Грузовик перевернулся на трассе "Киев-Чоп" и перекрыл движение

Во Львовской области на трассе М-06 Киев-Чоп ночью перевернулся грузовой автомобиль. Водителя госпитализировали, движение было перекрыто.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

Авария произошла 16 августа около 1 часа. 20 мин. на отрезке автодороги между городом Сколе и селом Коростив.

Водителя, жителя Закарпатья, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, у него диагностирована закрытая черепно-мозговую травма, сотрясение головного мозга и порез руки.

В ОГА сообщили, что грузовик, перевернувшись, полностью перекрыл проезд по трассе Киев-Чоп на 657 км.

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"Объезд перекрытого участка был организован по автодороге Сходница - Турка. С 4 ч. организовано реверсивное движение между населенными пунктами Сколе и Коростов", - отмечают в облгосадминистрации.