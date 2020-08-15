Лукашенко и Путин обсудили революцию в Беларуси (обновлено)
Александр Лукашенко и Владимир Путин провели в субботу телефонный разговор о ситуации "внутри и вокруг" Беларуси.
Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Лукашенко белорусское государственное информагентство "Белта", информирует Цензор.НЕТ.
"Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. ... Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", - сказано в сообщении.
Пресс-служба Кремля сообщила, что Лукашенко проинформировал о ситуации в Беларуси после выборов.
"С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - заявили в Кремле.
Ранее в субботу, 15 августа объявленный ЦИК Беларуси победителем президентских выборов Александр Лукашенко заявил о необходимости обсудить ситуацию в стране с президентом РФ Владимиром Путиным. "это уже угроза не только Беларуси", - заявил он.
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