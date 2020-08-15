"Потрібно зв'язатися із Путіним", - Лукашенко
Президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір зв'язатися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, бо вбачає у заходах у своїй країні загрозу для Росії.
Про це він заявив у суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Фактично за сценарієм розгортається агресія проти Білорусі. Треба зв'язатися з Путіним, президентом Росії, щоб я міг із ним переговорити зараз. Адже це вже загроза не тільки для Білорусі", - заявив Лукашенко.
"Знаєте, деякі росіяни, я дивлюся, там занадто розумні, починають кричати: "Ось, Білорусь, так, не так... Я хочу сказати, що захист сьогодні Білорусі - це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди. Тому за нас так вчепилися", - додав він.
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Лукашенко заявив, що протестувальники намагаються "заколихати" владу мирними акціями.
"Нас заколихувати не треба мирними акціями і демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре це бачимо. Зрештою, ми ж методички читали щодо кольорових революцій", - сказав Лукашенко.
"У мене, виявляється, вже знайшли в Москві якийсь будинок. Я зараз публічно хочу сказати: знайшли, то заберіть його. У мене в Білорусі власності немає, крім резиденції офіційної, де я живу в селі. Ні, ось ці починають фейки. Виявляється, я вже з країни виїхав позавчора, виявляється, я чи то помер, чи то захворів. І це все крутиться. Для чого? Щоб у народу створити ось цей підленький настрій. Не вдасться. Ми мусимо не допустити цього", - додав він.
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ідіот сам закриває нормальне майбутнє для Білорусі, лише б залишитися при владі, але тепер вже рассєянським губернатором...
Навіть не хватило клепки "виграти" з 53-ма чи 65-ю відсотками та не бити людей.... переграло вусате чмо само себе і тепер вже остаточно зливає Білорусь та білорусів під парАшу...
так просто не уйдет
"Ніщо так не розбещує, як влада, абсолютна влада розбещує абсолютно." (с)
Тому в демократичних державах передбачається змінюваність керівників влади.
Взагалі, диктатори є моральними олігофренами.
Кровавый каратель позвонил кровавом Карлику.
и никакого сочувствия и совести для пострадавших: азиат с чечено-кадыровскими корнями.
Теперь понятно, кто туда "майданутых" привез! Дык он же сам и организовал....
Не дай Бог! а к тому идет.....
Новый президент заключает с Россией договор о «союзном государстве», который возглавляет Путин (глава госсовета), а Лукашенко становиться секретарем госсовета.
При этом, как сообщают источники, Лукашенко прямо призывает Путина ввести в Беларусь войска для подавления протестов."
... Лукашенко заявил о договоренности с рассеей в вопросе безопасности
Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии...
мэйл.сРу.
ЛУКАШ СТАЄ ЩЕ БІЛЬШ ПОЗОРНІШИМ НІЖ ЯНУКОВОЩ - ТОЙ ХОЧ У ВІДКРИТУ ДОПОМОГУ КАЦАПІВ НЕ КЛЯНЧИВ. Чим все скінчилось ми знаємо. Вітєбська народна республіка
На одной из конференций по безопасности (допустим 5.12.2019 г. в г. Минске)
российские КГБисты завербовали генерала РБ... Генерал пообещал за вознаграждение (да и пенсия генеральская российская больше)
привести Беларусь в лоно России на блюдечке.
Для этого Он и его подчиненные использовали "гибридные" методы.
Способ был не только в том чтобы президент победил в первом туре, а победил с невероятными,
нереальными цифрами. Этим вызвать гнев народа. По просьбе этого генерала ОМОН был особенно жесток
с митингующими и задержанными, чтобы сделать власть абсолютно нелигитимной.
В данной ситуации все получилось точно по плану российских кураторов -
звонок Путину с просьбой защитить.
И осталось подождать кульминации - зеленых человечков...
Самый ярый "патриот" независимости Беларуси Л. - отдаст эту независимость на блюдечке.
По своей воле или подстава - уже не важно.
Теперь по Чернышевскому - "Что делать?" беларусам?