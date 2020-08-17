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Новини Революція в Білорусі
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Страйки на підприємствах - це "ніж у спину", - Лукашенко

Страйки на підприємствах - це

Лукашенко, "президент", який захопив владу в Білорусі, заявив, що "противники" розгойдують ситуацію на промислових підприємствах, а робітникам-страйкарям туди вороття немає.

Про це Лукашенко сказав у суботу в ефірі телеканалу СТВ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо буде працювати економіка, в сотий раз повторюю: ніякі політичні чвари та ігри нам не страшні. Це розуміють і наші противники. Тому вони взялися розхитувати ситуацію в трудових колективах", - зазначив Лукашенко.

"Ще раз повторюю: нікого не вмовляйте. Всі розуміють, що відбувається. Якщо робітник, який в принципі поза політикою, рветься кудись на площу щось демонструвати, це не робітник. Підуть - нехай йдуть. Слухайте, у нас надмірна чисельність на МТЗ, МАЗі, БелАЗі - всюди. Нехай ідуть. Але на заводах їм після цього місця не має бути", - сказав він.

Лукашенко також заявив, що страйки на промислових підприємствах - "ніж у спину".

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"Що це за підходи такі? Президент, уряд, всі ми карячимося, щоб у цей найтяжчий час хоч якусь нормальну хоч трохи зарплату мали. Працюють підприємства, надаємо колосальну допомогу цим підприємствам. І що? Ніж у спину?" - сказав він.

Автор: 

Білорусь (7987) страйк (208) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+39
Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2805
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17.08.2020 10:04 Відповісти
+38
Да не трепыхайся ты уже, жалко выглядишь.
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17.08.2020 09:55 Відповісти
+34
забавно Лука вещает " Если рабочий человек, который в принципе вне политики " а это как ? батрак не имеющий права голоса ?
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17.08.2020 09:57 Відповісти
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Да не трепыхайся ты уже, жалко выглядишь.
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17.08.2020 09:55 Відповісти
А Революция в 17-ом тоже была з забастовками.И в Америке в 30- х. тоже бастовали.Хотя говорят,шо забастовки это народное право на свободу.
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17.08.2020 10:04 Відповісти
А тепер розкажи нам, як Порошенко захоплював владу в Україні у 2018-2019.
Як ти вмієш.
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17.08.2020 10:17 Відповісти
Ну не в 18-ом а в 14-ом.А хто его дод! и знав.Партия Регионлв.
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17.08.2020 10:22 Відповісти
То ти з Лугандону.
Зрозуміло.
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17.08.2020 10:24 Відповісти
А шо,правда не нравится?
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17.08.2020 10:28 Відповісти
Скоріше держак від лопати, і не в спину!
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17.08.2020 09:56 Відповісти
Лука звіздить, що то він ійогоуряд корячиться щоб на підприємствах зарплата була "в цей непростий час". От так! Ні більше, ні менше! "Вона, обто він працює",щобгодувати нероб - робітників і селян. Я зараз заплачу. Від сміху. Якеж воно огидне!
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17.08.2020 10:23 Відповісти
Це щось інше нижче спини.
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17.08.2020 09:56 Відповісти
Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2860
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17.08.2020 09:56 Відповісти
Ну ты народу х..й в рот, а они нож в спину, скажи спасибо что так.
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17.08.2020 09:57 Відповісти
А пониже спины у луки мудищева причинное место плешивого.
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17.08.2020 09:57 Відповісти
забавно Лука вещает " Если рабочий человек, который в принципе вне политики " а это как ? батрак не имеющий права голоса ?
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17.08.2020 09:57 Відповісти
Да как-то так и получается. И ещё, рабочий человек на площади против Луки - это террорист, а на площади ЗА Луку - это красавчик.
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17.08.2020 10:06 Відповісти
Рабочий человек, как мул, должен горбатится на заводе, а вечером смотреть на луку по ящику под пивко. В политику ему лучше не надо, ещё накосячит чегото или поймёт чтото не так по скудоумию - лука эту функцию взял на себя.
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17.08.2020 11:03 Відповісти
зачем эти тезисы живого трупа. Что делает Украина в свету событий там? Промедление в решении этого вопроса грозит новыми проблемами , а именно с зелеными человечками уже с другой стороны.
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17.08.2020 09:58 Відповісти
Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4423
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17.08.2020 09:58 Відповісти
А ти їх дубинами по спинам! Давай, не встидайся, сказав А кажи Б!
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17.08.2020 09:59 Відповісти
Всех уволить!!! Шоушенко с выпердышем Колькой справятся сами - - и на МАЗе, и на БЕЛАЗе, и всех-всех заводах сразу!!!
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17.08.2020 10:00 Відповісти
он реально тексты ху..ла читает))
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17.08.2020 10:01 Відповісти
Это не нож, Саша, это фалос...
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17.08.2020 10:01 Відповісти
"Если рабочий человек, который в принципе вне политики"- это типа рабы? Я правильно понял "президента" Лукашешка, который захватил власть?
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17.08.2020 10:01 Відповісти
Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7398
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17.08.2020 10:02 Відповісти
От ***** заразился?
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17.08.2020 10:02 Відповісти
или от начальствующего кресла.
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17.08.2020 10:19 Відповісти
Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3282
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17.08.2020 10:02 Відповісти
А Вову и Петю не ждете?
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17.08.2020 10:25 Відповісти
Пушилина с Пасечником ждут.
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17.08.2020 10:34 Відповісти
Пинок под зад.
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17.08.2020 10:03 Відповісти
Полтавському шляху,(бывшая Свердлова) привет.!!!
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17.08.2020 10:39 Відповісти
як комунячі слідаки укатували підслідного: ми ж с тобой совєтскіє люді, правда? ми же нє хотім дать класовому врагу шанс на победу? расскажи, что ти слишал...
ну, і таке інше
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17.08.2020 10:03 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/8/17/389843/ Лукашенко повторил фразу-мем Януковича, которую тот произнес перед побегом в Россию
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17.08.2020 10:03 Відповісти
Да уж, кремлевские кукловоды не без чувства юмора.
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17.08.2020 10:06 Відповісти
Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7859
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17.08.2020 10:04 Відповісти
Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2805
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17.08.2020 10:04 Відповісти
А еще лучше з Коломойским и Корбаном.Ну и Кернеса на закуску.
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17.08.2020 10:31 Відповісти
Твое колорадское мнение украинцев очень интересует.
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17.08.2020 10:36 Відповісти
Я за свободу слова.
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17.08.2020 10:42 Відповісти
У этэры заікаецца ды-джей
У аблоках завіхаецца пілёт
Шчасьце нашае блукае усё бліжэй
Паміж пустак і балот балот балот


