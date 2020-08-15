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Новости Революция в Беларуси
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"Надо связаться с Путиным", - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, потому что видит в происходящем в своей стране угрозу России.

Об этом он заявил в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси", - заявил Лукашенко.

"Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак... Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Российская пропагандистка Симоньян заявила, что в Беларуси "пора уже вежливым людям навести порядок"

Лукашенко заявил, что протестующие пытаются "убаюкать" власти мирными акциями.

"Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций", - сказал Лукашенко.

Также на Цензор.НЕТ: Обращение Тихановской с призывом не сопротивляться милиции записывали в моем кабинете, - глава ЦИК Беларуси Ермошина

"У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны", - добавил он.

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) путин владимир (31658) россия (96472)


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Топ комментарии
+68
Путен ввидивайска?
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15.08.2020 12:28 Ответить
+59
Если экономически Россия еще как-то цепляется за остатки
20-го века (а кое-где уже в веке 19-м), то в общественно-социальном плане
ухнула сразу в Средневековье. …в Кремле
Царь-самодержец, на Кавказе эмиры, в областях бояре, повсюду опричники, а под
ними холопья подневольные, безголосые и бесправные...
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15.08.2020 12:29 Ответить
+35
Двуликий Лукаш ********** подстилка дурака научился включать -- сам небось звонил уже 20 раз балабол
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15.08.2020 12:34 Ответить
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Слушай мы понимаем что многолетние звездюли от луки не приводят в порядок психику. Но ты старайся держать себя в руках.
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15.08.2020 13:54 Ответить
Че, прозрение от вчерашних союзников? 😷
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15.08.2020 14:03 Ответить
Mozno uze gotovitsia volne bezencev v Evropu.Kak bi drugogo i vybora etim liudiam nebudit
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15.08.2020 13:43 Ответить
и останутся там одни пенсы. и именно пенсы 26 лет назад голосовали за Луку, и через 26 лет это аукнулось молодому поколению. а тех пенсов уже давно и нет на свете.
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15.08.2020 14:54 Ответить
млять. походу, лука, будет приглашать зеленых человечков .
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15.08.2020 13:45 Ответить
неожиданность?
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15.08.2020 13:56 Ответить
после известных событий нет. а, вот до них были "смутные сомненья".
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15.08.2020 14:13 Ответить
пересрав вусатий тарган дуже сильно... несе повну маячню і з крейсірською швидкістю перетворює Білорусь на рассєянську губєрнію, а себе на губернатора...

ідіот сам закриває нормальне майбутнє для Білорусі, лише б залишитися при владі, але тепер вже рассєянським губернатором...

