Страйки на підприємствах - це "ніж у спину", - Лукашенко

Лукашенко, "президент", який захопив владу в Білорусі, заявив, що "противники" розгойдують ситуацію на промислових підприємствах, а робітникам-страйкарям туди вороття немає.

Про це Лукашенко сказав у суботу в ефірі телеканалу СТВ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо буде працювати економіка, в сотий раз повторюю: ніякі політичні чвари та ігри нам не страшні. Це розуміють і наші противники. Тому вони взялися розхитувати ситуацію в трудових колективах", - зазначив Лукашенко.

"Ще раз повторюю: нікого не вмовляйте. Всі розуміють, що відбувається. Якщо робітник, який в принципі поза політикою, рветься кудись на площу щось демонструвати, це не робітник. Підуть - нехай йдуть. Слухайте, у нас надмірна чисельність на МТЗ, МАЗі, БелАЗі - всюди. Нехай ідуть. Але на заводах їм після цього місця не має бути", - сказав він.

Лукашенко також заявив, що страйки на промислових підприємствах - "ніж у спину".

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"Що це за підходи такі? Президент, уряд, всі ми карячимося, щоб у цей найтяжчий час хоч якусь нормальну хоч трохи зарплату мали. Працюють підприємства, надаємо колосальну допомогу цим підприємствам. І що? Ніж у спину?" - сказав він.