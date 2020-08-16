Вантажівка перекинулася на трасі Київ-Чоп і перекрила рух
У Львівській області на трасі М-06 Київ-Чоп вночі перекинувся вантажний автомобіль. Водія госпіталізували, рух було перекрито.
Про це повідомляє Департамент із питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
Аварія сталася 16 серпня близько 1:20 на відрізку автодороги між містом Сколе та селом Коростів.
Водія, жителя Закарпаття, госпіталізували в стані середнього ступеня тяжкості, у нього діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та поріз руки.
В ОДА повідомили, що вантажівка, перекинувшись, повністю перекрила проїзд трасою Київ-Чоп на 657-му км.
"Об'їзд перекритої ділянки було організовано автодорогою Східниця-Турка. З 4:00 організовано реверсивний рух між населеними пунктами Сколе та Коростів", - зазначають в облдержадміністрації.
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