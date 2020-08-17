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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області за добу 165 нових випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу 165 нових випадків COVID-19, - ОДА

Загалом від початку пандемії в Чернівецькій області виявили 7782 випадки коронавірусу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Розумію, що втома від теми коронавірусу присутня, а страх захворіти – ні. Про це свідчать останні показники. Так само не дуже турбує людей, що від цієї недуги помирають. Адже доки трагедія не торкнулася безпосередньо нас та нашої родини, то її ніби й немає, є просто сухі цифри, статистика. Але набагато гірше буде, якщо "втомиться" наша медична система, якщо вона не витримає напливу хворих. Тому вкотре прошу – дотримуйтеся карантину. Бережіть себе і близьких!" - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 21,8 млн, кількість жертв - 773 тис. ІНФОГРАФІКА

За даними ОДА, за 16 серпня в Чернівецькій області виявили 165 нових випадків коронавірусу. Загалом в області виявили 7782 випадки коронавірусу.

У Чернівецькій області за добу 165 нових випадків COVID-19, - ОДА 01
У Чернівецькій області за добу 165 нових випадків COVID-19, - ОДА 02

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
В Черновицкой области за сутки 165 новых случаев COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 2908
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17.08.2020 08:25 Відповісти
+1
Зебилы,вас ничего не спасет.Не прикрывайтесь "карантином", наркомана все равно вынесут с Банковой.
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17.08.2020 08:33 Відповісти
+1
Зе-му-му
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17.08.2020 08:36 Відповісти
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В Черновицкой области за сутки 165 новых случаев COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 2908
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17.08.2020 08:25 Відповісти
Зебилы,вас ничего не спасет.Не прикрывайтесь "карантином", наркомана все равно вынесут с Банковой.
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17.08.2020 08:33 Відповісти
Верной дорогой идёт корован.

В Черновицкой области за сутки 165 новых случаев COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 6298
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17.08.2020 08:34 Відповісти
Зе-му-му
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17.08.2020 08:36 Відповісти
Обратил внимание, что рогатые без масок в стаде ходят?
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17.08.2020 08:39 Відповісти
Не в приміщенні же
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17.08.2020 09:09 Відповісти
Но стадом.
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17.08.2020 09:11 Відповісти
Тримають безпечну відстань. Дискусію продовжувати не буду, це порушення правил форуму.
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17.08.2020 09:17 Відповісти
Зебилы,это не рогатые,это амёбы.Слизь.
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17.08.2020 11:43 Відповісти
 
 