение от власти Виктора Януковича. Столько же опрошенных положительно отнеслись к присоединению Крыма к России, считая этот процесс законным.



Таковы результаты июньского национального опроса общественного мнения, проведенного Независимым институтом социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ, Вильнюс).


https://naviny.by/rubrics/politic/2014/07/01/ic_articles_112_185937
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13.08.2020 23:28 Ответить
Психологія бойовика. Чому сотні білорусів їхали на Донбас воювати у складі угруповань «ЛДНР»?

https://www.radiosvoboda.org/a/knyha-biloruskykh-zhurnalistiv-pro-bilorusiv-na-vijni-v-ukrajini/30719781.html
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13.08.2020 23:31 Ответить
Той кат був справжній термінатор.
Не членограй,не янелох,
Не людства рятівник-аматор
І не кремлівський скоморох.
На шиі розійшлася шкіра,
Кадик зустрівся з язиком,
Як,свиснувши,ввійшла сокира
Між шостим й сьомим позвонком.
Той кат був професіоналом -
Сокиру витер від крові...
У Блазня потекло з аналу
І промайнули в голові
Останні кольорові глюки,
Прощальні батюшки слова...
Скотилась з дриветні в багнюку
Лупатоока голова.
Куйовдив вітер Блазню чуба,
Дощик осінній мерехтів,
І,глипнувши довкола тупо,
Хрипатий бас прошепотів:
- Мнє пофіг етот дождь осєнній,
Сєгодня нє до сантімєнтов.
І шо тєпєрь скажу я Бєнє?
Сходіл,***,шльома в прєзідєнти...
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13.08.2020 22:04 Ответить
Самое интересное, что кацапы сейчас активно поддерживают омон и призывают все метелить до смерти, а украинцы наоборот, поддерживают протестующих (адекватные украинцы, а не тупое быдло) но я уверен, что на выборах, честных и открытых, белорусы сейчас все равно выберут ватника, но уже хотя бы появиться оппозиция, которую просто запрещали последние 25 лет.
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13.08.2020 22:05 Ответить
Так, ватника, але не КАЛГАСНІКА Путіна.
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13.08.2020 22:09 Ответить
увидим еще... Тихановскую сейчас перепрошивают в Литве
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13.08.2020 22:09 Ответить
Місту Лева РЕСПЕКТ !
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13.08.2020 22:06 Ответить
Территориальные избирательные комиссии в Хмельницкой области сформированы таким образом, что органы во всех без исключения ТИК полностью контролирует партия власти, а оппозиция не получила ни одного представителя. Это выглядит как беспрецедентное нарушение одного из основополагающих принципов проведения выборов - равного избирательного права.
Об этом https://ba.org.ua/zelenskij-formuye-viborchi-komisi%D1%97-starimi-metodami-povnistyu-uzurpuyuchi-vladu-v-nix-zayava-batkivshhini/ говорится в заявлении партии "Батькивщина".

"Руководящие должности в комиссиях Хмельницкой области получили представители партий "Слуга народа", "Голос" и "Солидарность женщин Украины". Наше расследование показало, что кандидатуры от этих трех политсил готовились в одном офисе. Фактически это означает, что партия Зеленского взяла под свой абсолютный контроль ход выборов на Хмельнитчине.

Мы обращаемся к президенту Зеленскому: полтора года назад вы обещали избирателям, что теперь все будет по-другому - честно, демократично, прозрачно, справедливо. Объясните, зачем вы устраиваете такой позорный цирк и устанавливаете монополии в избирательных комиссиях? Готовите фальсификации? Боитесь, что без них вы потеряете власть? Тогда чем вы отличаетесь от предшественников?
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13.08.2020 22:08 Ответить
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1293967881055735814 1 ч

Украинскую власть чётко характеризует отношение и реакция ее, в частн. Президента Зеленского к событям в соседнем гос-ве Беларусь. Ни реакции ни эрекции. Вялое, никакое выжидающее состояние импотентов. А Украина как никто другая должна была быть первой и активной в этом вопросе!
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13.08.2020 22:13 Ответить
Обращение к Зеленскому блогера не позорить свой 40 млн-ый народ -.... Ты вообще ничего не сделал в своей стране за год. Сделай хоть что-то хорошее для наших добрых соседей.
Не бзди.

Алексей ДАВИДЕНКО
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13.08.2020 22:17 Ответить
Народный депутат Вадим Новинский обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой официального признания итогов выборов президента республики Беларусь 9 августа.Бедняга НЕлошара разрывается в шпагате на шаткой основе своего рейтинга ...
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13.08.2020 22:23 Ответить
Его народ уже 73 года воюет в Израиле. А здесь каждый жид бздит. Рождается и живет в страхе и боится уехать на "историчечскую"- там же за Родину воевать придется... А здесь жиду "за Родину" остается только красть и срать на все...
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14.08.2020 02:00 Ответить
А клоун Зеленский, тем временем, засобирался на инавгурацию председателя советского колхоза
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13.08.2020 22:34 Ответить
Выб так солидарно к офису зеленского ермака выходили. А то гляди месяца через 2-3 будут вас также в асфальт закатывать. Рабам свобода не нужна.
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13.08.2020 23:52 Ответить
Яка солідарність? З ким? Цю акцію мабуть на гроші Фрідмана Садовий організував...
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14.08.2020 01:57 Ответить
А чем нам Лука плох, он помогает нам в войне с рашкой. Топливо, МАЗы, боеприпассы, запчасти для танков. Оккупацию Крыма не поддержал , белорусов примкнувших к террориста на донбассе судит, с куйлом постоянно на ножах. Какая нам разница, что он там со своей ватой делает? Они же на 90% там все пророссийские, пусть хоть всех там перестреляет.
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14.08.2020 03:26 Ответить
Львів - за вату, яку пестували в спецшколах служби зовнішньої розвідки РФ. Коли Тіхановська так і не зрозуміла чий же Крим, а Валєрка Цепкало будучі в Києві так і не побачив хто спалив Донбасс, і заявив , що там немає російських окупантів, а оте спалене і пограбоване лайно тепер він рахує воно вже Українське, то галичани мабуть не сповна розуму, вони прогтестують за те щоб танки РФ стояли на кордоні Львова, а за спалений і розграбований Донбас заплатили не окупанти а галичани зі своїх гаманців. .
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14.08.2020 07:18 Ответить
 
 