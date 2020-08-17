В Беларуси массово отключают интернет, - СМИ (обновлено)
По всей территории Беларуси начал массово пропадать интернет.
Об этом сообщает Nexta Live, передает Цензор.НЕТ.
"В Беларуси массово отключают интернет, работает только через Psiphon и VPN - пишут со всей страны", - говорится в сообщении.
Чуть позже на канале сообщили, что "интернет частично заработал, но не у всех".
Напомним, вчера в Беларуси состоялся самый масштабный общенациональный митинг за всю историю страны.
Топ комментарии
+18 Скрепы неизвестно чего
показать весь комментарий17.08.2020 11:44 Ответить Ссылка
+15 майкл бом #473702
показать весь комментарий17.08.2020 11:45 Ответить Ссылка
+12 Михаил Иванов #405969
показать весь комментарий17.08.2020 11:43 Ответить Ссылка
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https://twitter.com/Silantiy99 Віктор Яценко
По Білорусії бачу два варіанти:
1. Рускіє братья врятують законно обраного президента та братній народ Білорусії від фашиствующіх радикалів.
2. Рускіє братья врятують братній білоруський народ від кривавого диктатора, який узурпував владу.
В Демократических странах, в случае заварушек, его вырубают сразу. Например "желтые жилеты".
влаштували бучу по всієї країні. 11 листопада минулого року.це була субота, ліваки та люди яки були незадоволені підвищенням цін на паливо вийшли на вулиці. Що там творилося бачив весь світ. В дію включилися мародери та вулична шантрапа яки палили та громили все підряд.
Трохи пізніше з'ясувалося,що ліваками керували ще і кацапськи служби!
У Єгипті теж Інтернет відключили, ми всі знаємо чим це закінчилось.