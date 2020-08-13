Акция солидарности с белорусским народом состоялась во Львове

Львовяне собрались на площади Рынок, чтобы поддержать протестующих против произвола Лукашенко граждан Беларуси.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Люди скандировали - "Жыве Беларусь", "Свободу белорусскому народу", "Полиция, фашисты - одна коалиция".

Участие в акции приняли и белорусы, который живут или отдыхают во Львове.

"Я белоруска, приехала во Львов с ребенком и мужем в отпуск. Дома родители и сестра. Пока будем здесь, потому что ситуация такая, что страшно возвращаться. Не планируем просить о политическом убежище. Сейчас страх от того, что жизнь и здоровье людей в твоей стране ничего не значат. Я очень горжусь своими белорусами и не ожидала, что такое вообще может быть. Если не получится сейчас, то это страшно, и многие будут думать о том, чтобы покинуть страну. Лукашенко однозначно уйти", - говорит Римма Н.

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"Я 5 лет назад вышла замуж и приехала во Львов. Мои родители в Беларуси, сидят дома, никуда не идут, опытные. Надела народный белорусский костюм, сестры моей прабабушки. Очень переживаю и болею, чтобы наконец-то преступный режим уже сбросили, не сплю, а слежу, что происходит", - говорит Надежда К.

Участники акции сделали общую фотографию, которую пришлют белорусским друзьям, чтобы выразить свою солидарность.

"Проливается кровь и гибнут люди, и это ужасно. Разве надо смириться с тем, что изменения требуют крови. Я бы не хотел, чтобы мой сын погиб, как погибают сейчас в Беларуси", - сказал львовянин, участник акции.

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"Мне события в Беларуси напоминают то, что было в Украине. Пришла поддержать дружественный народ, людей, которые отстаивают свое право на демократию, свободные выборы и свободу. Надеюсь, что власть услышит людей ", - говорит львовянка Марта Лесив.

Акцию сопровождали песни белорусского музыканта и поэта Сергея Михалка.

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Одно из львовских предприятий шьет национальные бело-красно-белые флаги Беларуси (этот флаг был государственным после 1991 года до прихода к власти в 1994 году Александра Лукашенко, который вернул флаг советской Беларуси). На акции все участники могли взять знамя бесплатно, но при этом можно было и сделать благотворительный взнос в помощь пострадавшим и арестованным участникам акций протеста, которые проходят в Беларуси. Под вечер в ящике не было ни одного флага. Львовяне разобрали знамена, оставляя пожертвования.