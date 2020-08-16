Грузовик перевернулся на трассе "Киев-Чоп" и перекрыл движение
Во Львовской области на трассе М-06 Киев-Чоп ночью перевернулся грузовой автомобиль. Водителя госпитализировали, движение было перекрыто.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.
Авария произошла 16 августа около 1 часа. 20 мин. на отрезке автодороги между городом Сколе и селом Коростив.
Водителя, жителя Закарпатья, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, у него диагностирована закрытая черепно-мозговую травма, сотрясение головного мозга и порез руки.
В ОГА сообщили, что грузовик, перевернувшись, полностью перекрыл проезд по трассе Киев-Чоп на 657 км.
Читайте на Цензор.НЕТ: Скорая перевернулась в Одессе в результате ДТП, пострадали два человека. ФОТО
"Объезд перекрытого участка был организован по автодороге Сходница - Турка. С 4 ч. организовано реверсивное движение между населенными пунктами Сколе и Коростов", - отмечают в облгосадминистрации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль