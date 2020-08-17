Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко заявил, что "противники" раскачивают ситуацию на промпредприятиях, а бастующим рабочим туда возврата нет.
Об этом Лукашенко сказал в субботу в эфире телеканала СТВ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если будет работать экономика, в сотый раз повторяю: никакие политические дрязги и игры нам не страшны. Это понимают и наши противники. Поэтому они взялись раскачивать обстановку в трудовых коллективах", - отметил Лукашенко.
"Еще раз повторяю: никого не уговаривайте. Все понимают, что происходит. Если рабочий человек, который в принципе вне политики, рвется куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий. Пойдут - пусть идут. Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе - везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно", - сказал он.
Лукашенко также заявил, что забастовки на промпредприятиях - "нож в спину".
"Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?" - сказал он.
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Як ти вмієш.
Зрозуміло.
ну, і таке інше
У аблоках завіхаецца пілёт
Шчасьце нашае блукае усё бліжэй
Паміж пустак і балот балот балот
Андрэй Хадановіч
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Лука умоляет Пу о вторжении. Тот, соблазненный обещанием вожделенного аншлюса, находится на грани принятия этого рокового для России, Беларуси, мира решения. Предателя Луку надо валить немедленно, чтобы убедить Пу в абсолютной бесперспективности их безумной затеи.
Я о сушествовании предприятий.
Если Беларусь станет Беларусским Федеральным округом РФ, то россияне закроют там и тракторный завод, и БЕЛАЗ, зачем им конкуренты?
А калийное предприятие заберет Кадыров (он Беларусь посещал).
Если Беларусь впишется в прогрессивное мировое человечество, то прогрессивное мировое человечество закроет и тракторный завод, и БЕЛАЗ, зачем им конкуренты?
Не согласны со мной - читайте Арестовича, он такого же мнения.
Все, происходящее в Беларуси волнует меня лишь только потому, что нет больше у Украины в Беларуси союзника, вот это вот печально.
Иди, заинька, флажки развешивай.
Тогда еще Турчинов людей своих на улицы в Киевы вывел, Благодарение празадновал.
Ситуация то была "спокойная", раз Турчинов армию сою вывел.
Не союзник, говоришь?
Лукашенко, когда был настояший, войска российские с учений в Украину не пустил.
Посмотрим, как теперь будет.
Голосовал, говоришь?
Не ставь собственные интересы выше общественных!
Это ведь у тебя нож в спине -- вот и ходи с ним , считай , что это "признак времени" !
ТІКАЙ КОЛГОСПНИК, ТІКАЙ - ТИ ВЖЕ НЕ БУДЕШ ПРЕЗИДЕНТОМ В БЕЛОРУСІ НІКОЛИ
Нужен осиновый кол в дупу