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Новости Революция в Беларуси
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Представители украинской интеллигенции поддержали протестующих в Беларуси

Представители украинской интеллигенции поддержали протестующих в Беларуси

Ряд украинских политологов, философов, экономистов, историков, правозащитников, политиков и публицистов обратились к участникам протестов в Беларуси со словами поддержки.

Их обращение опубликовал в Фейсбуке директор фонда "Возрождение" Александр Сушко, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его полностью.

ЗА ВАШУ И НАШУ СВОБОДУ!

Дорогие наши белорусские сестры и братья!

Со смесью радости и тревоги наблюдаем за событиями в Вашей стране.

С радостью - потому что видим, как просыпается Ваш великий народ, а наш сосед и друг.

С тревогой - потому новости приносят нам уведомления о новых и новых жертвах.

Мы, украинцы, тоже проходили через такие испытания. Убеждены, что они еще не закончились. Но мы выбрали свой путь. Хотя он нелегкий и длинный, но наш, и с него мы не сойдем.

Не намерены ни поучать Вас, ни советовать Вам - потому что сейчас не мы, а Вы показываете пример всему миру, как стоять за свободу и достоинство.

Просто хотим выразить Вам чувство нашей братской солидарности.

Переживаем за Вас, гордимся Вами, любим Вас.

Желаем Вам победы, потому что Ваша победа будет и нашей победой.

За Вашу и Нашу Свободу!

Живе Беларусь! Слава Украине!

Читайте на Цензор.НЕТ: У посольства Беларуси в Киеве проходит акция солидарности с участниками белорусских протестов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Евгений Быстрицкий, философ, Институт философии НАУ Украины

Алексей Гарань, политолог, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Фонд "Демократические инициативы"

Владимир Горбач, политический аналитик, Институт евроатлантического сотрудничества

Александра Гнатюк, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Украинский ПЕН-центр

Ярослав Грицак, историк, Украинский Католический Университет

Геннадий Друзенко, юрист, публицист, волонтер, ветеран АТО, соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова

Владимир Дубровский, экономист, CASE Украина

Владимир Ермоленко, философ, ОО "Интерньюз-Украина", UkraineWorld.org, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Евгений Захаров, правозащитник, Украинский Хельсинский союз, Харьковская правозащитная группа

Йосеф Зисельс, бывший политзаключенный, Инициативная группа "Первого декабря"

Сергей Квит, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", министр образования и науки Украины (2014-2016)

Игорь Козловский, религиовед, узник совести т.н. ДНР

Мирослав Маринович, бывший политзаключенный, Украинский Католический Университет, Инициативная группа "Первого декабря"

Александра Матвийчук, правозащитница, Центр гражданских свобод

Также на Цензор.НЕТ: Акция солидарности с белорусским народом состоялась во Львове

Владимир Омелян, политик, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019

Алексей Панич, философ, Украинский ПЕН-центр

Валерий Пекар, предприниматель, общественный деятель, Гражданская Платформа "Новая Страна"

Наталья Попович, Украинский кризисный медиа центр, One Philosophy

Виталий Портников, публицист, журналист, Радио "Свобода", Украинская ПЕН-Центр

Николай Рябчук, писатель, Украинский ПЕН-Центр

Константин Сигов, философ, Центр европейских гуманитарных исследований Национального университета "Киево-Могилянская академия", издательство "Дух и литера"

Елена Стяжкина, историк, писательница

Александр Сушко, политолог, общественный деятель, Международный фонд "Возрождение"

Татьяна Терен, журналистка, Украинский ПЕН-центр.

Автор: 

Беларусь (7937) Гарань Алексей (253) Грицак Ярослав (138) Захаров (46) интеллигенция (72) Портников Виталий (66) Сушко Александр (17) Квит Сергей (126) Омелян Владимир (712) Козловский Игорь (19) Рябчук (33) Пекар Валерий (8) Друзенко Геннадий (14) Зисельс Иосиф (18) Матвийчук Александра (5) Дубровский Владимир (2) Маринович (2)


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Топ комментарии
+9
Елена Холопова@ElenaKokvicy 14 ч

Объявление для учителей.
Беларусь.

