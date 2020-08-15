"Надо связаться с Путиным", - Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, потому что видит в происходящем в своей стране угрозу России.
Об этом он заявил в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси", - заявил Лукашенко.
"Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак... Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - добавил он.
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Лукашенко заявил, что протестующие пытаются "убаюкать" власти мирными акциями.
"Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций", - сказал Лукашенко.
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"У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны", - добавил он.
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ідіот сам закриває нормальне майбутнє для Білорусі, лише б залишитися при владі, але тепер вже рассєянським губернатором...
Навіть не хватило клепки "виграти" з 53-ма чи 65-ю відсотками та не бити людей.... переграло вусате чмо само себе і тепер вже остаточно зливає Білорусь та білорусів під парАшу...
так просто не уйдет
"Ніщо так не розбещує, як влада, абсолютна влада розбещує абсолютно." (с)
Тому в демократичних державах передбачається змінюваність керівників влади.
Взагалі, диктатори є моральними олігофренами.
Кровавый каратель позвонил кровавом Карлику.
и никакого сочувствия и совести для пострадавших: азиат с чечено-кадыровскими корнями.
Теперь понятно, кто туда "майданутых" привез! Дык он же сам и организовал....
Не дай Бог! а к тому идет.....
Новый президент заключает с Россией договор о «союзном государстве», который возглавляет Путин (глава госсовета), а Лукашенко становиться секретарем госсовета.
При этом, как сообщают источники, Лукашенко прямо призывает Путина ввести в Беларусь войска для подавления протестов."
... Лукашенко заявил о договоренности с рассеей в вопросе безопасности
Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии...
мэйл.сРу.
ЛУКАШ СТАЄ ЩЕ БІЛЬШ ПОЗОРНІШИМ НІЖ ЯНУКОВОЩ - ТОЙ ХОЧ У ВІДКРИТУ ДОПОМОГУ КАЦАПІВ НЕ КЛЯНЧИВ. Чим все скінчилось ми знаємо. Вітєбська народна республіка
На одной из конференций по безопасности (допустим 5.12.2019 г. в г. Минске)
российские КГБисты завербовали генерала РБ... Генерал пообещал за вознаграждение (да и пенсия генеральская российская больше)
привести Беларусь в лоно России на блюдечке.
Для этого Он и его подчиненные использовали "гибридные" методы.
Способ был не только в том чтобы президент победил в первом туре, а победил с невероятными,
нереальными цифрами. Этим вызвать гнев народа. По просьбе этого генерала ОМОН был особенно жесток
с митингующими и задержанными, чтобы сделать власть абсолютно нелигитимной.
В данной ситуации все получилось точно по плану российских кураторов -
звонок Путину с просьбой защитить.
И осталось подождать кульминации - зеленых человечков...
Самый ярый "патриот" независимости Беларуси Л. - отдаст эту независимость на блюдечке.
По своей воле или подстава - уже не важно.
Теперь по Чернышевскому - "Что делать?" беларусам?