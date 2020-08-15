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6 людей потрапили до лікарні після ДТП в окупованому Криму
Автомобілі Kia Sportage і Sarah Heran зіткнулися в Сакському районі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
Аварія сталася в селі Ромашкине Сакського району.
"Встановлено, що сталося зіткнення легкових автомобілів Kia Sportage і Sarah Heran. У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 6 осіб. Кримськими рятувальниками була проведена деблокація водія Kia Sportage", – йдеться в повідомленні.
Причини та винуватці аварії не вказуються.
Топ коментарі
+10 No48
показати весь коментар15.08.2020 16:57 Відповісти Посилання
+8 Гельдрих
показати весь коментар15.08.2020 17:14 Відповісти Посилання
+5 НБ
показати весь коментар15.08.2020 17:19 Відповісти Посилання
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Якшо нема то й похєр
А что там еще сёла? Я думал уже деревни.