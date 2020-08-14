Полтавчанину, який кинув гранату в офіс ОПЗЖ, загрожує довічне ув'язнення, - прокуратура
Правоохоронці повідомили про підозру жителеві Полтави, який кинув гранату у вікно місцевого офісу партії "Опозиційна платформа - За життя".
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області, інформує Цензор.НЕТ.
"50-річному полтавчанину повідомлено про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - повідомляє пресслужба прокуратури.
Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічно.
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Нагадаємо, о 18 годині 3 липня в поліцію надійшла інформація про те, що в офіс ОПЗЖ кинули гранату. Унаслідок вибуху легкі ушкодження отримала співробітниця офісу 1998 року народження.
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Что-то я такого не припомню за всю свою юридическую практику в Украине ...
Тут недавно на подоле быдлан-алкан и домашний тиран дочь несовершеннолетнюю душил и ножем добивал под саундтрек из сериала «скаты» - и то всего 13 лет получил. Исходя из практического опыта, уверяю, через 6 или 7 лет уже будет на свободе...
Сунул в карман, к сельсовету пошёл,
Дёрнул колечко, и бросил в окно...
Дед уже старый, ему всё-равно.
Но включим мозги -- бо в любой воющей стране к тем у кого право на оружие , это на передке на каждый выстрел санкцию судьи не приложишь . А в тылу редкие страны дают разрешение кому-то , кроме копов применять боевое оружие , тем более на поражение , только в явных и вооружённых террористов . А граната , бомба и мина -- это только на поражение .
Кстати в Израиле -- таки дают солдатам и резервистам (не гранаты , разумеется) и даже специально обучают ночьной стрельбе по силуэтам и пока не пройдёшь курс , в увольнительную не поедешь . Для этого 2 магазина дают (из 5) и всё с собой в тыл .
Так вот за 70 лет страны ниодного случая не было нецелевого использования оружия в тылу . Тем более , из политических мотивов . Хотя своих дегенератов хватает - есть "натурей карта" религиозные психи , считающие , шо страну нужно уничтожить , а оставшихся граждан силой заставить исполнять законы Торы . Но этих особей только 500 . А вот "левых с недержанием не мочи , но мира" . У них вот уже лет 40 одно гасло - "Мир уже сейчас, немедленно" , я называю это явление "мир позавчера" . Этих целая фракция наскеблась , но момента наступления суровой реальности оне непрерывно скуоживаются и пару созывов пролетели мимо даже 2-х депутатских мандатов ... Ну как в таких , да гранатой ? Это ведь не злобный и плюющейся *****фил Рабинович , и не хитрый заподлянщик *****-кум . Тут всё куда дольше и уже 40 лет мечтают о мире и свято верят , что вокруг одне добрые люди , а если кто-то автобусы подрывают, то детство было тяжёлое . Реально , все мои знакомые левые 00 мечтатели очень добрые и человечные - ну как в них гранатой ?!
Ну а Мертветчук с его платфой им только этого и надо !
Маркива посадили не за тыл , а за якобы-бы-бы-бы увидев (за зоной возможного визуального контакта) , шо он якобы стрелят в по линнии расположения противника миномётом . Видимо там была какая-то межгаллактическая мина (бо из арсенала планеты Земля) ниодна мина не стреляет так сать "прямой наводкой" , стреляет не по ллощадам , а точно в цель и летит как все земные мины и снаряды не по параболе , а по какой-то простой траектории из которой чётко видно откуда вылелела , куда попала . И мараронники за этот абсюрд зацепились .
А видео-интервью о том , как эксремисты и антисемиты чуть не зворвали молящего хасида Рабиновича , за то шо он не только хазид , но ещё за мир ведёт беспощадную войну с фашистами как Вы думаете поможет пересмотреть театр абсурда с участием Маркива ?!
Вы думаете им не поверят , если погибла бы кака-нить уборщица от той гранаты ?!