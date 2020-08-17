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В Беларуси массово отключают интернет, - СМИ (обновлено)

В Беларуси массово отключают интернет, - СМИ (обновлено)

По всей территории Беларуси начал массово пропадать интернет.

Об этом сообщает Nexta Live, передает Цензор.НЕТ.

"В Беларуси массово отключают интернет, работает только через Psiphon и VPN - пишут со всей страны", - говорится в сообщении.

Чуть позже на канале сообщили, что "интернет частично заработал, но не у всех".

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Напомним, вчера в Беларуси состоялся самый масштабный общенациональный митинг за всю историю страны. 

В Беларуси массово отключают интернет, - СМИ 01

Беларусь (7937) интернет (1710) Лукашенко Александр (3626) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+18
Беларусы!Чтобы интернет работал-попробуйте выгнать диктатора, перезагрузка роутера не поможет!
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17.08.2020 11:44 Ответить
+15
Тогда коротко.Слава Украiне i Жыве Беларусь успеем написать.)
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17.08.2020 11:45 Ответить
+12
Очень похоже будет "зачистка"(((
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17.08.2020 11:43 Ответить
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Агония...
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17.08.2020 11:43 Ответить
Очень похоже будет "зачистка"(((
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17.08.2020 11:43 Ответить
Да...походу будет лука народ разгонять. Нет у него другой дороги.либо в загс либо к прокурору.
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17.08.2020 11:46 Ответить
В Беларуси массово отключают интернет, - СМИ - Цензор.НЕТ 1590
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17.08.2020 11:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cNcFnL1jvd4
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17.08.2020 11:48 Ответить
Бачив вже цих "зелених человечков"((
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17.08.2020 11:49 Ответить
Але дякую))
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17.08.2020 11:50 Ответить
В Беларуси массово отключают интернет, - СМИ - Цензор.НЕТ 8828
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17.08.2020 11:44 Ответить
В Беларуси массово отключают интернет, - СМИ - Цензор.НЕТ 8507
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17.08.2020 11:48 Ответить
Теперь Нета Интернета -сказал Лука.
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17.08.2020 11:57 Ответить
Беларусы!Чтобы интернет работал-попробуйте выгнать диктатора, перезагрузка роутера не поможет!
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17.08.2020 11:44 Ответить
У Лукашенко развилась острая форма шизофрении и параноя на фоне последних событий в Беларуси
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17.08.2020 11:44 Ответить
Вообще-то она него давно. Сейчас просто это лучше видно.
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17.08.2020 11:45 Ответить
Она у него с детства.Даже больницу с архивами спалил на первом сроке.Главврач сразу на повышение пошел.Хорошо вы напомнили,а то уже забывать стали этот факт из биографии хитрожопа совхозного.
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17.08.2020 11:49 Ответить
если быть точным - маниакально-депрессивная шизофрения
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17.08.2020 11:53 Ответить
Впереди "зелёные человечки" и кизяки, кремлёвские не дадут победить мирному протесту.
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17.08.2020 11:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cNcFnL1jvd4
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17.08.2020 11:48 Ответить
білоруси - до зброі!
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17.08.2020 11:45 Ответить
Тогда коротко.Слава Украiне i Жыве Беларусь успеем написать.)
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17.08.2020 11:45 Ответить
Держитесь там. Боритесь там. Куда пропал ВКЛ_ЭТО_МЫ? Давно его не видел на форуме.
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17.08.2020 11:53 Ответить
Тоже беспокойство за парнягу.Но я не выходил в жару,на карантине и желания почти впервые не было себя обманывать.Все как один прокладки лаптеногие или хитропопа.Одной мужа отпустить пообещали,если роль сыграет,кому война гражданская, кому крым по факту рюзький.А вчера все прошло спокойно,гордость охватывала Да это только начало.Лапти нас не отпустят по хорошему.В Украине нужен был Крым,а у нас ВСЯ Беларусь.Вчера выходили все с ОДНОЙ целью- против луки.А потом вторая серия среди этих же на СЕГОДНЯ однодумцев...кто в ЕС.а кто надо дружить с россией.Все как в Украине.Пусть их и в разы меньше,но сразу становятся идейными врагами.А вчера были вместе.
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17.08.2020 12:14 Ответить
вы там отряды самообороны создавайте. бо ваши десантники уже на границе с Польшей, а на восточной границе въезжай хто хош. будет та же хрень, что у нас в Крыму.
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17.08.2020 11:53 Ответить
Десантники это игра.Два варианта,либо границы оголил,чтобы ему помогли вдруг лапти,либо если перейдут границу становиося лидером сопротивления рюсской агрессии,и получает мировую поддержку.Зря его за дурака держмте.Это прочуханая усатая нерпа.
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17.08.2020 12:23 Ответить
Лукашеску пошьол у свою останню путь...
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17.08.2020 11:46 Ответить
Мирно Лука не піде.
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17.08.2020 11:47 Ответить
Зависит от количества штыков в его распоряжении. А их все меньше. А запоребриковых может не быть, или тоже кончатся...
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17.08.2020 11:55 Ответить
запоребриковые уже в Беларуси, а будет еще больше ((. Роися - "империя зла" (с).
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17.08.2020 12:04 Ответить
Это поляки, литовцы и украинцы вместе с НАТО глушат, чтобы до людей мира не дошла правда о том, как жестокие беларусы гнобят доброго и справедливого "бацьку".
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17.08.2020 11:47 Ответить
Ну вот, вернулся к тому с чего начинал неделю назад. Скоро опять начнёт людей паковать в автозаки пачками.
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17.08.2020 11:50 Ответить
гучномовець на кожен стовб як при дідах...
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17.08.2020 11:51 Ответить
Америка - прикрой!!!!!
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17.08.2020 11:51 Ответить
На рашистському ТБ без перестанку миють кістки двом Майданам України, лякають лякають білорусів , а вони закрили свій зливний бачок на ТБ . Зараз, почувши про себе історії з "распятимі мальчікамі" вони прозріють , чому так ненавидять Майдан й наскільки їх зазомбували... нехай не всі ,нехай частина , але це буде краща частина нації! Вона й поведе вперед .
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17.08.2020 11:53 Ответить
И только один канал, как обычно, проблем с интернетом не испытывает.
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17.08.2020 11:54 Ответить
Лука.net
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17.08.2020 11:54 Ответить
Нашому Вовці страшно удвічі- шо казать про визнання-невизнання Луки й як тепер узурпонуть свою владу під свою перемогу на осінніх виборах... Українці не захочуть бути лохами на фоні білорусів... Вони ж усі разом з ЗЕленою напастю не тільки президенти а ще й НЕлохи...
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17.08.2020 11:57 Ответить
У Білорусі масово відключають інтернет, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2414
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17.08.2020 11:58 Ответить
ну шо,любители танчиков,схавали?
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17.08.2020 12:05 Ответить
это ирония...
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17.08.2020 12:13 Ответить
Нет это охерение!
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17.08.2020 12:22 Ответить
И что? Просто типа выводит фирму ы более спокойное место. А как это относиться к тому что он Сталинист?!
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17.08.2020 12:34 Ответить
никогда не интересовался Кислым. Если он Сталинист, то, конечно, он придурок.
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17.08.2020 12:41 Ответить
это черный юмор
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17.08.2020 12:36 Ответить
https://twitter.com/Silantiy99

