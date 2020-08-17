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Новости Революция в Беларуси
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Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко

Забастовки на предприятиях - это

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко заявил, что "противники" раскачивают ситуацию на промпредприятиях, а бастующим рабочим туда возврата нет.

Об этом Лукашенко сказал в субботу в эфире телеканала СТВ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если будет работать экономика, в сотый раз повторяю: никакие политические дрязги и игры нам не страшны. Это понимают и наши противники. Поэтому они взялись раскачивать обстановку в трудовых коллективах", - отметил Лукашенко.

"Еще раз повторяю: никого не уговаривайте. Все понимают, что происходит. Если рабочий человек, который в принципе вне политики, рвется куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий. Пойдут - пусть идут. Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе - везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно", - сказал он.

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Лукашенко также заявил, что забастовки на промпредприятиях - "нож в спину".

"Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?" - сказал он.

Читайте также: Лукашенко грозится уволить рабочих, выходящих на забастовки

Беларусь (7937) забастовка (321) Лукашенко Александр (3625)


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Топ комментарии
+39
Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2805
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17.08.2020 10:04 Ответить
+38
Да не трепыхайся ты уже, жалко выглядишь.
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17.08.2020 09:55 Ответить
+34
забавно Лука вещает " Если рабочий человек, который в принципе вне политики " а это как ? батрак не имеющий права голоса ?
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17.08.2020 09:57 Ответить
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Да не трепыхайся ты уже, жалко выглядишь.
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17.08.2020 09:55 Ответить
А Революция в 17-ом тоже была з забастовками.И в Америке в 30- х. тоже бастовали.Хотя говорят,шо забастовки это народное право на свободу.
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17.08.2020 10:04 Ответить
А тепер розкажи нам, як Порошенко захоплював владу в Україні у 2018-2019.
Як ти вмієш.
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17.08.2020 10:17 Ответить
Ну не в 18-ом а в 14-ом.А хто его дод! и знав.Партия Регионлв.
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17.08.2020 10:22 Ответить
То ти з Лугандону.
Зрозуміло.
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17.08.2020 10:24 Ответить
А шо,правда не нравится?
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17.08.2020 10:28 Ответить
Скоріше держак від лопати, і не в спину!
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17.08.2020 09:56 Ответить
Лука звіздить, що то він ійогоуряд корячиться щоб на підприємствах зарплата була "в цей непростий час". От так! Ні більше, ні менше! "Вона, обто він працює",щобгодувати нероб - робітників і селян. Я зараз заплачу. Від сміху. Якеж воно огидне!
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17.08.2020 10:23 Ответить
Це щось інше нижче спини.
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17.08.2020 09:56 Ответить
Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2860
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17.08.2020 09:56 Ответить
Ну ты народу х..й в рот, а они нож в спину, скажи спасибо что так.
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17.08.2020 09:57 Ответить
А пониже спины у луки мудищева причинное место плешивого.
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17.08.2020 09:57 Ответить
забавно Лука вещает " Если рабочий человек, который в принципе вне политики " а это как ? батрак не имеющий права голоса ?
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17.08.2020 09:57 Ответить
Да как-то так и получается. И ещё, рабочий человек на площади против Луки - это террорист, а на площади ЗА Луку - это красавчик.
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17.08.2020 10:06 Ответить
Рабочий человек, как мул, должен горбатится на заводе, а вечером смотреть на луку по ящику под пивко. В политику ему лучше не надо, ещё накосячит чегото или поймёт чтото не так по скудоумию - лука эту функцию взял на себя.
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17.08.2020 11:03 Ответить
зачем эти тезисы живого трупа. Что делает Украина в свету событий там? Промедление в решении этого вопроса грозит новыми проблемами , а именно с зелеными человечками уже с другой стороны.
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17.08.2020 09:58 Ответить
Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4423
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17.08.2020 09:58 Ответить
А ти їх дубинами по спинам! Давай, не встидайся, сказав А кажи Б!
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17.08.2020 09:59 Ответить
Всех уволить!!! Шоушенко с выпердышем Колькой справятся сами - - и на МАЗе, и на БЕЛАЗе, и всех-всех заводах сразу!!!
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17.08.2020 10:00 Ответить
он реально тексты ху..ла читает))
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17.08.2020 10:01 Ответить
Это не нож, Саша, это фалос...
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17.08.2020 10:01 Ответить
"Если рабочий человек, который в принципе вне политики"- это типа рабы? Я правильно понял "президента" Лукашешка, который захватил власть?
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17.08.2020 10:01 Ответить
Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7398
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17.08.2020 10:02 Ответить
От ***** заразился?
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17.08.2020 10:02 Ответить
или от начальствующего кресла.
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17.08.2020 10:19 Ответить
Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3282
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17.08.2020 10:02 Ответить
А Вову и Петю не ждете?
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17.08.2020 10:25 Ответить
Пушилина с Пасечником ждут.
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17.08.2020 10:34 Ответить
Пинок под зад.
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17.08.2020 10:03 Ответить
Полтавському шляху,(бывшая Свердлова) привет.!!!
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17.08.2020 10:39 Ответить
як комунячі слідаки укатували підслідного: ми ж с тобой совєтскіє люді, правда? ми же нє хотім дать класовому врагу шанс на победу? расскажи, что ти слишал...
ну, і таке інше
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17.08.2020 10:03 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/8/17/389843/ Лукашенко повторил фразу-мем Януковича, которую тот произнес перед побегом в Россию
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17.08.2020 10:03 Ответить
Да уж, кремлевские кукловоды не без чувства юмора.
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17.08.2020 10:06 Ответить
Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7859
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17.08.2020 10:04 Ответить
Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2805
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17.08.2020 10:04 Ответить
А еще лучше з Коломойским и Корбаном.Ну и Кернеса на закуску.
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17.08.2020 10:31 Ответить
Твое колорадское мнение украинцев очень интересует.
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17.08.2020 10:36 Ответить
Я за свободу слова.
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17.08.2020 10:42 Ответить
У этэры заікаецца ды-джей
У аблоках завіхаецца пілёт
Шчасьце нашае блукае усё бліжэй
Паміж пустак і балот балот балот


