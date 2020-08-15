6 людей потрапили до лікарні після ДТП в окупованому Криму

Автомобілі Kia Sportage і Sarah Heran зіткнулися в Сакському районі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Аварія сталася в селі Ромашкине Сакського району.

"Встановлено, що сталося зіткнення легкових автомобілів Kia Sportage і Sarah Heran. У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 6 осіб. Кримськими рятувальниками була проведена деблокація водія Kia Sportage", – йдеться в повідомленні.

Причини та винуватці аварії не вказуються.

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