https://twitter.com/Silantiy99 Віктор Яценко

По Білорусії бачу два варіанти:

1. Рускіє братья врятують законно обраного президента та братній народ Білорусії від фашиствующіх радикалів.

2. Рускіє братья врятують братній білоруський народ від кривавого диктатора, який узурпував владу.
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17.08.2020 12:04 Ответить
в любом случае руццкие "братья" не дадут белорусам свободно и независимо жить. Вонючая росия - территория зла, которая расползается по территориям соседних государств и несет уже столетиями зло всем, не только соседям, но и всем, кому может "помочь".
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17.08.2020 12:12 Ответить
второй вариант очень даже возможен - на эрэфии перемывают кости луке и впаривают для белорусов, что выход из этого кризиса только в создании союзного с эрэфией государства.
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17.08.2020 12:12 Ответить
К сожалению на то похоже. Для кацапов оба варианта беспроигрышные.
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17.08.2020 12:20 Ответить
А к границам Беларуси движутся автоколонны спец подразделений раши и автозаки " гуманитарной помощи"
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17.08.2020 12:20 Ответить
Странно, что он хоть как то работает!
В Демократических странах, в случае заварушек, его вырубают сразу. Например "желтые жилеты".
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17.08.2020 12:43 Ответить
Паровозик! Не свисти! Я особисто довго спостерігав події в Франціі , коли "les gillets ******"
влаштували бучу по всієї країні. 11 листопада минулого року.це була субота, ліваки та люди яки були незадоволені підвищенням цін на паливо вийшли на вулиці. Що там творилося бачив весь світ. В дію включилися мародери та вулична шантрапа яки палили та громили все підряд.
Трохи пізніше з'ясувалося,що ліваками керували ще і кацапськи служби!
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17.08.2020 14:23 Ответить
До речи Ethernet в Франції під час "жовтих" подій ніхто не вимикав! Не треба брехати!
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17.08.2020 14:31 Ответить
Кремлем запахло
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17.08.2020 13:25 Ответить
Як тобі такоє, Ілон Маск?
У Єгипті теж Інтернет відключили, ми всі знаємо чим це закінчилось.
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17.08.2020 16:05 Ответить
 
 