Представители украинской интеллигенции поддержали протестующих в Беларуси

Ряд украинских политологов, философов, экономистов, историков, правозащитников, политиков и публицистов обратились к участникам протестов в Беларуси со словами поддержки.

Их обращение опубликовал в Фейсбуке директор фонда "Возрождение" Александр Сушко, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его полностью.

ЗА ВАШУ И НАШУ СВОБОДУ!

Дорогие наши белорусские сестры и братья!

Со смесью радости и тревоги наблюдаем за событиями в Вашей стране.

С радостью - потому что видим, как просыпается Ваш великий народ, а наш сосед и друг.

С тревогой - потому новости приносят нам уведомления о новых и новых жертвах.

Мы, украинцы, тоже проходили через такие испытания. Убеждены, что они еще не закончились. Но мы выбрали свой путь. Хотя он нелегкий и длинный, но наш, и с него мы не сойдем.

Не намерены ни поучать Вас, ни советовать Вам - потому что сейчас не мы, а Вы показываете пример всему миру, как стоять за свободу и достоинство.

Просто хотим выразить Вам чувство нашей братской солидарности.

Переживаем за Вас, гордимся Вами, любим Вас.

Желаем Вам победы, потому что Ваша победа будет и нашей победой.

За Вашу и Нашу Свободу!

Живе Беларусь! Слава Украине!

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Евгений Быстрицкий, философ, Институт философии НАУ Украины

Алексей Гарань, политолог, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Фонд "Демократические инициативы"

Владимир Горбач, политический аналитик, Институт евроатлантического сотрудничества

Александра Гнатюк, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Украинский ПЕН-центр

Ярослав Грицак, историк, Украинский Католический Университет

Геннадий Друзенко, юрист, публицист, волонтер, ветеран АТО, соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова

Владимир Дубровский, экономист, CASE Украина

Владимир Ермоленко, философ, ОО "Интерньюз-Украина", UkraineWorld.org, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Евгений Захаров, правозащитник, Украинский Хельсинский союз, Харьковская правозащитная группа

Йосеф Зисельс, бывший политзаключенный, Инициативная группа "Первого декабря"

Сергей Квит, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", министр образования и науки Украины (2014-2016)

Игорь Козловский, религиовед, узник совести т.н. ДНР

Мирослав Маринович, бывший политзаключенный, Украинский Католический Университет, Инициативная группа "Первого декабря"

Александра Матвийчук, правозащитница, Центр гражданских свобод

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Владимир Омелян, политик, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019

Алексей Панич, философ, Украинский ПЕН-центр

Валерий Пекар, предприниматель, общественный деятель, Гражданская Платформа "Новая Страна"

Наталья Попович, Украинский кризисный медиа центр, One Philosophy

Виталий Портников, публицист, журналист, Радио "Свобода", Украинская ПЕН-Центр

Николай Рябчук, писатель, Украинский ПЕН-Центр

Константин Сигов, философ, Центр европейских гуманитарных исследований Национального университета "Киево-Могилянская академия", издательство "Дух и литера"

Елена Стяжкина, историк, писательница

Александр Сушко, политолог, общественный деятель, Международный фонд "Возрождение"

Татьяна Терен, журналистка, Украинский ПЕН-центр.