Андрэй Хадановіч
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17.08.2020 15:32 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky

Лука умоляет Пу о вторжении. Тот, соблазненный обещанием вожделенного аншлюса, находится на грани принятия этого рокового для России, Беларуси, мира решения. Предателя Луку надо валить немедленно, чтобы убедить Пу в абсолютной бесперспективности их безумной затеи.
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17.08.2020 10:06 Відповісти
Да ненадолго это.
Я о сушествовании предприятий.
Если Беларусь станет Беларусским Федеральным округом РФ, то россияне закроют там и тракторный завод, и БЕЛАЗ, зачем им конкуренты?
А калийное предприятие заберет Кадыров (он Беларусь посещал).
Если Беларусь впишется в прогрессивное мировое человечество, то прогрессивное мировое человечество закроет и тракторный завод, и БЕЛАЗ, зачем им конкуренты?
Не согласны со мной - читайте Арестовича, он такого же мнения.

Все, происходящее в Беларуси волнует меня лишь только потому, что нет больше у Украины в Беларуси союзника, вот это вот печально.
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17.08.2020 10:07 Відповісти
А кто там в белоруссии был у Украины союзником?
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17.08.2020 10:19 Відповісти
Лукашенко был, кагда был настоящий.
Иди, заинька, флажки развешивай.
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17.08.2020 15:05 Відповісти
Це і без арестовича було зрозуміло, бо кацапи позакривали в Донбасі всіх своїх конкурентів, а того чого нема вивезли в Мосоквію.З арестовичем не згоден бо він єзуїт і пропагує вчення і медитації єзуїтів в ю тубі
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17.08.2020 10:21 Відповісти
Цей "союзник" в ООН завжди голосував за Росію проти України.
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17.08.2020 10:40 Відповісти
Войска российские пустил в Украину Лукашенко на учениях 3 года назад?
Тогда еще Турчинов людей своих на улицы в Киевы вывел, Благодарение празадновал.
Ситуация то была "спокойная", раз Турчинов армию сою вывел.

Не союзник, говоришь?
Лукашенко, когда был настояший, войска российские с учений в Украину не пустил.

