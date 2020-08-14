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Новости Коронавирус и карантин
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За июль количество госпитализированных пациентов с COVID-19 увеличилось на 25%, - НСЗУ

За июль количество госпитализированных пациентов с COVID-19 увеличилось на 25%, - НСЗУ

Количество госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью за июль увеличилось на 25%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила на брифинге и.о. директора НСЗУ Оксана Мовчан в пятницу.

"За июль количество госпитализированных увеличилось на 25%. А количество пациентов, получающих помощь в интенсивной терапии, увеличилось на 32%(…). За апрель-июль в медучреждения госпитализировали 31,209 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 5,454 тыс. получили помощь в условиях интенсивной терапии", - сказала она.

По словам Мовчан, в настоящее время в больницах регионов достаточное количество коек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в апреле-июне в больницы госпитализировали более 18,7 тыс. пациентов, 3 472 из них в отделения интенсивной терапии, - НСЗУ

"НСЗУ совместно с Минздравом регулярно отслеживает количество коек интенсивной терапии, и только если количество занятых коек превысило 75%, в регионе расширяют сеть медучреждений. В настоящее время в больницах всех регионов достаточное количество коек. Данные о загруженности больниц показывают несовершенство маршрутов пациентов в регионах и неравномерность распределения по сети медучреждений",- сказала Мовчан.

Напомним, ранее Степанов сообщил, что за минувшие сутки был поставлен антирекорд по госпитализации: были госпитализированы 330 человек.

карантин (16729) Мовчан (46) госпитализация (236) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Как думаете, когда жесткий карантин снова введут?
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14.08.2020 11:00 Ответить
Никогда. У Зеленского нет денег чтобы платить зарплату. На людей ему наплевать.
Зеленский ввёл жёсткий карантин когда было по 100 людей с коронавирусом но были деньги оставленные Порошенко. А когда стало по 1000 с коронавирусом Зеленский жёсткий карантин отменил потому что деньги Порошенко закончились.
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14.08.2020 11:07 Ответить
Так можна же напечатать бабла
За липень кількість госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 збільшилася на 25%, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 2714
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14.08.2020 11:24 Ответить
Одразу як мінімалку підвищать.
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14.08.2020 11:09 Ответить
 
 