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У Білорусі масово відключають інтернет, - ЗМІ (оновлено)

У Білорусі масово відключають інтернет, - ЗМІ (оновлено)

По всій території Білорусі почав масово зникати інтернет.

Про це повідомляє Nexta Live, передає Цензор.НЕТ.

"У Білорусі масово відключають інтернет, працює тільки через Psiphon і VPN - пишуть з усієї країни", - йдеться в повідомленні.

Трохи пізніше на каналі повідомили, що "інтернет частково запрацював, але не у всіх"

Нагадаємо, вчора в Білорусі відбувся наймасштабніший загальнонаціональний мітинг за всю історію країни.

Дивіться також: Марші "За Свободу", крім Мінська, відбулися в Гомелі, Вітебську та Гродно. ФОТОрепортаж

У Білорусі масово відключають інтернет, - ЗМІ 01

Автор: 

Білорусь (7987) інтернет (2033) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626)


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Топ коментарі
+18
Беларусы!Чтобы интернет работал-попробуйте выгнать диктатора, перезагрузка роутера не поможет!
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17.08.2020 11:44 Відповісти
+15
Тогда коротко.Слава Украiне i Жыве Беларусь успеем написать.)
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17.08.2020 11:45 Відповісти
+12
Очень похоже будет "зачистка"(((
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17.08.2020 11:43 Відповісти
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17.08.2020 11:43 Відповісти
Очень похоже будет "зачистка"(((
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17.08.2020 11:43 Відповісти
Да...походу будет лука народ разгонять. Нет у него другой дороги.либо в загс либо к прокурору.
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17.08.2020 11:46 Відповісти
В Беларуси массово отключают интернет, - СМИ - Цензор.НЕТ 1590
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17.08.2020 11:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cNcFnL1jvd4
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17.08.2020 11:48 Відповісти
Бачив вже цих "зелених человечков"((
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17.08.2020 11:49 Відповісти
Але дякую))
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17.08.2020 11:50 Відповісти
В Беларуси массово отключают интернет, - СМИ - Цензор.НЕТ 8828
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17.08.2020 11:44 Відповісти
В Беларуси массово отключают интернет, - СМИ - Цензор.НЕТ 8507
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17.08.2020 11:48 Відповісти
Теперь Нета Интернета -сказал Лука.
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17.08.2020 11:57 Відповісти
Беларусы!Чтобы интернет работал-попробуйте выгнать диктатора, перезагрузка роутера не поможет!
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17.08.2020 11:44 Відповісти
У Лукашенко развилась острая форма шизофрении и параноя на фоне последних событий в Беларуси
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17.08.2020 11:44 Відповісти
Вообще-то она него давно. Сейчас просто это лучше видно.
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17.08.2020 11:45 Відповісти
Она у него с детства.Даже больницу с архивами спалил на первом сроке.Главврач сразу на повышение пошел.Хорошо вы напомнили,а то уже забывать стали этот факт из биографии хитрожопа совхозного.
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17.08.2020 11:49 Відповісти
если быть точным - маниакально-депрессивная шизофрения
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17.08.2020 11:53 Відповісти
Впереди "зелёные человечки" и кизяки, кремлёвские не дадут победить мирному протесту.
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17.08.2020 11:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cNcFnL1jvd4
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17.08.2020 11:48 Відповісти
білоруси - до зброі!
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17.08.2020 11:45 Відповісти
Тогда коротко.Слава Украiне i Жыве Беларусь успеем написать.)
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17.08.2020 11:45 Відповісти
Держитесь там. Боритесь там. Куда пропал ВКЛ_ЭТО_МЫ? Давно его не видел на форуме.
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17.08.2020 11:53 Відповісти
Тоже беспокойство за парнягу.Но я не выходил в жару,на карантине и желания почти впервые не было себя обманывать.Все как один прокладки лаптеногие или хитропопа.Одной мужа отпустить пообещали,если роль сыграет,кому война гражданская, кому крым по факту рюзький.А вчера все прошло спокойно,гордость охватывала Да это только начало.Лапти нас не отпустят по хорошему.В Украине нужен был Крым,а у нас ВСЯ Беларусь.Вчера выходили все с ОДНОЙ целью- против луки.А потом вторая серия среди этих же на СЕГОДНЯ однодумцев...кто в ЕС.а кто надо дружить с россией.Все как в Украине.Пусть их и в разы меньше,но сразу становятся идейными врагами.А вчера были вместе.
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17.08.2020 12:14 Відповісти
вы там отряды самообороны создавайте. бо ваши десантники уже на границе с Польшей, а на восточной границе въезжай хто хош. будет та же хрень, что у нас в Крыму.
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17.08.2020 11:53 Відповісти
Десантники это игра.Два варианта,либо границы оголил,чтобы ему помогли вдруг лапти,либо если перейдут границу становиося лидером сопротивления рюсской агрессии,и получает мировую поддержку.Зря его за дурака держмте.Это прочуханая усатая нерпа.
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17.08.2020 12:23 Відповісти
Лукашеску пошьол у свою останню путь...
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17.08.2020 11:46 Відповісти
Мирно Лука не піде.
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17.08.2020 11:47 Відповісти
Зависит от количества штыков в его распоряжении. А их все меньше. А запоребриковых может не быть, или тоже кончатся...
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17.08.2020 11:55 Відповісти
запоребриковые уже в Беларуси, а будет еще больше ((. Роися - "империя зла" (с).
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17.08.2020 12:04 Відповісти
Это поляки, литовцы и украинцы вместе с НАТО глушат, чтобы до людей мира не дошла правда о том, как жестокие беларусы гнобят доброго и справедливого "бацьку".
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17.08.2020 11:47 Відповісти
Ну вот, вернулся к тому с чего начинал неделю назад. Скоро опять начнёт людей паковать в автозаки пачками.
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17.08.2020 11:50 Відповісти
гучномовець на кожен стовб як при дідах...
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17.08.2020 11:51 Відповісти
Америка - прикрой!!!!!
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17.08.2020 11:51 Відповісти
На рашистському ТБ без перестанку миють кістки двом Майданам України, лякають лякають білорусів , а вони закрили свій зливний бачок на ТБ . Зараз, почувши про себе історії з "распятимі мальчікамі" вони прозріють , чому так ненавидять Майдан й наскільки їх зазомбували... нехай не всі ,нехай частина , але це буде краща частина нації! Вона й поведе вперед .
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17.08.2020 11:53 Відповісти
И только один канал, как обычно, проблем с интернетом не испытывает.
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17.08.2020 11:54 Відповісти
Лука.net
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17.08.2020 11:54 Відповісти
Нашому Вовці страшно удвічі- шо казать про визнання-невизнання Луки й як тепер узурпонуть свою владу під свою перемогу на осінніх виборах... Українці не захочуть бути лохами на фоні білорусів... Вони ж усі разом з ЗЕленою напастю не тільки президенти а ще й НЕлохи...
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17.08.2020 11:57 Відповісти
У Білорусі масово відключають інтернет, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2414
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17.08.2020 11:58 Відповісти
ну шо,любители танчиков,схавали?
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17.08.2020 12:05 Відповісти
это ирония...
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17.08.2020 12:13 Відповісти
Нет это охерение!
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17.08.2020 12:22 Відповісти
И что? Просто типа выводит фирму ы более спокойное место. А как это относиться к тому что он Сталинист?!
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17.08.2020 12:34 Відповісти
никогда не интересовался Кислым. Если он Сталинист, то, конечно, он придурок.
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17.08.2020 12:41 Відповісти
это черный юмор
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17.08.2020 12:36 Відповісти
https://twitter.com/Silantiy99

