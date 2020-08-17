В Черновицкой области за сутки 165 новых случаев COVID-19, - ОГА
Всего с начала пандемии в Черновицкой области выявили 7782 случая коронавируса.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.
"Понимаю, что усталость от темы коронавируса присутствует, а страх заболеть - нет. Об этом свидетельствуют последние показатели. Так же не очень беспокоит людей, что от этого недуга умирают. Ведь пока трагедия не коснулась непосредственно нас и нашей семьи, то ее и нет, просто сухие цифры, статистика. Но гораздо хуже будет, если "устанет" наша медицинская система, если она не выдержит наплыва больных. Поэтому еще раз прошу - соблюдайте карантина. Берегите себя и близких!" - рассказал он.
По данным ОГА, за 16 вгуста в Черновицкой области выявили 165 новых случаев коронавируса. Всего в области выявили 7782 случая коронавируса.
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