Андрэй Хадановіч
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17.08.2020 15:32 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky

Лука умоляет Пу о вторжении. Тот, соблазненный обещанием вожделенного аншлюса, находится на грани принятия этого рокового для России, Беларуси, мира решения. Предателя Луку надо валить немедленно, чтобы убедить Пу в абсолютной бесперспективности их безумной затеи.
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17.08.2020 10:06 Ответить
Да ненадолго это.
Я о сушествовании предприятий.
Если Беларусь станет Беларусским Федеральным округом РФ, то россияне закроют там и тракторный завод, и БЕЛАЗ, зачем им конкуренты?
А калийное предприятие заберет Кадыров (он Беларусь посещал).
Если Беларусь впишется в прогрессивное мировое человечество, то прогрессивное мировое человечество закроет и тракторный завод, и БЕЛАЗ, зачем им конкуренты?
Не согласны со мной - читайте Арестовича, он такого же мнения.

Все, происходящее в Беларуси волнует меня лишь только потому, что нет больше у Украины в Беларуси союзника, вот это вот печально.
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17.08.2020 10:07 Ответить
А кто там в белоруссии был у Украины союзником?
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17.08.2020 10:19 Ответить
Лукашенко был, кагда был настоящий.
Иди, заинька, флажки развешивай.
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17.08.2020 15:05 Ответить
Це і без арестовича було зрозуміло, бо кацапи позакривали в Донбасі всіх своїх конкурентів, а того чого нема вивезли в Мосоквію.З арестовичем не згоден бо він єзуїт і пропагує вчення і медитації єзуїтів в ю тубі
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17.08.2020 10:21 Ответить
Цей "союзник" в ООН завжди голосував за Росію проти України.
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17.08.2020 10:40 Ответить
Войска российские пустил в Украину Лукашенко на учениях 3 года назад?
Тогда еще Турчинов людей своих на улицы в Киевы вывел, Благодарение празадновал.
Ситуация то была "спокойная", раз Турчинов армию сою вывел.

Не союзник, говоришь?
Лукашенко, когда был настояший, войска российские с учений в Украину не пустил.

