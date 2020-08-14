За июль количество госпитализированных пациентов с COVID-19 увеличилось на 25%, - НСЗУ
Количество госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью за июль увеличилось на 25%.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила на брифинге и.о. директора НСЗУ Оксана Мовчан в пятницу.
"За июль количество госпитализированных увеличилось на 25%. А количество пациентов, получающих помощь в интенсивной терапии, увеличилось на 32%(…). За апрель-июль в медучреждения госпитализировали 31,209 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 5,454 тыс. получили помощь в условиях интенсивной терапии", - сказала она.
По словам Мовчан, в настоящее время в больницах регионов достаточное количество коек.
"НСЗУ совместно с Минздравом регулярно отслеживает количество коек интенсивной терапии, и только если количество занятых коек превысило 75%, в регионе расширяют сеть медучреждений. В настоящее время в больницах всех регионов достаточное количество коек. Данные о загруженности больниц показывают несовершенство маршрутов пациентов в регионах и неравномерность распределения по сети медучреждений",- сказала Мовчан.
Напомним, ранее Степанов сообщил, что за минувшие сутки был поставлен антирекорд по госпитализации: были госпитализированы 330 человек.
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