Швидка перекинулася в Одесі унаслідок ДТП, постраждали дві людини. ФОТО
У Суворовському районі Одеси в п'ятницю, 14 серпня, легковий автомобіль зіткнувся з машиною швидкої допомоги, постраждав медик.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеси, передає Цензор.НЕТ.
"14 серпня близько 14:00 на перехресті вулиці Чорноморського козацтва та скверу "Червоний" водій Volkswagen не надав перевагу швидкій, яка рухалася з включеними проблисковими маячками, і допустив із нею зіткнення. Карета швидкої допомоги перекинулася", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що унаслідок аварії тілесних ушкоджень зазнали 21-річний водій швидкої і 22-річний фельдшер, якого доставили в лікарню. Водій Volkswagen госпіталізації не потребував.
Топ коментарі
+2 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар15.08.2020 09:13
+1 Лестор Нетописец
показати весь коментар15.08.2020 09:34
+1 Вольф Ларсен
показати весь коментар15.08.2020 09:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Культура вождения стремится к нулю.
Я всегда пропускаю машины со спецсигналами.
У меня нет права им не доверять.
https://vodiy.ua/pdr/3/#31 3.1 Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів https://vodiy.ua/pdr/8/ 8 (крім сигналів регулювальника), https://vodiy.ua/pdr/10/ 10 , https://vodiy.ua/pdr/11/ 11 , https://vodiy.ua/pdr/12/ 12 , https://vodiy.ua/pdr/13/ 13 , https://vodiy.ua/pdr/14/ 14 , https://vodiy.ua/pdr/15/ 15 , https://vodiy.ua/pdr/16/ 16 , https://vodiy.ua/pdr/17/ 17 , https://vodiy.ua/pdr/18/ 18 , https://vodiy.ua/pdr/26/ 26 , https://vodiy.ua/pdr/27/ 27 та пункту https://vodiy.ua/pdr/28/ 28.1 цих Правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху.