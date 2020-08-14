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Зеленский подписал законы о борьбе с "патентным троллингом"

Зеленский подписал законы о борьбе с

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформы патентного законодательства" № 816-IX, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Закон совершенствует охрану прав интеллектуальной собственности на изобретения и полезные модели и гармонизирует национальное законодательство с положениями права Европейского Союза в этой сфере в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

В частности, документ расширяет перечень прав и обязанностей субъектов прав на изобретения/полезные модели и перечень объектов технологий, на которые не распространяется правовая охрана. Предусматривается возможность подачи заявок в электронной форме и предоставляется право подавать возражения против заявок на изобретения после их публикации.

Также документ уточняет порядок предоставления дополнительной охраны прав на изобретения лекарственных средств.

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Кроме того, законом предусмотрена административная процедура признания недействительным права на изобретение или полезную модель (post grant opposition), что даст возможность быстро прекращать активность недобросовестных владельцев патентов, так называемых патентных троллей.

Документ будет способствовать большей прозрачности процедур приобретения и распоряжения правами интеллектуальной собственности, повышению качества охранных документов, внедрению эффективного механизма защиты прав интеллектуальной собственности и создаст предпосылки для активизации изобретательской деятельности.

Кроме того, Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентными злоупотреблениями" № 815-IX, который парламент также принял 21 июля 2020 года.

Закон регулирует порядок регистрации промышленного образца и ее прекращения. Вводится административный способ признания недействительными права (свидетельства) на промышленные образцы в Апелляционной палате (post grant opposition). Это позволит быстрее и эффективнее бороться и предотвращать возникновение так называемого патентного троллинга, когда недобросовестные лица злоупотребляют правами на промышленные образцы, которые не являются новыми, что преимущественно имеет место на таможенной границе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрпатент обращается к президенту из-за угрозы разрушения государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности

Автор: 

закон (3179) Зеленский Владимир (21085) патент (21)


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Топ комментарии
+8
Зеленский подписал законы о борьбе с "патентным троллингом" - Цензор.НЕТ 605
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14.08.2020 18:01 Ответить
+7
А оно само хоть понимает смысл того, шо подписало?
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14.08.2020 18:07 Ответить
+6
Ирония судьбы. Импотентный подписал закон о патентном троллинге
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14.08.2020 18:06 Ответить
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Что, изобретать колесо больше не будут
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14.08.2020 17:57 Ответить
Ему явно скучно . США не смогли нагнуть Китай , Тайвань , Филиппины ...
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14.08.2020 17:58 Ответить
Шизофрения прогрессирует.
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14.08.2020 18:00 Ответить
Зеленский подписал законы о борьбе с "патентным троллингом" - Цензор.НЕТ 605
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14.08.2020 18:01 Ответить
Ирония судьбы. Импотентный подписал закон о патентном троллинге
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14.08.2020 18:06 Ответить
А оно само хоть понимает смысл того, шо подписало?
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14.08.2020 18:07 Ответить
Латентный лох, безбожно воровавший чужие работы, подписывает закон о патентном тролинге. Это какой-то сюр.
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14.08.2020 18:12 Ответить
ВОНО працюйе, не заважайте.
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14.08.2020 18:12 Ответить
Зеленський підписав закони про боротьбу з "патентним троллінгом" - Цензор.НЕТ 9073
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14.08.2020 18:13 Ответить
патент на троллинг зели дело дуже выгодное и угарное
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14.08.2020 18:17 Ответить
Зеленский, по Беларуси роди че нибудь! Даже Северная Корея не признала выборы уже!
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14.08.2020 18:41 Ответить
Якщо ваш президент приведе ваше патентне право до Європейського то зможете спокійно користуватись паленими Віндами (хоча й так користуєтесь). В Європі програми патентуванню не підлягають, американці не змогли нагнути Європу під своє патентне право.
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14.08.2020 18:45 Ответить
Більше того - Європа в даний час нагинає американські інтернет-магазини типу Амазон, щоб вони платили податок на прибуток, який отримують в країнах Європи. Трампу це дуже не сподобалось, навіть ввів (чи казав що введе) додаткове мито на французьке вино і т.д., але Європа стоїть на своєму. Тепер європейці утрясають питання між всіма країнами єврозони, бо не всі були згідні.
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14.08.2020 18:53 Ответить
Патентний тролінг зло. Бо якраз рукоблуди патентують, наприклад, колесо і вимагають, щоб всі їм платили
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14.08.2020 18:57 Ответить
Зеля, поки ти ще піЗЕдентом підвизаєшся, незабудь запатентувати комерційні назви чи марки: "Янелох", "Клоун", "Віслюк оманський", просто "Віслюк", "Євнух оманський", просто "Євнух", "ЗЕбіл", просто "Дебіл", коротше почитай, що про тебе пишуть українці - там ще багато чого знайдеш. А вдруг виживеш - може і пригодиться.
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15.08.2020 08:44 Ответить
 
 