У Білорусі масово відключають інтернет, - ЗМІ (оновлено)
По всій території Білорусі почав масово зникати інтернет.
Про це повідомляє Nexta Live, передає Цензор.НЕТ.
"У Білорусі масово відключають інтернет, працює тільки через Psiphon і VPN - пишуть з усієї країни", - йдеться в повідомленні.
Трохи пізніше на каналі повідомили, що "інтернет частково запрацював, але не у всіх"
Нагадаємо, вчора в Білорусі відбувся наймасштабніший загальнонаціональний мітинг за всю історію країни.
Топ коментарі
+18 Скрепы неизвестно чего
показати весь коментар17.08.2020 11:44 Відповісти Посилання
+15 майкл бом #473702
показати весь коментар17.08.2020 11:45 Відповісти Посилання
+12 Михаил Иванов #405969
показати весь коментар17.08.2020 11:43 Відповісти Посилання
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https://twitter.com/Silantiy99 Віктор Яценко
По Білорусії бачу два варіанти:
1. Рускіє братья врятують законно обраного президента та братній народ Білорусії від фашиствующіх радикалів.
2. Рускіє братья врятують братній білоруський народ від кривавого диктатора, який узурпував владу.
В Демократических странах, в случае заварушек, его вырубают сразу. Например "желтые жилеты".
влаштували бучу по всієї країні. 11 листопада минулого року.це була субота, ліваки та люди яки були незадоволені підвищенням цін на паливо вийшли на вулиці. Що там творилося бачив весь світ. В дію включилися мародери та вулична шантрапа яки палили та громили все підряд.
Трохи пізніше з'ясувалося,що ліваками керували ще і кацапськи служби!
У Єгипті теж Інтернет відключили, ми всі знаємо чим це закінчилось.