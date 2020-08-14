Зеленський підписав закони про боротьбу з "патентним троллінгом"

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства" № 816-IX, який Верховна Рада ухвалила 21 липня 2020.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зокрема, документ розширює перелік прав та обов'язків суб'єктів прав на винаходи/корисні моделі та перелік об'єктів технологій, на які не поширюється правова охорона. Передбачається можливість подання заявок в електронній формі та надається право подавати заперечення проти заявок на винаходи після їхньої публікації.

Також документ уточнює порядок надання додаткової охорони прав на винаходи лікарських засобів.

Крім того, законом передбачена адміністративна процедура визнання недійсним права на винахід чи корисну модель (post grant opposition), що дасть змогу швидко припиняти активність недобросовісних власників патентів, так званих патентних тролів.

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Документ сприятиме більшій прозорості процедур набуття та розпорядження правами інтелектуальної власності, підвищенню якості охоронних документів, впровадженню ефективного механізму захисту прав інтелектуальної власності та створить передумови для активізації винахідницької діяльності.

Крім того, Глава держави підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями" № 815-ІХ, який парламент також ухвалив 21 липня 2020 року.

Закон урегульовує порядок реєстрації промислового зразка та її припинення. Запроваджується адміністративний спосіб визнання недійсними права (свідоцтва) на промислові зразки в Апеляційній палаті (post grant opposition). Це дасть змогу швидше та ефективніше боротися та запобігати виникненню так званого патентного тролінгу, коли недобросовісні особи зловживають правами на промислові зразки, які не є новими, що здебільшого має місце на митному кордоні.

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