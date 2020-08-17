В Беларуси массово отключают интернет, - СМИ (обновлено)

По всей территории Беларуси начал массово пропадать интернет.

Об этом сообщает Nexta Live, передает Цензор.НЕТ.

"В Беларуси массово отключают интернет, работает только через Psiphon и VPN - пишут со всей страны", - говорится в сообщении.

Чуть позже на канале сообщили, что "интернет частично заработал, но не у всех".

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Напомним, вчера в Беларуси состоялся самый масштабный общенациональный митинг за всю историю страны.