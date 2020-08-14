За липень кількість госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 збільшилася на 25%, - НСЗУ

Кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною хворобою за липень збільшилася на 25%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила на брифінгу в.о. директора НСЗУ Оксана Мовчан у п'ятницю.

"За липень кількість госпіталізованих збільшилася на 25%. А кількість пацієнтів, які отримують допомогу в інтенсивній терапії, збільшилася на 32% (...). За квітень-липень в медустанови госпіталізували 31,209 тис. пацієнтів з коронавірусною інфекцією, з них 5,454 тис. отримали допомогу в умовах інтенсивної терапії", - сказала вона.

За словами Мовчан, нині в лікарнях регіонів достатня кількість ліжок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київ і ще три області наближаються до 50% за завантаженістю лікарень пацієнтами з COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

"НСЗУ спільно з Міністерством охорони здоров'я регулярно відстежує кількість ліжок інтенсивної терапії, і тільки якщо кількість зайнятих ліжок перевищила 75%, в регіоні розширюють мережу медзакладів. Зараз у лікарнях всіх регіонів достатня кількість ліжок. Дані про завантаженість лікарень показують недосконалість маршрутів пацієнтів в регіонах і нерівномірність розподілу по мережі медустанов", - сказала Мовчан.