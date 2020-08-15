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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко та Путін обговорили революцію в Білорусі (оновлено)

Лукашенко та Путін обговорили революцію в Білорусі (оновлено)

Олександр Лукашенко та Володимир Путін провели в суботу телефонну розмову про ситуацію "всередині і довкола" Білорусі.

Про це повідомляє із посиланням на пресслужбу Лукашенка білоруське державне інформагентство "Белта", інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулася телефонна розмова президента Білорусі Олександра Лукашенка з президентом Росії Володимиром Путіним. Президенти обговорили ситуацію, яка складається всередині і довкола Республіки Білорусь", - сказано в повідомленні.

Пресслужба Кремля повідомила, що Лукашенко поінформував про ситуацію в Білорусі після виборів.

"Обидві сторони висловили впевненість, що всі проблеми буде незабаром врегульовано. Головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть до того, аби завдати шкоди взаємовигідній співпраці двох країн у рамках Союзної держави", - заявили в Кремлі.

Раніше в суботу, 15 серпня, оголошений ЦВК Білорусі переможцем президентських виборів Олександр Лукашенко заявив про необхідність обговорити ситуацію в країні з президентом РФ Володимиром Путіним. "Це вже загроза не тільки Білорусі", - заявив він.

Читайте також: "Потрібно зв'язатися із Путіним", - Лукашенко

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) путін володимир (24231) росія (66502)


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Топ коментарі
+34
После абсуждения, Легитимный президент Растова! Выразил азабоченнасть!!!!
Лукашенко и Путин обсудили революцию в Беларуси - Цензор.НЕТ 5689
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15.08.2020 14:17 Відповісти
+27
Ну, есть ещё сомнения, кто за лукавого упыря?
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15.08.2020 13:54 Відповісти
+26
Два урода.... Но шас он уже на коленях здороваться будет! Ну или полный шпагат!
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15.08.2020 13:57 Відповісти
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Два ***** обсудили революцию)))
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15.08.2020 18:37 Відповісти
Що ж це воно за "деструктивні сили", не перевдягнуті "ввічливі чоловічки" з дубинками в руках, пока що?
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15.08.2020 18:42 Відповісти
Уже революция?
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15.08.2020 19:03 Відповісти
Просив в ***** ляксандр хатинку прикупити. Не в готелі ж йому жити після втечі?
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15.08.2020 20:39 Відповісти
криваві виродки
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15.08.2020 21:28 Відповісти
Лукашенко та Путін обговорили революцію в Білорусі - Цензор.НЕТ 6629
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15.08.2020 22:19 Відповісти
"С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - заявили в Кремле. Источник: https://censor.net/n3213970

НЕПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ - ВОЮВАТИ ЗІ СВОЇМ НАРОДОМ ЦЕ САМОГУБСТВО НАВІТЬ ДЛЯ АФРИКАНСЬКИХ ДИКТАТОРІВ Повістки у Гаагу будуть приходити навіть у Пекінську область
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15.08.2020 22:58 Відповісти
Самое основное не написали.
Путин введет войска по просьбе Луки.
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15.08.2020 23:23 Відповісти
за свободу надо платить, сябры
Украина уже, и еще продолжает платить
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15.08.2020 23:28 Відповісти
Так украинцы платят за свободу, а свободы и близко нет. Всем управляют олигархи, а демократии только имитация.
Поэтому, попытка экспорта "демократии" из Украины в Беларусь может привести только к тому что они получат олигархию.
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15.11.2020 15:34 Відповісти
Интересно. В США протестующие, которые считают, что выборы сфальсифицированы в пользу байдена, у нас называют сторонниками байдена, а сторонников Тихановской называют "народ".
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15.11.2020 15:26 Відповісти
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