"Потрібно зв'язатися із Путіним", - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір зв'язатися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, бо вбачає у заходах у своїй країні загрозу для Росії.

Про це він заявив у суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Фактично за сценарієм розгортається агресія проти Білорусі. Треба зв'язатися з Путіним, президентом Росії, щоб я міг із ним переговорити зараз. Адже це вже загроза не тільки для Білорусі", - заявив Лукашенко.

"Знаєте, деякі росіяни, я дивлюся, там занадто розумні, починають кричати: "Ось, Білорусь, так, не так... Я хочу сказати, що захист сьогодні Білорусі - це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди. Тому за нас так вчепилися", - додав він.

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Лукашенко заявив, що протестувальники намагаються "заколихати" владу мирними акціями.

"Нас заколихувати не треба мирними акціями і демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре це бачимо. Зрештою, ми ж методички читали щодо кольорових революцій", - сказав Лукашенко.

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"У мене, виявляється, вже знайшли в Москві якийсь будинок. Я зараз публічно хочу сказати: знайшли, то заберіть його. У мене в Білорусі власності немає, крім резиденції офіційної, де я живу в селі. Ні, ось ці починають фейки. Виявляється, я вже з країни виїхав позавчора, виявляється, я чи то помер, чи то захворів. І це все крутиться. Для чого? Щоб у народу створити ось цей підленький настрій. Не вдасться. Ми мусимо не допустити цього", - додав він.