Навіть не хватило клепки "виграти" з 53-ма чи 65-ю відсотками та не бити людей.... переграло вусате чмо само себе і тепер вже остаточно зливає Білорусь та білорусів під парАшу...
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15.08.2020 13:49 Ответить
у него куча личинок - целый клан - 3 сына , 7 внуков, 2 невестки, 2 жены а еще их родичи.
так просто не уйдет
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15.08.2020 14:56 Ответить
на рахунок клану нова для мене інформація... дякую.
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15.08.2020 19:27 Ответить
Пора защитить русскоязычных от русскоязычных...
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15.08.2020 13:50 Ответить
При помощи русскоязычных
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15.08.2020 15:27 Ответить
ні)) за допомогою бурятів))
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15.08.2020 20:38 Ответить
*********** звертається до кремлівського фюрера за допомогою , а це значить , що росія введе війська або зелених чоловічків, як це було в Криму і Донбасі !
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15.08.2020 13:52 Ответить
он развел милицию, ОМОн и военных в огромных количествах несколько сот тысяч- и все мало, еще и за помощью обращается. по стопам Януковича идет, хотя тот не был таким жестоким в первые дни.
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15.08.2020 14:53 Ответить
Влада і гроші два самих сильних наркотики.
"Ніщо так не розбещує, як влада, абсолютна влада розбещує абсолютно." (с)
Тому в демократичних державах передбачається змінюваність керівників влади.
Взагалі, диктатори є моральними олігофренами.
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15.08.2020 13:53 Ответить
гарна новина
"Потрібно зв'язатися із Путіним", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9898
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15.08.2020 13:58 Ответить
а не .уй на коров заглядываться ...
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15.08.2020 14:10 Ответить
не его телка что бы к ней приставать
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15.08.2020 14:41 Ответить
и так будет с каждым - бык сказал.
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15.08.2020 21:58 Ответить
ну и шо мелкое, но старшее братило, тебе санек, нашептало?
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15.08.2020 14:09 Ответить
По-моєму йому час стрітися з кобздоном
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15.08.2020 14:15 Ответить
Да ,да ,надо бы ноги делать хоть куда-нибудь а с путиным-****** связываться это дело хреновое.
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15.08.2020 14:17 Ответить
Білоруси вас збиває і тримає в страху саме омон РФ,тільки вони так жорстоко можуть застосовувати силу.А бацька валяє дурня,що треба переговорити з путлером.
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15.08.2020 14:18 Ответить
Третья сила?
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15.08.2020 14:27 Ответить
хочет позвать расейский ОМОН, чтобы потом вину за кровь спихнуть на Путина.
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15.08.2020 14:58 Ответить
Российский ОМОН в Беларуси с первого дня событий.
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15.08.2020 15:10 Ответить
"Потрібно зв'язатися із Путіним", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8270
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15.08.2020 14:37 Ответить
Тараканье рыло соответствует тараканьему нутру.
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15.08.2020 14:38 Ответить
Этот Лукаш и говорит уже примитивным как из подворотни языком как Путин.
Кровавый каратель позвонил кровавом Карлику.
и никакого сочувствия и совести для пострадавших: азиат с чечено-кадыровскими корнями.
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15.08.2020 14:49 Ответить
И потом, мы же методички читали цветных революций", - сказал Лукашенко

Теперь понятно, кто туда "майданутых" привез! Дык он же сам и организовал....
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15.08.2020 15:05 Ответить
Лука зоркий цербер на страже адовых врат Мордора
"Потрібно зв'язатися із Путіним", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3552
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15.08.2020 15:07 Ответить
Вот и вся так называемая "независимость" Беларуси в исполнении Лукавого.
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15.08.2020 15:28 Ответить
Тут вопрос не в независимости, лукашенко просто общается с организаторами протестов и хочет узнать условия на которых кацапы согласятся их свернуть. И в этом и есть огромная проблема для нас.
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15.08.2020 17:32 Ответить
Все, как под копирку. Сейчас по плану будет писать письмо путлеру с просьбой 'защитить беларусский народ' от Омерики.
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15.08.2020 15:39 Ответить
Бацька пытается играть с Пуйлом в Асада, но сыграет в Каддафи.
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15.08.2020 15:40 Ответить
То в тебе немає обрізаного канала Бені, а то ти вже вбив би свого брата, продав всю електроенергію і зробив зубожіння. Всі б твої трактори і МАзи ломались би, і ти був би баригою і мародером.
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15.08.2020 15:46 Ответить
У них есть кацапские мозгомойки, а там он бы не только убил своего брата, но еще и съел бы его.
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15.08.2020 17:30 Ответить
Жёстко но правда
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15.08.2020 19:54 Ответить
Попросить место на Рублёвке? Или на Новодевичьем?
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15.08.2020 15:57 Ответить
Усатый с ума сошел. Уже давно.
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15.08.2020 16:11 Ответить
в начале этих протестов, тут кто-то писал, что при худшем развитии сценария наша граница с рашей увеличится по периметру на всю беларусь.
Не дай Бог! а к тому идет.....
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15.08.2020 17:18 Ответить
Вона вже давно збільшилась, немає ніякої суверенної Білорусі.
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15.08.2020 19:25 Ответить
Насколько я понимаю это версия для ватного лохотрата лукашенко, на самом деле будут обсуждаться условия при которых кацапы прекратят организовывать и поддерживать эти протесты, впрочем именно то чего и добивались кацапы.
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15.08.2020 17:26 Ответить
+++++
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15.08.2020 21:38 Ответить
Новое псевдогоссударство БНР не за горами.
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15.08.2020 17:49 Ответить
Ні, буде БєлоруССкій федеральний округ з керівником Шойгу.
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15.08.2020 18:07 Ответить
А может к Лукашенко отправить наших "нових" лиц: Татарова, Каву, Шкарлета, Мертветчука с его коблой ЗаЖОПу, разумеется с Ермаком-Козырем во главе, может у него сразу все наладится.
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15.08.2020 19:15 Ответить
Ну, любителі Лукашенка бачите яка вона та стабільність, в кінці такої "стабільності" завжди ворожа армія.
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15.08.2020 19:22 Ответить
Бацько бацьком но без царя в голове никак
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15.08.2020 19:53 Ответить
Лукашенко говорил что он великий законник ..каким законом инициирует ввод российскийх войск в Беларусь ?
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15.08.2020 20:09 Ответить
все, сдал страну.
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15.08.2020 20:30 Ответить
Мы Александр Белорусский этого допустить не должны так он уже монарх Коллаборант )(еров готов рашистам страну сдать
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15.08.2020 20:51 Ответить
ЦИТАТА: "Ряд источников сообщают, что Лукашенко согласился на аннексию Беларуси в обмен на свою безопасность. С этой целью планируется проведения т.н. «досрочных выборов» с победой на них кремлевской креатуры Бабарико.
Новый президент заключает с Россией договор о «союзном государстве», который возглавляет Путин (глава госсовета), а Лукашенко становиться секретарем госсовета.
При этом, как сообщают источники, Лукашенко прямо призывает Путина ввести в Беларусь войска для подавления протестов."
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15.08.2020 21:05 Ответить
да, дела...
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15.08.2020 21:05 Ответить
Бацька обосрался .Путин введи войска ,где то это было ?
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15.08.2020 21:09 Ответить
вусатий ватний тарган таки злив Білорусь кремляді, тільки лише б лишитися при владі... тепер правда лише губернатором бєларусскай губєрніі вЯлікай рассєї-паРаші

