РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9907 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 163 10

В Черновицкой области за сутки 165 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки 165 новых случаев COVID-19, - ОГА

Всего с начала пандемии в Черновицкой области выявили 7782 случая коронавируса.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Понимаю, что усталость от темы коронавируса присутствует, а страх заболеть - нет. Об этом свидетельствуют последние показатели. Так же не очень беспокоит людей, что от этого недуга умирают. Ведь пока трагедия не коснулась непосредственно нас и нашей семьи, то ее и нет, просто сухие цифры, статистика. Но гораздо хуже будет, если "устанет" наша медицинская система, если она не выдержит наплыва больных. Поэтому еще раз прошу - соблюдайте карантина. Берегите себя и близких!" - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 21,8 млн, количество жертв - 773 тыс. ИНФОГРАФИКА

По данным ОГА, за 16 вгуста в Черновицкой области выявили 165 новых случаев коронавируса. Всего в области выявили 7782 случая коронавируса.

В Черновицкой области за сутки 165 новых случаев COVID-19, - ОГА 01
В Черновицкой области за сутки 165 новых случаев COVID-19, - ОГА 02

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
В Черновицкой области за сутки 165 новых случаев COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 2908
показать весь комментарий
17.08.2020 08:25 Ответить
+1
Зебилы,вас ничего не спасет.Не прикрывайтесь "карантином", наркомана все равно вынесут с Банковой.
показать весь комментарий
17.08.2020 08:33 Ответить
+1
Зе-му-му
показать весь комментарий
17.08.2020 08:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Черновицкой области за сутки 165 новых случаев COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 2908
показать весь комментарий
17.08.2020 08:25 Ответить
Зебилы,вас ничего не спасет.Не прикрывайтесь "карантином", наркомана все равно вынесут с Банковой.
показать весь комментарий
17.08.2020 08:33 Ответить
Верной дорогой идёт корован.

В Черновицкой области за сутки 165 новых случаев COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 6298
показать весь комментарий
17.08.2020 08:34 Ответить
Зе-му-му
показать весь комментарий
17.08.2020 08:36 Ответить
Обратил внимание, что рогатые без масок в стаде ходят?
показать весь комментарий
17.08.2020 08:39 Ответить
Не в приміщенні же
показать весь комментарий
17.08.2020 09:09 Ответить
Но стадом.
показать весь комментарий
17.08.2020 09:11 Ответить
Тримають безпечну відстань. Дискусію продовжувати не буду, це порушення правил форуму.
показать весь комментарий
17.08.2020 09:17 Ответить
Зебилы,это не рогатые,это амёбы.Слизь.
показать весь комментарий
17.08.2020 11:43 Ответить
 
 