Лукашенко та Путін обговорили революцію в Білорусі (оновлено)

Олександр Лукашенко та Володимир Путін провели в суботу телефонну розмову про ситуацію "всередині і довкола" Білорусі.

Про це повідомляє із посиланням на пресслужбу Лукашенка білоруське державне інформагентство "Белта", інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулася телефонна розмова президента Білорусі Олександра Лукашенка з президентом Росії Володимиром Путіним. Президенти обговорили ситуацію, яка складається всередині і довкола Республіки Білорусь", - сказано в повідомленні.

Пресслужба Кремля повідомила, що Лукашенко поінформував про ситуацію в Білорусі після виборів.

"Обидві сторони висловили впевненість, що всі проблеми буде незабаром врегульовано. Головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть до того, аби завдати шкоди взаємовигідній співпраці двох країн у рамках Союзної держави", - заявили в Кремлі.

Раніше в суботу, 15 серпня, оголошений ЦВК Білорусі переможцем президентських виборів Олександр Лукашенко заявив про необхідність обговорити ситуацію в країні з президентом РФ Володимиром Путіним. "Це вже загроза не тільки Білорусі", - заявив він.

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