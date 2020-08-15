6 человек попали в больницу после ДТП в оккупированном Крыму
Автомобили Kia Sportage и Sarah Heran столкнулись в Сакском районе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
Авария произошла в селе Ромашкино Сакского района.
"Установлено, что произошло столкновение легковых автомобилей Kia Sportage и Sarah Heran. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 человек. Крымскими спасателями была проведена деблокация водителя Kia Sportage", – сообщили в оккупационном МЧС Крыма.
Причины и виновники аварии не указываются.
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Якшо нема то й похєр
А что там еще сёла? Я думал уже деревни.