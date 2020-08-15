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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко и Путин обсудили революцию в Беларуси (обновлено)

Лукашенко и Путин обсудили революцию в Беларуси (обновлено)

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели в субботу телефонный разговор о ситуации "внутри и вокруг" Беларуси.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Лукашенко белорусское государственное информагентство "Белта", информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. ... Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", - сказано в сообщении.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Лукашенко проинформировал о ситуации в Беларуси после выборов.

"С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - заявили в Кремле.

Ранее в субботу, 15 августа объявленный ЦИК Беларуси победителем президентских выборов Александр Лукашенко заявил о необходимости обсудить ситуацию в стране с президентом РФ Владимиром Путиным. "это уже угроза не только Беларуси", - заявил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Надо связаться с Путиным", - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) путин владимир (31658) россия (96472)


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Топ комментарии
+34
После абсуждения, Легитимный президент Растова! Выразил азабоченнасть!!!!
Лукашенко и Путин обсудили революцию в Беларуси - Цензор.НЕТ 5689
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15.08.2020 14:17 Ответить
+27
Ну, есть ещё сомнения, кто за лукавого упыря?
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15.08.2020 13:54 Ответить
+26
Два урода.... Но шас он уже на коленях здороваться будет! Ну или полный шпагат!
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15.08.2020 13:57 Ответить
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Два ***** обсудили революцию)))
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15.08.2020 18:37 Ответить
Що ж це воно за "деструктивні сили", не перевдягнуті "ввічливі чоловічки" з дубинками в руках, пока що?
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15.08.2020 18:42 Ответить
Уже революция?
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15.08.2020 19:03 Ответить
Просив в ***** ляксандр хатинку прикупити. Не в готелі ж йому жити після втечі?
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15.08.2020 20:39 Ответить
криваві виродки
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15.08.2020 21:28 Ответить
Лукашенко та Путін обговорили революцію в Білорусі - Цензор.НЕТ 6629
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15.08.2020 22:19 Ответить
"С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - заявили в Кремле. Источник: https://censor.net/n3213970

НЕПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ - ВОЮВАТИ ЗІ СВОЇМ НАРОДОМ ЦЕ САМОГУБСТВО НАВІТЬ ДЛЯ АФРИКАНСЬКИХ ДИКТАТОРІВ Повістки у Гаагу будуть приходити навіть у Пекінську область
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15.08.2020 22:58 Ответить
Самое основное не написали.
Путин введет войска по просьбе Луки.
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15.08.2020 23:23 Ответить
за свободу надо платить, сябры
Украина уже, и еще продолжает платить
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15.08.2020 23:28 Ответить
Так украинцы платят за свободу, а свободы и близко нет. Всем управляют олигархи, а демократии только имитация.
Поэтому, попытка экспорта "демократии" из Украины в Беларусь может привести только к тому что они получат олигархию.
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15.11.2020 15:34 Ответить
Интересно. В США протестующие, которые считают, что выборы сфальсифицированы в пользу байдена, у нас называют сторонниками байдена, а сторонников Тихановской называют "народ".
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15.11.2020 15:26 Ответить
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