Представители украинской интеллигенции поддержали протестующих в Беларуси - Цензор.НЕТ 1770
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14.08.2020 00:15 Ответить
+8
Кому можна цілком довіряти - це Даля Грібаускайте, яка сказала "Лукашенко, диктатор с руками в крови - уйди сейчас. Ты определил свою судьбу ‒ у тебя нет будущего на белорусской земле".
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14.08.2020 00:17 Ответить
+7
Представители украинской интеллигенции поддержали протестующих в Беларуси - Цензор.НЕТ 4691
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14.08.2020 00:11 Ответить
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Ну, якщо Зісельс, Омелян...
Хоча там і Друзенко....такий собі «Ноєв ковчег»...
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14.08.2020 00:09 Ответить
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14.08.2020 00:10 Ответить
пояснення: інтелігенція - це ті, хто блює від серіалу "Слуга народу"
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14.08.2020 00:10 Ответить
помню как пол года назад провайдер повысил цену на интернет ....я про себя подумал ... блэт наверно эти дебилы за ЗеЛю голосовали ..... захожу к ним в контору что бы проплатить за месяцы интернета и смотрю ...стоит телик а на нём .....95-й квартал. ЗАНАВЕС.
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14.08.2020 00:13 Ответить
Представители украинской интеллигенции поддержали протестующих в Беларуси - Цензор.НЕТ 7792
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14.08.2020 00:18 Ответить
"я, як почесний святий, як почесний Папа римський нашого королівства..."
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14.08.2020 00:20 Ответить
Лукашенковские эССовцы во всей красе.
https://www.facebook.com/watch/?v=1940490646086714
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14.08.2020 00:10 Ответить
Представители украинской интеллигенции поддержали протестующих в Беларуси - Цензор.НЕТ 4691
показать весь комментарий
14.08.2020 00:11 Ответить
Елена Холопова@ElenaKokvicy 14 ч

Объявление для учителей.
Беларусь.

Представители украинской интеллигенции поддержали протестующих в Беларуси - Цензор.НЕТ 1770
показать весь комментарий
14.08.2020 00:15 Ответить
Кому можна цілком довіряти - це Даля Грібаускайте, яка сказала "Лукашенко, диктатор с руками в крови - уйди сейчас. Ты определил свою судьбу ‒ у тебя нет будущего на белорусской земле".
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14.08.2020 00:17 Ответить
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14.08.2020 00:30 Ответить
"...когда я слішу слово "культура...""
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14.08.2020 02:31 Ответить
Українці не слухають інтелігенцію.
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14.08.2020 00:21 Ответить
PatriotoffUA

Белорусы,вам нужно быть готовым к тому, что путин обязательно придёт вас защищать...
-

тупой мэр

Поверьте, их встретят хлебом солью. Вы не понимаете, у них россия не враг, враг - Лука.
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14.08.2020 00:27 Ответить
т.н. украинская интеллигенция это как потужные ассоциации химиков, металлургов и сборщиков металлолома?
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14.08.2020 00:46 Ответить
зеленый говнокомандующий продолжает молчать.
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14.08.2020 00:47 Ответить
Позор в том, что Украина в лице своего президента Зеленского и МИД отмалчивается, видимо Путин не велел. Стараниями нынешней власти Украина из региональной державы превращается в глухую провинцию, без позиции, без чести и совести. Для нее существует только "та старана" (с) от которой она полностью зависит и перед которой позорно капитулировала.
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14.08.2020 01:03 Ответить
Боятся обосраться, как с Трампом, а ну как усидит Лука на троне, придётся заднюю давать)))
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14.08.2020 04:55 Ответить
Не впервой! Управятся! Корпоративные пассажи МНОГОГОМУ учат!
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14.08.2020 06:51 Ответить
украинские антылигенты - это как евреи-оленеводы...
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14.08.2020 02:40 Ответить
Это та вся ***********, что за Парашенка на выборах подписывалась. Та ещё зараза. Отправить всех в Минск, пешком.
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14.08.2020 05:40 Ответить
тиц і
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14.08.2020 07:04 Ответить
Я би в заголовку написав "української компрадорської інтелігенції". Іноземці заходять на цей форум, можуть заплутатися.
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14.08.2020 08:05 Ответить
Колись був нардепом поет Павличко спец по ЯЗ, стрибав до стелі в ВР вимагав роззброєння і відати РФ ядерну зброю, тепер вже ці "інтелігенти" , з яких я знаю тільки Омеляна і Портникова. Чому я повинен підтримувати агентуру СЗР РФ, яка робить державний заколот у Білорусі, чому я повинен переживати за курку Тіхановську, яка не знає чий Крим, чому я повинен переживати за Валєру Цепкала, який приперся з РФ в ОПУ і говорить у вас громадянска війна. Чому я повинен перживати за ідіотів з Бєлазу , які валять власне державне виробництво заради того щоб Захід не мав успішних конкурентів. Абсурд. Білорусь має 56 місце за розвитком, РФ - 60, а Україна, яка вчить як треба жити Лукашенка сидить в дупі на 80 місці. Шановні інтелігенти у вас з клепкою все добре, ви хочете щоб танки РФ були, ще на 1000 км кордонів з Україною? До того ж 56 місце Білорусія зуміла утримати без вирізання лісів, без корисних копалин, а ви інтелігенти профукали Україну і опустили її на 80 місце в рейтингу благополуччя, ви продали землю орендарям, ви знаходитесь під зовнішнім управлінням, ваші депутати їздять до РФ, тобто до ворога. Тож щоб не забанили на Цензорі скажу - Стурбований, але не Білорусією а внутрішніми олігофренами і зрадниками.
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14.08.2020 08:35 Ответить
Звичайно, погоджуюсь і підтримую "Живе Бєларусь !" , Лукашенко-муділо і т.д, але нашій інтелігенції потрібно бути такими ж солідарними і з тими громадянами в Україні які протистоять намаганням ЗЕзрадників знищити країну .
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14.08.2020 08:57 Ответить
 
 