https://twitter.com/Silantiy99 Віктор Яценко

По Білорусії бачу два варіанти:

1. Рускіє братья врятують законно обраного президента та братній народ Білорусії від фашиствующіх радикалів.

2. Рускіє братья врятують братній білоруський народ від кривавого диктатора, який узурпував владу.
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17.08.2020 12:04 Відповісти
в любом случае руццкие "братья" не дадут белорусам свободно и независимо жить. Вонючая росия - территория зла, которая расползается по территориям соседних государств и несет уже столетиями зло всем, не только соседям, но и всем, кому может "помочь".
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17.08.2020 12:12 Відповісти
второй вариант очень даже возможен - на эрэфии перемывают кости луке и впаривают для белорусов, что выход из этого кризиса только в создании союзного с эрэфией государства.
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17.08.2020 12:12 Відповісти
К сожалению на то похоже. Для кацапов оба варианта беспроигрышные.
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17.08.2020 12:20 Відповісти
А к границам Беларуси движутся автоколонны спец подразделений раши и автозаки " гуманитарной помощи"
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17.08.2020 12:20 Відповісти
Странно, что он хоть как то работает!
В Демократических странах, в случае заварушек, его вырубают сразу. Например "желтые жилеты".
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17.08.2020 12:43 Відповісти
Паровозик! Не свисти! Я особисто довго спостерігав події в Франціі , коли "les gillets ******"
влаштували бучу по всієї країні. 11 листопада минулого року.це була субота, ліваки та люди яки були незадоволені підвищенням цін на паливо вийшли на вулиці. Що там творилося бачив весь світ. В дію включилися мародери та вулична шантрапа яки палили та громили все підряд.
Трохи пізніше з'ясувалося,що ліваками керували ще і кацапськи служби!
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17.08.2020 14:23 Відповісти
До речи Ethernet в Франції під час "жовтих" подій ніхто не вимикав! Не треба брехати!
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17.08.2020 14:31 Відповісти
Кремлем запахло
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17.08.2020 13:25 Відповісти
Як тобі такоє, Ілон Маск?
У Єгипті теж Інтернет відключили, ми всі знаємо чим це закінчилось.
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17.08.2020 16:05 Відповісти
 
 