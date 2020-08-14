Полтавчанину, який кинув гранату в офіс ОПЗЖ, загрожує довічне ув'язнення, - прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру жителеві Полтави, який кинув гранату у вікно місцевого офісу партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області, інформує Цензор.НЕТ.

"50-річному полтавчанину повідомлено про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - повідомляє пресслужба прокуратури.

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічно.

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Нагадаємо, о 18 годині 3 липня в поліцію надійшла інформація про те, що в офіс ОПЗЖ кинули гранату. Унаслідок вибуху легкі ушкодження отримала співробітниця офісу 1998 року народження.