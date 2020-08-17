У Білорусі масово відключають інтернет, - ЗМІ (оновлено)

По всій території Білорусі почав масово зникати інтернет.

Про це повідомляє Nexta Live, передає Цензор.НЕТ.

"У Білорусі масово відключають інтернет, працює тільки через Psiphon і VPN - пишуть з усієї країни", - йдеться в повідомленні.

Трохи пізніше на каналі повідомили, що "інтернет частково запрацював, але не у всіх"

Нагадаємо, вчора в Білорусі відбувся наймасштабніший загальнонаціональний мітинг за всю історію країни.

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