Страйки на підприємствах - це "ніж у спину", - Лукашенко
Лукашенко, "президент", який захопив владу в Білорусі, заявив, що "противники" розгойдують ситуацію на промислових підприємствах, а робітникам-страйкарям туди вороття немає.
Про це Лукашенко сказав у суботу в ефірі телеканалу СТВ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо буде працювати економіка, в сотий раз повторюю: ніякі політичні чвари та ігри нам не страшні. Це розуміють і наші противники. Тому вони взялися розхитувати ситуацію в трудових колективах", - зазначив Лукашенко.
"Ще раз повторюю: нікого не вмовляйте. Всі розуміють, що відбувається. Якщо робітник, який в принципі поза політикою, рветься кудись на площу щось демонструвати, це не робітник. Підуть - нехай йдуть. Слухайте, у нас надмірна чисельність на МТЗ, МАЗі, БелАЗі - всюди. Нехай ідуть. Але на заводах їм після цього місця не має бути", - сказав він.
Лукашенко також заявив, що страйки на промислових підприємствах - "ніж у спину".
"Що це за підходи такі? Президент, уряд, всі ми карячимося, щоб у цей найтяжчий час хоч якусь нормальну хоч трохи зарплату мали. Працюють підприємства, надаємо колосальну допомогу цим підприємствам. І що? Ніж у спину?" - сказав він.
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Як ти вмієш.
Зрозуміло.
ну, і таке інше
У аблоках завіхаецца пілёт
Шчасьце нашае блукае усё бліжэй
Паміж пустак і балот балот балот
Андрэй Хадановіч
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Лука умоляет Пу о вторжении. Тот, соблазненный обещанием вожделенного аншлюса, находится на грани принятия этого рокового для России, Беларуси, мира решения. Предателя Луку надо валить немедленно, чтобы убедить Пу в абсолютной бесперспективности их безумной затеи.
Я о сушествовании предприятий.
Если Беларусь станет Беларусским Федеральным округом РФ, то россияне закроют там и тракторный завод, и БЕЛАЗ, зачем им конкуренты?
А калийное предприятие заберет Кадыров (он Беларусь посещал).
Если Беларусь впишется в прогрессивное мировое человечество, то прогрессивное мировое человечество закроет и тракторный завод, и БЕЛАЗ, зачем им конкуренты?
Не согласны со мной - читайте Арестовича, он такого же мнения.
Все, происходящее в Беларуси волнует меня лишь только потому, что нет больше у Украины в Беларуси союзника, вот это вот печально.
Иди, заинька, флажки развешивай.
Тогда еще Турчинов людей своих на улицы в Киевы вывел, Благодарение празадновал.
Ситуация то была "спокойная", раз Турчинов армию сою вывел.
Не союзник, говоришь?
Лукашенко, когда был настояший, войска российские с учений в Украину не пустил.
Посмотрим, как теперь будет.
Голосовал, говоришь?
Не ставь собственные интересы выше общественных!
Это ведь у тебя нож в спине -- вот и ходи с ним , считай , что это "признак времени" !
ТІКАЙ КОЛГОСПНИК, ТІКАЙ - ТИ ВЖЕ НЕ БУДЕШ ПРЕЗИДЕНТОМ В БЕЛОРУСІ НІКОЛИ
Нужен осиновый кол в дупу