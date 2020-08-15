6 человек попали в больницу после ДТП в оккупированном Крыму

Автомобили Kia Sportage и Sarah Heran столкнулись в Сакском районе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Авария произошла в селе Ромашкино Сакского района.

"Установлено, что произошло столкновение легковых автомобилей Kia Sportage и Sarah Heran. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 человек. Крымскими спасателями была проведена деблокация водителя Kia Sportage", – сообщили в оккупационном МЧС Крыма.

Причины и виновники аварии не указываются.

Также на Цензор.НЕТ: Скорая перевернулась в Одессе в результате ДТП, пострадали два человека. ФОТО