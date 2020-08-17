Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко заявил, что "противники" раскачивают ситуацию на промпредприятиях, а бастующим рабочим туда возврата нет.

Об этом Лукашенко сказал в субботу в эфире телеканала СТВ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если будет работать экономика, в сотый раз повторяю: никакие политические дрязги и игры нам не страшны. Это понимают и наши противники. Поэтому они взялись раскачивать обстановку в трудовых коллективах", - отметил Лукашенко.

"Еще раз повторяю: никого не уговаривайте. Все понимают, что происходит. Если рабочий человек, который в принципе вне политики, рвется куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий. Пойдут - пусть идут. Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе - везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно", - сказал он.

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Лукашенко также заявил, что забастовки на промпредприятиях - "нож в спину".

"Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?" - сказал он.

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