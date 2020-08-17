У Чернівецькій області за добу 165 нових випадків COVID-19, - ОДА
Загалом від початку пандемії в Чернівецькій області виявили 7782 випадки коронавірусу.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.
"Розумію, що втома від теми коронавірусу присутня, а страх захворіти – ні. Про це свідчать останні показники. Так само не дуже турбує людей, що від цієї недуги помирають. Адже доки трагедія не торкнулася безпосередньо нас та нашої родини, то її ніби й немає, є просто сухі цифри, статистика. Але набагато гірше буде, якщо "втомиться" наша медична система, якщо вона не витримає напливу хворих. Тому вкотре прошу – дотримуйтеся карантину. Бережіть себе і близьких!" - розповів він.
За даними ОДА, за 16 серпня в Чернівецькій області виявили 165 нових випадків коронавірусу. Загалом в області виявили 7782 випадки коронавірусу.
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