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Зеленський підписав закони про боротьбу з "патентним троллінгом"

Зеленський підписав закони про боротьбу з

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства" № 816-IX, який Верховна Рада ухвалила 21 липня 2020.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зокрема, документ розширює перелік прав та обов'язків суб'єктів прав на винаходи/корисні моделі та перелік об'єктів технологій, на які не поширюється правова охорона. Передбачається можливість подання заявок в електронній формі та надається право подавати заперечення проти заявок на винаходи після їхньої публікації.

Також документ уточнює порядок надання додаткової охорони прав на винаходи лікарських засобів.

Крім того, законом передбачена адміністративна процедура визнання недійсним права на винахід чи корисну модель (post grant opposition), що дасть змогу швидко припиняти активність недобросовісних власників патентів, так званих патентних тролів.

Читайте: Зеленський підписав закон, який здешевлює виробництво кіно- і відеоматеріалів в Україні на замовлення іноземних компаній

Документ сприятиме більшій прозорості процедур набуття та розпорядження правами інтелектуальної власності, підвищенню якості охоронних документів, впровадженню ефективного механізму захисту прав інтелектуальної власності та створить передумови для активізації винахідницької діяльності.

Крім того, Глава держави підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями" № 815-ІХ, який парламент також ухвалив 21 липня 2020 року.

Закон урегульовує порядок реєстрації промислового зразка та її припинення. Запроваджується адміністративний спосіб визнання недійсними права (свідоцтва) на промислові зразки в Апеляційній палаті (post grant opposition). Це дасть змогу швидше та ефективніше боротися та запобігати виникненню так званого патентного тролінгу, коли недобросовісні особи зловживають правами на промислові зразки, які не є новими, що здебільшого має місце на митному кордоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрпатент звертається до президента через загрозу руйнування державної системи правової охорони інтелектуальної власності

закон (2845) Зеленський Володимир (24584) патент (82)


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Топ коментарі
+8
Зеленский подписал законы о борьбе с "патентным троллингом" - Цензор.НЕТ 605
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14.08.2020 18:01 Відповісти
+7
А оно само хоть понимает смысл того, шо подписало?
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14.08.2020 18:07 Відповісти
+6
Ирония судьбы. Импотентный подписал закон о патентном троллинге
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14.08.2020 18:06 Відповісти
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Что, изобретать колесо больше не будут
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14.08.2020 17:57 Відповісти
Ему явно скучно . США не смогли нагнуть Китай , Тайвань , Филиппины ...
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14.08.2020 17:58 Відповісти
Шизофрения прогрессирует.
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14.08.2020 18:00 Відповісти
Зеленский подписал законы о борьбе с "патентным троллингом" - Цензор.НЕТ 605
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14.08.2020 18:01 Відповісти
Ирония судьбы. Импотентный подписал закон о патентном троллинге
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14.08.2020 18:06 Відповісти
А оно само хоть понимает смысл того, шо подписало?
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14.08.2020 18:07 Відповісти
Латентный лох, безбожно воровавший чужие работы, подписывает закон о патентном тролинге. Это какой-то сюр.
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14.08.2020 18:12 Відповісти
ВОНО працюйе, не заважайте.
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14.08.2020 18:12 Відповісти
Зеленський підписав закони про боротьбу з "патентним троллінгом" - Цензор.НЕТ 9073
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14.08.2020 18:13 Відповісти
патент на троллинг зели дело дуже выгодное и угарное
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14.08.2020 18:17 Відповісти
Зеленский, по Беларуси роди че нибудь! Даже Северная Корея не признала выборы уже!
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14.08.2020 18:41 Відповісти
Якщо ваш президент приведе ваше патентне право до Європейського то зможете спокійно користуватись паленими Віндами (хоча й так користуєтесь). В Європі програми патентуванню не підлягають, американці не змогли нагнути Європу під своє патентне право.
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14.08.2020 18:45 Відповісти
Більше того - Європа в даний час нагинає американські інтернет-магазини типу Амазон, щоб вони платили податок на прибуток, який отримують в країнах Європи. Трампу це дуже не сподобалось, навіть ввів (чи казав що введе) додаткове мито на французьке вино і т.д., але Європа стоїть на своєму. Тепер європейці утрясають питання між всіма країнами єврозони, бо не всі були згідні.
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14.08.2020 18:53 Відповісти
Патентний тролінг зло. Бо якраз рукоблуди патентують, наприклад, колесо і вимагають, щоб всі їм платили
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14.08.2020 18:57 Відповісти
Зеля, поки ти ще піЗЕдентом підвизаєшся, незабудь запатентувати комерційні назви чи марки: "Янелох", "Клоун", "Віслюк оманський", просто "Віслюк", "Євнух оманський", просто "Євнух", "ЗЕбіл", просто "Дебіл", коротше почитай, що про тебе пишуть українці - там ще багато чого знайдеш. А вдруг виживеш - може і пригодиться.
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15.08.2020 08:44 Відповісти
 
 