Швидка перекинулася в Одесі унаслідок ДТП, постраждали дві людини. ФОТО

У Суворовському районі Одеси в п'ятницю, 14 серпня, легковий автомобіль зіткнувся з машиною швидкої допомоги, постраждав медик.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеси, передає Цензор.НЕТ.

"14 серпня близько 14:00 на перехресті вулиці Чорноморського козацтва та скверу "Червоний" водій Volkswagen не надав перевагу швидкій, яка рухалася з включеними проблисковими маячками, і допустив із нею зіткнення. Карета швидкої допомоги перекинулася", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що унаслідок аварії тілесних ушкоджень зазнали 21-річний водій швидкої і 22-річний фельдшер, якого доставили в лікарню. Водій Volkswagen госпіталізації не потребував.

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