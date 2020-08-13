Акция солидарности с белорусским народом состоялась во Львове
Львовяне собрались на площади Рынок, чтобы поддержать протестующих против произвола Лукашенко граждан Беларуси.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Люди скандировали - "Жыве Беларусь", "Свободу белорусскому народу", "Полиция, фашисты - одна коалиция".
Участие в акции приняли и белорусы, который живут или отдыхают во Львове.
"Я белоруска, приехала во Львов с ребенком и мужем в отпуск. Дома родители и сестра. Пока будем здесь, потому что ситуация такая, что страшно возвращаться. Не планируем просить о политическом убежище. Сейчас страх от того, что жизнь и здоровье людей в твоей стране ничего не значат. Я очень горжусь своими белорусами и не ожидала, что такое вообще может быть. Если не получится сейчас, то это страшно, и многие будут думать о том, чтобы покинуть страну. Лукашенко однозначно уйти", - говорит Римма Н.
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"Я 5 лет назад вышла замуж и приехала во Львов. Мои родители в Беларуси, сидят дома, никуда не идут, опытные. Надела народный белорусский костюм, сестры моей прабабушки. Очень переживаю и болею, чтобы наконец-то преступный режим уже сбросили, не сплю, а слежу, что происходит", - говорит Надежда К.
Участники акции сделали общую фотографию, которую пришлют белорусским друзьям, чтобы выразить свою солидарность.
"Проливается кровь и гибнут люди, и это ужасно. Разве надо смириться с тем, что изменения требуют крови. Я бы не хотел, чтобы мой сын погиб, как погибают сейчас в Беларуси", - сказал львовянин, участник акции.
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"Мне события в Беларуси напоминают то, что было в Украине. Пришла поддержать дружественный народ, людей, которые отстаивают свое право на демократию, свободные выборы и свободу. Надеюсь, что власть услышит людей ", - говорит львовянка Марта Лесив.
Акцию сопровождали песни белорусского музыканта и поэта Сергея Михалка.
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Одно из львовских предприятий шьет национальные бело-красно-белые флаги Беларуси (этот флаг был государственным после 1991 года до прихода к власти в 1994 году Александра Лукашенко, который вернул флаг советской Беларуси). На акции все участники могли взять знамя бесплатно, но при этом можно было и сделать благотворительный взнос в помощь пострадавшим и арестованным участникам акций протеста, которые проходят в Беларуси. Под вечер в ящике не было ни одного флага. Львовяне разобрали знамена, оставляя пожертвования.
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белорусскимукраинским народом состоялась во ЛьвовеМинске в 2014-ом году..
Что?
Не было таких акций?
должны быть добрее Иисуса, да?
тогда о нас ноги все начнут вытирать (уже) на этой грешной Земле...
и осудят восстание против Бубочки, как осудили Майдан большинством и одобрили аннексию Крыма тоже большинством...
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/belorusskiy-pravozashchitnik-lyudey-derzhat-chasami-licom-vniz-na-polu-rayotdelov-poka-sudya-ne-vyneset-reshenie-kto-podnimet-golovu-poluchit-dubinkoy-1513611.html
Таковы результаты июньского национального опроса общественного мнения, проведенного Независимым институтом социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ, Вильнюс).
https://naviny.by/rubrics/politic/2014/07/01/ic_articles_112_185937
https://www.radiosvoboda.org/a/knyha-biloruskykh-zhurnalistiv-pro-bilorusiv-na-vijni-v-ukrajini/30719781.html
Не членограй,не янелох,
Не людства рятівник-аматор
І не кремлівський скоморох.
На шиі розійшлася шкіра,
Кадик зустрівся з язиком,
Як,свиснувши,ввійшла сокира
Між шостим й сьомим позвонком.
Той кат був професіоналом -
Сокиру витер від крові...
У Блазня потекло з аналу
І промайнули в голові
Останні кольорові глюки,
Прощальні батюшки слова...
Скотилась з дриветні в багнюку
Лупатоока голова.
Куйовдив вітер Блазню чуба,
Дощик осінній мерехтів,
І,глипнувши довкола тупо,
Хрипатий бас прошепотів:
- Мнє пофіг етот дождь осєнній,
Сєгодня нє до сантімєнтов.
І шо тєпєрь скажу я Бєнє?
Сходіл,***,шльома в прєзідєнти...
Об этом https://ba.org.ua/zelenskij-formuye-viborchi-komisi%D1%97-starimi-metodami-povnistyu-uzurpuyuchi-vladu-v-nix-zayava-batkivshhini/ говорится в заявлении партии "Батькивщина".
"Руководящие должности в комиссиях Хмельницкой области получили представители партий "Слуга народа", "Голос" и "Солидарность женщин Украины". Наше расследование показало, что кандидатуры от этих трех политсил готовились в одном офисе. Фактически это означает, что партия Зеленского взяла под свой абсолютный контроль ход выборов на Хмельнитчине.
Мы обращаемся к президенту Зеленскому: полтора года назад вы обещали избирателям, что теперь все будет по-другому - честно, демократично, прозрачно, справедливо. Объясните, зачем вы устраиваете такой позорный цирк и устанавливаете монополии в избирательных комиссиях? Готовите фальсификации? Боитесь, что без них вы потеряете власть? Тогда чем вы отличаетесь от предшественников?
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Stugna UA
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·https://twitter.com/StugnaU/status/1293967881055735814 1 ч
Украинскую власть чётко характеризует отношение и реакция ее, в частн. Президента Зеленского к событям в соседнем гос-ве Беларусь. Ни реакции ни эрекции. Вялое, никакое выжидающее состояние импотентов. А Украина как никто другая должна была быть первой и активной в этом вопросе!
Не бзди.
Алексей ДАВИДЕНКО