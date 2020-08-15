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Новини Окуповані території
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6 людей потрапили до лікарні після ДТП в окупованому Криму

6 людей потрапили до лікарні після ДТП в окупованому Криму

Автомобілі Kia Sportage і Sarah Heran зіткнулися в Сакському районі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Аварія сталася в селі Ромашкине Сакського району.

"Встановлено, що сталося зіткнення легкових автомобілів Kia Sportage і Sarah Heran. У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 6 осіб. Кримськими рятувальниками була проведена деблокація водія Kia Sportage", – йдеться в повідомленні.

Причини та винуватці аварії не вказуються.

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ДТП (4496) Крим (14203)


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Топ коментарі
+10
Серед них власники україських паспортиїв є?
Якшо нема то й похєр
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15.08.2020 16:57 Відповісти
+8
6 людей потрапили до лікарні після ДТП в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5872
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15.08.2020 17:14 Відповісти
+5
Та якось по фіг. "Нам своє робить!"
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15.08.2020 17:19 Відповісти
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Скорейшего выздоровления.
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15.08.2020 16:57 Відповісти
Серед них власники україських паспортиїв є?
Якшо нема то й похєр
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15.08.2020 16:57 Відповісти
Сара простите что?
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15.08.2020 23:36 Відповісти
6 людей потрапили до лікарні після ДТП в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5872
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15.08.2020 17:14 Відповісти
Чим їх меньше- Нас більше!!
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15.08.2020 17:17 Відповісти
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15.08.2020 17:20 Відповісти
Та якось по фіг. "Нам своє робить!"
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15.08.2020 17:19 Відповісти
а люди то там были? в этом ДТП!
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15.08.2020 17:21 Відповісти
"*****!"(с)
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15.08.2020 17:19 Відповісти
Одно жалко: не на смерть 😢
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15.08.2020 17:28 Відповісти
Ибо смерть катсапов это просто праздник какой-то. А если бы не это их бы убили солдаты НАТО 😁
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15.08.2020 17:29 Відповісти
Одна из сотен обычных аварий. Зачем это в топ подавать??? Вчера под Ровно шесть трупов. но цензор не удосужился об этом написать. А здесь рядовое столкновение. без жертв... Х.З. Современные журналисты ... вот они такие....
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15.08.2020 17:49 Відповісти
якось пофіг
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15.08.2020 17:50 Відповісти
В таких новинах українців повинно цікавити тільки одне : скільки кацапів щдохло.
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15.08.2020 18:10 Відповісти
Вчора під Рівному загинуло шесторе українців. Цензор про це не написав. А десь в Криму рядова аварія без жертв і відразу в топ... Журналюги - ви їбонуті на всю голову
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15.08.2020 18:16 Відповісти
НА оккупированном Крыме.
А что там еще сёла? Я думал уже деревни.
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15.08.2020 18:28 Відповісти
Татары фруктики кацапам везли?
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15.08.2020 18:46 Відповісти
Какие фрукты в пустыне? Вон на фото верблюжья колючка.
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15.08.2020 18:59 Відповісти
..так а шо за сара..??- пролейте, гугл невкурсах..
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16.08.2020 00:45 Відповісти
..так а шо за сара..??- пролейте, гугл невкурсах..
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16.08.2020 00:50 Відповісти
 
 