Посмотрим, как теперь будет.
Голосовал, говоришь?
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17.08.2020 15:08 Ответить
Страйки на підприємствах - це "ніж у спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2751
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17.08.2020 10:08 Ответить
Страйки на підприємствах - це "ніж у спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1865
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17.08.2020 10:08 Ответить
У одного хоть преимущество было, "Я легитимный", и то не прокатило.
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17.08.2020 23:48 Ответить
они пытаются раскачивают не страну ... а тебя Бульбафюрер.
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17.08.2020 10:09 Ответить
Йому до фюрера ох як далеко! Фюрер (вождь, нім.) Алоїзич мав реальну підтримку Гар ів, а не намальовану.
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17.08.2020 10:31 Ответить
Мне вот интересно: Найдутся местные штрейхбрейкеры или пукин поможет? Да и в принципе интересна статистика этих "рабочих вне политики": Сколько % трудового коллектива на разных предприятиях поддерживают забастовку не на словах а на деле? Это ключевой момент, т.к. если 5-10%, то протесты могут захлебнуться. Забастовки на крупных предприятиях - это то чего реально испугался Лука(вый).
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17.08.2020 10:09 Ответить
Страйки на підприємствах - це "ніж у спину", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3999
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17.08.2020 10:11 Ответить
Не ну так нельзя! Это чужая повторялка. Нож в спину это Турция в Сирии. Кстати торчит до сих пор. В Беларуси это ...колун для дров в спину!....!!!
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17.08.2020 10:11 Ответить
Массовые забастовки предприятий- это единственный действенный рычаг, способный сковырнуть Лукашенко с украденного им трона.
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17.08.2020 10:11 Ответить
это не наш метод,где гуманизм , где человек человеку .....
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17.08.2020 10:12 Ответить
Если так переживаешь за страну, то уйди сам!
Не ставь собственные интересы выше общественных!
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17.08.2020 10:13 Ответить
Любов та жага до влади- вона така,до останнього подиху.
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17.08.2020 10:23 Ответить
Нож в псину
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17.08.2020 10:15 Ответить
Александру Тарайковскому , его близким как-то глубого пос..ть на твой , тараканий Гнус, "нож в спину" .
Это ведь у тебя нож в спине -- вот и ходи с ним , считай , что это "признак времени" !
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17.08.2020 10:16 Ответить
Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко заявил, что "противники" раскачивают ситуацию на промпредприятиях, а бастующим рабочим туда возврата нет Источник: https://censor.net/n3214118

ТІКАЙ КОЛГОСПНИК, ТІКАЙ - ТИ ВЖЕ НЕ БУДЕШ ПРЕЗИДЕНТОМ В БЕЛОРУСІ НІКОЛИ
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17.08.2020 10:17 Ответить
Не в спину, а в сраку.
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17.08.2020 10:18 Ответить
І не ніж)
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17.08.2020 10:33 Ответить
До сих пор живет совком: "трудовые коллективы", "рабочий человек".
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17.08.2020 10:21 Ответить
Видача бойовиків ГШ МО Вагнер - це ніж у спину. Здохни вже, мерзота
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17.08.2020 10:30 Ответить
Китайцев на заводы наберет?
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17.08.2020 10:42 Ответить
Ну ну, избыток, мусора кинут дубинки и пойдут работать ...
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17.08.2020 10:48 Ответить
Нож в спину это когда тебе старая совковая крыса говорят- уходи даи стране развиваться по европейским стандартам, а ты пень трухлявый вцепился в стул и орешь " только через мой труп" . Ну что ж труп так труп
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17.08.2020 10:57 Ответить
Гауляйтер лукашенко не розуміє, що після мирних протестів, як то загальнонаціональний страйк, можуть піти потяги під укіс. Білоруси це фашистам показали. А гауляйтер Ганс Хубе злетів до небес прямо у своєму ліжку.
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17.08.2020 11:00 Ответить
оно мозгом тронулось качаны заклнило совсем
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17.08.2020 11:03 Ответить
Нож в спину-это нехорошо

Нужен осиновый кол в дупу
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17.08.2020 11:35 Ответить
Это не нож и не в спину, тебя поимели, бацька!
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17.08.2020 12:46 Ответить
що ж воно ніяк не зрозуміє, що людям треба щось більше ніж зарплата щомісяця
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17.08.2020 13:13 Ответить
Еще скажи шо на галере корячишься
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17.08.2020 23:40 Ответить
 
 