Посмотрим, как теперь будет.
Голосовал, говоришь?
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17.08.2020 15:08 Відповісти
Страйки на підприємствах - це "ніж у спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2751
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17.08.2020 10:08 Відповісти
Страйки на підприємствах - це "ніж у спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1865
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17.08.2020 10:08 Відповісти
У одного хоть преимущество было, "Я легитимный", и то не прокатило.
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17.08.2020 23:48 Відповісти
они пытаются раскачивают не страну ... а тебя Бульбафюрер.
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17.08.2020 10:09 Відповісти
Йому до фюрера ох як далеко! Фюрер (вождь, нім.) Алоїзич мав реальну підтримку Гар ів, а не намальовану.
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17.08.2020 10:31 Відповісти
Мне вот интересно: Найдутся местные штрейхбрейкеры или пукин поможет? Да и в принципе интересна статистика этих "рабочих вне политики": Сколько % трудового коллектива на разных предприятиях поддерживают забастовку не на словах а на деле? Это ключевой момент, т.к. если 5-10%, то протесты могут захлебнуться. Забастовки на крупных предприятиях - это то чего реально испугался Лука(вый).
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17.08.2020 10:09 Відповісти
Страйки на підприємствах - це "ніж у спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3999
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17.08.2020 10:11 Відповісти
Не ну так нельзя! Это чужая повторялка. Нож в спину это Турция в Сирии. Кстати торчит до сих пор. В Беларуси это ...колун для дров в спину!....!!!
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17.08.2020 10:11 Відповісти
Массовые забастовки предприятий- это единственный действенный рычаг, способный сковырнуть Лукашенко с украденного им трона.
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17.08.2020 10:11 Відповісти
это не наш метод,где гуманизм , где человек человеку .....
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17.08.2020 10:12 Відповісти
Если так переживаешь за страну, то уйди сам!
Не ставь собственные интересы выше общественных!
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17.08.2020 10:13 Відповісти
Любов та жага до влади- вона така,до останнього подиху.
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17.08.2020 10:23 Відповісти
Нож в псину
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17.08.2020 10:15 Відповісти
Александру Тарайковскому , его близким как-то глубого пос..ть на твой , тараканий Гнус, "нож в спину" .
Это ведь у тебя нож в спине -- вот и ходи с ним , считай , что это "признак времени" !
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17.08.2020 10:16 Відповісти
Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко заявил, что "противники" раскачивают ситуацию на промпредприятиях, а бастующим рабочим туда возврата нет Источник: https://censor.net/n3214118

ТІКАЙ КОЛГОСПНИК, ТІКАЙ - ТИ ВЖЕ НЕ БУДЕШ ПРЕЗИДЕНТОМ В БЕЛОРУСІ НІКОЛИ
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17.08.2020 10:17 Відповісти
Не в спину, а в сраку.
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17.08.2020 10:18 Відповісти
І не ніж)
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17.08.2020 10:33 Відповісти
До сих пор живет совком: "трудовые коллективы", "рабочий человек".
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17.08.2020 10:21 Відповісти
Видача бойовиків ГШ МО Вагнер - це ніж у спину. Здохни вже, мерзота
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17.08.2020 10:30 Відповісти
Китайцев на заводы наберет?
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17.08.2020 10:42 Відповісти
Ну ну, избыток, мусора кинут дубинки и пойдут работать ...
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17.08.2020 10:48 Відповісти
Нож в спину это когда тебе старая совковая крыса говорят- уходи даи стране развиваться по европейским стандартам, а ты пень трухлявый вцепился в стул и орешь " только через мой труп" . Ну что ж труп так труп
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17.08.2020 10:57 Відповісти
Гауляйтер лукашенко не розуміє, що після мирних протестів, як то загальнонаціональний страйк, можуть піти потяги під укіс. Білоруси це фашистам показали. А гауляйтер Ганс Хубе злетів до небес прямо у своєму ліжку.
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17.08.2020 11:00 Відповісти
оно мозгом тронулось качаны заклнило совсем
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17.08.2020 11:03 Відповісти
Нож в спину-это нехорошо

Нужен осиновый кол в дупу
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17.08.2020 11:35 Відповісти
Это не нож и не в спину, тебя поимели, бацька!
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17.08.2020 12:46 Відповісти
що ж воно ніяк не зрозуміє, що людям треба щось більше ніж зарплата щомісяця
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17.08.2020 13:13 Відповісти
Еще скажи шо на галере корячишься
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17.08.2020 23:40 Відповісти
 
 