... Лукашенко заявил о договоренности с рассеей в вопросе безопасности
Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии...
мэйл.сРу.
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15.08.2020 21:34 Ответить
"Надо позвонить Путину и спросить есть ли свободное жильё в Ростове".
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15.08.2020 21:45 Ответить
мене позиція Лука рашиста-фашиста не дивує
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15.08.2020 21:48 Ответить
Я изначально был за Лукашенко, теперь однозначно нет.
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15.08.2020 22:28 Ответить
"Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси", - заявил Лукашенко. Источник: https://censor.net/n3213962

ЛУКАШ СТАЄ ЩЕ БІЛЬШ ПОЗОРНІШИМ НІЖ ЯНУКОВОЩ - ТОЙ ХОЧ У ВІДКРИТУ ДОПОМОГУ КАЦАПІВ НЕ КЛЯНЧИВ. Чим все скінчилось ми знаємо. Вітєбська народна республіка
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15.08.2020 22:54 Ответить
Конспирологическая теория, возможно и бред, а может и нет:

На одной из конференций по безопасности (допустим 5.12.2019 г. в г. Минске)
российские КГБисты завербовали генерала РБ... Генерал пообещал за вознаграждение (да и пенсия генеральская российская больше)
привести Беларусь в лоно России на блюдечке.
Для этого Он и его подчиненные использовали "гибридные" методы.
Способ был не только в том чтобы президент победил в первом туре, а победил с невероятными,
нереальными цифрами. Этим вызвать гнев народа. По просьбе этого генерала ОМОН был особенно жесток
с митингующими и задержанными, чтобы сделать власть абсолютно нелигитимной.
В данной ситуации все получилось точно по плану российских кураторов -
звонок Путину с просьбой защитить.
И осталось подождать кульминации - зеленых человечков...
Самый ярый "патриот" независимости Беларуси Л. - отдаст эту независимость на блюдечке.
По своей воле или подстава - уже не важно.

Теперь по Чернышевскому - "Что делать?" беларусам?
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16.08.2020 00:27 Ответить
А С КЕМ ЕЩЁ !?)
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16.08.2020 00:33 Ответить
ЛУКАШЕНКО НАЧАЛ СДАВАТЬ ПОДЕЛЬНИКОВ !)
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16.08.2020 00:34 Ответить
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