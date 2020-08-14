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Новини Коронавірус і карантин
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За липень кількість госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 збільшилася на 25%, - НСЗУ

За липень кількість госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 збільшилася на 25%, - НСЗУ

Кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною хворобою за липень збільшилася на 25%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила на брифінгу в.о. директора НСЗУ Оксана Мовчан у п'ятницю.

"За липень кількість госпіталізованих збільшилася на 25%. А кількість пацієнтів, які отримують допомогу в інтенсивній терапії, збільшилася на 32% (...). За квітень-липень в медустанови госпіталізували 31,209 тис. пацієнтів з коронавірусною інфекцією, з них 5,454 тис. отримали допомогу в умовах інтенсивної терапії", - сказала вона.

За словами Мовчан, нині в лікарнях регіонів достатня кількість ліжок.

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"НСЗУ спільно з Міністерством охорони здоров'я регулярно відстежує кількість ліжок інтенсивної терапії, і тільки якщо кількість зайнятих ліжок перевищила 75%, в регіоні розширюють мережу медзакладів. Зараз у лікарнях всіх регіонів достатня кількість ліжок. Дані про завантаженість лікарень показують недосконалість маршрутів пацієнтів в регіонах і нерівномірність розподілу по мережі медустанов", - сказала Мовчан.

Автор: 

карантин (18172) Мовчан (13) госпіталізація (188) НСЗУ (314) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Как думаете, когда жесткий карантин снова введут?
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14.08.2020 11:00 Відповісти
Никогда. У Зеленского нет денег чтобы платить зарплату. На людей ему наплевать.
Зеленский ввёл жёсткий карантин когда было по 100 людей с коронавирусом но были деньги оставленные Порошенко. А когда стало по 1000 с коронавирусом Зеленский жёсткий карантин отменил потому что деньги Порошенко закончились.
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14.08.2020 11:07 Відповісти
Так можна же напечатать бабла
За липень кількість госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 збільшилася на 25%, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 2714
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14.08.2020 11:24 Відповісти
Одразу як мінімалку підвищать.
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14.08.2020 11:09 Відповісти
 
 