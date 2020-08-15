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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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6 человек попали в больницу после ДТП в оккупированном Крыму

6 человек попали в больницу после ДТП в оккупированном Крыму

Автомобили Kia Sportage и Sarah Heran столкнулись в Сакском районе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Авария произошла в селе Ромашкино Сакского района.

"Установлено, что произошло столкновение легковых автомобилей Kia Sportage и Sarah Heran. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 человек. Крымскими спасателями была проведена деблокация водителя Kia Sportage", – сообщили в оккупационном МЧС Крыма.

Причины и виновники аварии не указываются.

Также на Цензор.НЕТ: Скорая перевернулась в Одессе в результате ДТП, пострадали два человека. ФОТО

Автор: 

ДТП (7699) Крым (26437)


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Топ комментарии
+10
Серед них власники україських паспортиїв є?
Якшо нема то й похєр
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15.08.2020 16:57 Ответить
+8
6 людей потрапили до лікарні після ДТП в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5872
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15.08.2020 17:14 Ответить
+5
Та якось по фіг. "Нам своє робить!"
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15.08.2020 17:19 Ответить
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Скорейшего выздоровления.
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15.08.2020 16:57 Ответить
Серед них власники україських паспортиїв є?
Якшо нема то й похєр
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15.08.2020 16:57 Ответить
Сара простите что?
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15.08.2020 23:36 Ответить
6 людей потрапили до лікарні після ДТП в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5872
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15.08.2020 17:14 Ответить
Чим їх меньше- Нас більше!!
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15.08.2020 17:17 Ответить
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15.08.2020 17:20 Ответить
Та якось по фіг. "Нам своє робить!"
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15.08.2020 17:19 Ответить
а люди то там были? в этом ДТП!
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15.08.2020 17:21 Ответить
"*****!"(с)
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15.08.2020 17:19 Ответить
Одно жалко: не на смерть 😢
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15.08.2020 17:28 Ответить
Ибо смерть катсапов это просто праздник какой-то. А если бы не это их бы убили солдаты НАТО 😁
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15.08.2020 17:29 Ответить
Одна из сотен обычных аварий. Зачем это в топ подавать??? Вчера под Ровно шесть трупов. но цензор не удосужился об этом написать. А здесь рядовое столкновение. без жертв... Х.З. Современные журналисты ... вот они такие....
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15.08.2020 17:49 Ответить
якось пофіг
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15.08.2020 17:50 Ответить
В таких новинах українців повинно цікавити тільки одне : скільки кацапів щдохло.
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15.08.2020 18:10 Ответить
Вчора під Рівному загинуло шесторе українців. Цензор про це не написав. А десь в Криму рядова аварія без жертв і відразу в топ... Журналюги - ви їбонуті на всю голову
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15.08.2020 18:16 Ответить
НА оккупированном Крыме.
А что там еще сёла? Я думал уже деревни.
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15.08.2020 18:28 Ответить
Татары фруктики кацапам везли?
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15.08.2020 18:46 Ответить
Какие фрукты в пустыне? Вон на фото верблюжья колючка.
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15.08.2020 18:59 Ответить
..так а шо за сара..??- пролейте, гугл невкурсах..
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16.08.2020 00:45 Ответить
..так а шо за сара..??- пролейте, гугл невкурсах..
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16.08.2020 00:50 Ответить
 
 